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Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик
Текст: Иван Ковалёв
Фото: instagram.com/wbsuperseries/

Экзорцизм по-осетински: как изгнать дьявола за 8 минут

Показывает Мурат Гассиев — новый полуфиналист WBSS, только что нокаутировавший Кшиштофа Влодарчика по прозвищу «Дьявол».
22 октября 2017, воскресенье. 10:29 Бокс/ММА

Поскольку Мурату Гассиеву всего 24 и чуть больше года назад вы, скорее всего, не знали, кто это, принято считать, что его карьера только начинается. Поэтому каждый новый вызов, начиная с поединка с Денисом Лебедевым, расценивается как самый большой вызов на спортивном пути осетинского бойца. Таким был и бой с Кшиштофом Влодарчиком.

В этот раз испытание ждало Гассиева не только и не столько в ринге. И началось задолго до попадания в его периметр. Дело в том, что Влодарчика все – от экспертов до букмекеров – считали почти безнадёжным андердогом. Вторые на победу экс-чемпиона мира по двум версиям и обидчика двух россиян принимали ставки с коэффициентом 9.20. На дебютировавшего в ринге боем с лучшим боксёром поколения Конора Макгрегора коэффициент ближе к бою был в районе 5.0. Это для сравнения.

Ставший звездой буквально в одночасье Мурат Гассиев до сегодняшнего раннего утра ещё не имел возможности продемонстрировать, как ему удаётся справляться с нарастающим вокруг давлением. Встреча с Влодарчиком идеально подходила, чтобы сделать это: при всех явных преимуществах более молодого Гассиева, было совершенно не понятно, с чего вдруг все так дружно списали бывшего чемпиона мира по версиям WBC и IBF, который не проигрывал с 2014 года. Кшиштофа, похоже, всё это вполне устраивало.

«Тот факт, что Гассиев является фаворитом, — дополнительный прессинг на моего соперника. Мне же нечего терять. Мне по силам вырубить Гассиева», — говорил поляк до боя.

К счастью, сам Мурат всё это понимал, плюс опытные тренера во главе с Абелем Санчесом, похоже, уделили действительно много внимания именно ментальной подготовке Гассиева.

«Я взглянул в глаза Влодарчика и увидел, что он настроен очень серьёзно, признался осетинский боксёр за несколько дней до боя. — Он готов к большому бою, и я уверен, что в субботу получится отличная встреча. Я не хочу думать о потенциальном поединке с Дортикосом. Он может быть великолепным, но я полностью сосредоточен на Влодарчике».

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Рассказываем о поединке Мурата Гассиева с Кшиштофом Влодарчиком.

Правильная трезвая оценка и уважение к опасным навыкам соперника со стороны Гассиева были заметны и во время боя. И это не об аккуратных действиях в ринге – Мурат не до, не после победы над Влодарчиком почти не позволял себе хоть какого-то проявления эмоций. Будто поединок прошёл слишком быстро, и боксёр просто не успел выйти из состояния максимального фокуса. Лишь приподнятая вверх правая перчатка Мурата указывала на то, что Гассиев осознал свою победу.

Российский боксёр-профессионал Мурат Гассиев, чемпион мира в первом тяжёлом весе IBF, как и говорили эксперты, победил Кшиштофа Влодарчика. И сделал это увереннее и легче, чем многие ожидали. Но так вышло не из-за разницы в уровне боксёров – просто Гассиев оказался достаточно хладнокровным и дисциплинированным, чтобы по максимуму реализовать свое превосходство.

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Российский боксёр Мурат Гассиев финишировал Кшиштофа Влодарчика и становится четвёртым полуфиналистом WBSS, попутно защитив пояс IBF!

Начиная работать с второй половины первого раунда, Гассиев потихоньку наращивал преимущество. Влодарчик поначалу неплохо перемещался по рингу, выкидывая встречные джебы. Однако движение назад и в сторону Кшиштофа явно указывали на желание поляка затянуть поединок в поздние раунды. Наверняка это понимал и Гассиев, который, несмотря на довольно сдержанное начало, всё же довольно рано начал пытаться пробивать соперника. Доподлинно план Мурата неизвестен, но сам боксёр признавался, что готов провести в ринге 12 раундов. Но это едва ли было идеальным сценарием для Гассиева. Потому сдержанный и спокойный контроль боя со стороны нашего боксёра за три неполных раунда успел нарушиться парочкой агрессивных атак Мурата. В одном из таких эпизодов осетинский боксёр зажал Влодарчика у канатов и выбросил серию из двух левых боковых: первый через блок пошёл в голову поляка, второй – под правый локоть Кшиштофа. Пропустив сильнейший удар в корпус, Влодарчик моментально скорчился от боли и упал на настил, держась за правое подреберье. Рефери остановил поединок на отметке 1:57 второго раунда.

Впереди Мурата Гассиева ждёт полуфинал боксёрской суперсерии. Соперник – Юниер Дортикос, непобеждённый кубинец, нокаутировавший в ¼ финала WBSS нашего Дмитрия Кудряшова во втором раунде. Кроме статуса ½ финала суперсерии поединок будет носить статус объединительного. На кону будут стоять пояса IBF и WBA Regular. В общем, ещё один самый главный бой в карьере Мурата Гассиева.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кшиштоф Влодарчик Мурат Гассиев
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