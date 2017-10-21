Железный против Дьявола. Последний бой ¼ финала WBSS в первом тяжёлом весе

Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) подходит к завершению первого этапа. Три четвертьфинальных поединка уже позади – полуфиналистами стали украинец Александр Усик, кубинец Юниер Дортикос (они составят первую пару полуфинала) и латвиец Майрис Бриедис. В последнем четвертьфинале в ринг выйдут российский чемпион первого тяжёлого веса по версии IBF 24-летний Мурат Гассиев и экс-чемпион (24-0-0, 17 KO) и многоопытный 36-летний поляк, бывший чемпион IBF и WBC Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 KO).

Уже известно, что завершающий этап WBSS пройдёт в мае в Саудовской Аравии. Об этом сообщили организаторы турнира из Comosa AG. Известно, что городом, принимающим финальный поединок суперсерии, станет экономическая столица Саудовской Аравии — Джидда. Дату и арену, на которой пройдёт главная схватка турнира, организаторы обещали объявить чуть позже.

А уже буквально в ночь с 21 на 22 октября мы узнаем, сумеет ли наша восходящая звезда первого тяжёлого веса Мурат Гассиев оправдать статус фаворита в поединке с именитым экс-чемпионом по двум версиям Кшиштофом Влодарчиком.

О Гассиеве

До последнего боя Мурата Гассиева об осетинском боксёре было известно не так много. Год назад говорили, что ближайший соперник звёздного Дениса Лебедева (примерно так идентифицировали Гассиева до его боя с Лебедевым в декабре 2016-го) молодой, крепкий, перспективный российский представитель первого тяжёлого веса. Нередко отмечали физическую силу и напор, с которыми Гассиев прёт на своих соперников в ринге. Но всё эта репутация создавалась на рассказах знакомых с талантами осетинского боксёра экспертов и видеозаписями в Сети, на которых Гассиев крушил «ноунеймов» одного за другим. Но самый большой и важный на данный момент поединок в карьере Мурата раскрыл потенциальную звезду широкому зрителю. 12 раундов лучшего боя 2016 года показали, что Гассиев готов к самым большим челленджам: поединок с Лебедевым прошёл в плотной борьбе, когда оба боксёра обменивались удачными эпизодами на протяжении всего действа.

Однако агрессором почти все отведённые 12 трёхминуток выступал Гассиев. Мурат частенько пропускал навстречу от постоянно перемещающегося в ринге Дениса Лебедева, но эти попадания далеко не всегда были тяжёлыми, — в иных случаях осетинский боксёр демонстрировал умение держать удар и после каждой удачной атаки Лебедева старался неизменно отвечать как можно быстрее. В одном из эпизодов в пятом раунде более активный Гассиев даже уронил Лебедева на настил. Этот момент стал одним из ключевых во всём поединке, который по итогу закончился раздельным судейским решением в пользу Гассиева (113-114, 116-111, 116-112). Теперь Мурат – восходящая звезда своей категории, чемпион, без которого сложно было бы представить масштабную суперсерию.

О сопернике

Кшиштоф Влодарчик, некогда звезда своей категории, на сегодня считается боксёром, прошедшим пик карьеры. 36-летний поляк последний свой большой титул (WBC) проиграл в 2014 году нашему Григорию Дрозду судейским решением. С титулом IBF, на который Кшиштоф снова будет претендовать в поединке с Гассиевым, у поляка в своё время сложились более ветряные отношения: в конце 2006 года Влодарчик стал чемпионом по этой версии, стерев ноль в графе «поражения» Стиву Каннингему. Но буквально спустя полгода поляк вернул американцу пояс, уступив тому в реванше. Сегодня Влодарчик ведёт серию из четырёх побед, первая из которых была одержана в 2016 году над российским боксёром Валерием Брудовым. Следующий поединок принёс Дьяволу (прозвище Влодарчика) титул интерконтинентального чемпиона IBF, дальше была защита пояса и победа в претендентском поединке за право подраться с обладателем полноценного титула по версии IBF.

Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик — в 1/4 финала WBSS. LIVE 24-летний чемпион в первом тяжёлом весе по версии IBF из России проведёт первую защиту титула в четвертьфинале Суперсерии!

Расклады

Букмекерские конторы единодушно считают Мурата Гассиева большим, очень большим фаворитом предстоящего поединка с Кшиштофом Влодарчиком: коэффициент на победу россиянина около 1.09-1.10, на победу поляка – примерно 9,30. Такой красноречивый расклад во многом связан и с разницей в возрасте бойцов – она составляет 12 лет (Гассиеву 24 года, Влодарчику – 36). Мурат вообще довольно высоко котируется букмекерами как потенциальный победитель WBSS: коэффициент на его итоговую победу в турнире составляет 6,13 – это третий показатель серии.

Тем не менее, именно этот фактор может сыграть против Гассиева. В любом виде спорта наибольшее давление на себе всегда испытывает явный фаворит. Плюс на стороне Влодарчика опыт. Да, Гассиев теперь располагает успешным опытом в чемпионских битвах. Но в карьере польского бойца поединков высочайшего уровня было гораздо больше. Сам Влодарчик признавался пару дней назад, что не ощущает на себе особого давления.

«Вряд ли бой с Гассиевым для меня самый важный в карьере, — уверен Кшиштоф. — Его значимость в том, что он — титульный. Меня мотивирует возможность стать первым поляком, трижды завоевавшим чемпионский титул. Для меня это шанс войти в историю. Тот факт, что Гассиев является фаворитом, — дополнительный прессинг на моего соперника. Мне же нечего терять. Мне по силам вырубить Гассиева».

К счастью, судя по высказываниям самого Мурата, россиянин понимает, что недооценка соперника может привести к неприятным последствиям.

«Многие люди и в России, и в Польше говорят, что Влодарчик уже не тот, что ему пора на пенсию, — рассуждает Гассиев. — Но мне неважно их мнение. Мне нужно мнение моего тренера, моей команды и тех, к кому я прислушиваюсь. Кшиштоф — очень опытный, был чемпионом мира по двум версиям, много чего показал на ринге, и его нельзя списывать со счетов.

Он показал свою хитрость в бою с Чахкиевым. Я не буду гоняться за нокаутом, тем более что его тяжело нокаутировать. Если получится — хорошо, если нет — будем проходить всю дистанцию».

В отличие от Гассиева, его наставник, известный специалист Абель Санчес, уверен, что Мурат сумеет «прикончить» Влодарчика, как только появится такая возможность.

«В этом турнире нет второго шанса, и я всегда надеюсь, что наш новый бой будет сложнее минувшего. Я очень уважаю Влодарчика и его тренера, но когда представится возможность, Гассиев должен будет нокаутировать соперника. Я ожидаю, что этот бой станет ещё одним хорошим опытом для Мурата», — сказал Санчес.

Мы же будем надеяться, что Мурат Гассиев не обращает внимания на котировки букмекеров, и прекрасно осознаёт, насколько опасный соперник будет стоять напротив него в ринге уже через несколько часов. В противном случае мечту – стать вторым абсолютным чемпионом мира из России осетинскому бойцу придётся отложить на пару лет.