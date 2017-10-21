Краш-тест. Как Шлеменко сдал экзамен на «топовость»

Александр Шлеменко проиграл Гегарду Мусаси. Как это было Российский боец уступил серьёзнейшему сопернику спорным решением судей.

Мыслим трезво: ограбления не было

21 октября рано утром по московскому времени один из лучших российских бойцов ММА Александр Шлеменко уступил судейским решением одному из лучших бойцов мира Гегарду Мусаси, но при этом показал ярчайший бой и заставил зал гудеть от негодования. «Опять нас засудили проклятные пиндосы», — скажут чересчур патриотично настроенные болельщики. Такое впечатление могло сложиться по двум причинам. Во-первых, третий раунд Шлеменко выиграл вчистую, а ещё Штирлиц заметил, что запоминается последнее. Во-вторых, публика априори больше симпатизирует бойцам-ударникам и точные попадания оценивает выше, чем успешные борцовские действия. Но всем думающим об «ограблении» я бы адресовал любимый совет самого Александра — жить и мыслить трезво.

Первый раунд Александр проиграл. Единственное чистое попадание левым свингом открыло Мусаси сильное рассечение, но голландский армянин легко переводил бой в партер, проходил за спину и опасно угрожал удушением. Александр достойно держался, шею не отдал, но свои проблемы с защитой от тейкдаунов так и не решил. Точно так же любой имеющий глаза отдаст третий раунд россиянину. Мусаси уже устал и не провёл ни одного тейкдауна, а Шлеменко чётко и методично «расстреливал» его с дистанции и как всегда много бил по корпусу.



Вся соль боя зарыта во втором раунде. Мусаси выходил на него с уже закрытым правым глазом и в стойке не видел коварных атак Шлеменко слева. Первую половину раунда россиянин вчистую выиграл, пока не пропустил тейкдаун, а вот дальше Мусаси уже имел тотальное преимущество и нанёс сопернику серьёзный урон. Как оценить этот раунд? Как это сделали судьи или комментаторы (причём как российские, так и американские)? Я бы лично отдал его Мусаси, так как он нанёс сопернику больший урон (сильное рассечение на носу), забрал концовку раунда, имел доминирующую позицию в партере и был ближе к досрочному окончанию. Но право на жизнь имеет и противоположная точка зрения. Если бы победу отдали Александру, он бы в той же мере её заслужил, безо всяких «но» после запятой.

Поражение ценнее всех побед

Сейчас многочисленные «друзья» Шлеменко будут кричать, что на самом деле Саша выиграл, а этот Мусаси просто как девочка обнимался и, принижая этим соперника, будут нивелировать ценность того, что сделал российский боец. Мусаси — один из самых крутых средневесов в мире, универсальный и разносторонний боец, каких ещё не было в карьере Шлеменко. Честно скажу, перед боем оценивал шансы Александра в 25 процентов, так как для победы на таком уровне одной силы духа бывает недостаточно.

Дело в том, что при всей популярности Шлеменко никогда не побеждал топовых бойцов. Единственный бой с таковым — Эктором Ломбардом он проиграл, а все другие соперники не входили в топ-10 рейтинга. Поэтому равный бой с Мусаси гораздо важнее всех этих побед над Хэлси, Куперами и прочими Уордами, которых широкая публика в мире знать не знает. Шлеменко успешно прошёл настоящий краш-тест и может этим гордиться. Это действительно тот случай, когда такое поражение ценнее всех предыдущих побед.

Кресло губернатора пока подождёт

Титульный бой Шлеменко в ближайшее время не получит. Перекупленный у UFC Мусаси более выгоден организации в качестве претендента, и пояс он скорее всего заберёт, а значит в случае пары побед Александр может претендовать на реванш в пятираундовом формате. Но главное даже не в поясах, а в имени. Значительная часть американской публики запомнит его как победителя. Он не заморачивается стратегическими штучками, а бьётся от сердца — ярко, зрелищно, по-русски. Публика таких бойцов любит, а потому Шлеменко может рассчитывать на увеличение своего гонорара, который в предыдущих боях был по современным меркам довольно скромным.



Но продолжение сильных сторон Шлеменко — это и его слабости. В первой половине этого боя, пока соперник был свеж, поразила та лёгкость, с которой он переводил бой в партер и проходил за спину, а ведь Мусаси нельзя назвать чистым бойцом или грепплером. Тот факт, что Шлеменко не смог самостоятельно выйти из под контроля во втором раунде и отдал его концовку и стоил ему сегодня победы. Идущий своим путём и уверенный в его правильности боец вряд ли сейчас пойдёт на кардинальные изменения и будет продолжать драться душой и сердцем, а не умом и хитростью. Лучшим средневесом в мире Шлеменко не станет, но закатить умопомрачительный бой и завоевать сердца фанатов способен ещё не раз. А кресло губернатора Омской области пусть пока подождёт.