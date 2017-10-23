Шлеменко обвиняет судей в «ограблении», а Лобов думает о конце карьеры

В прошедшие выходные российским любителям боевых видов спорта пришлось отложить некоторые дела, чтобы успеть понаблюдать за выступлениями сразу четырёх наших бойцов. 20 октября рано утром по московскому времени Александр Шлеменко дрался с Гегардом Мусаси на Bellator 185. Вечером того же дня на польском турнире UFC Fight Night 118 вышли в октагон Артём Лобов (ирландец с российскими корнями) и Рамазан Эмеев. И большой боксёрский вечер (ранним воскресным утром по Москве) с участием нашего Мурата Гассиева и поляка Кшиштофа Влодарчика в четвертьфинале WBSS закрывал насыщенную программу выходных.

Судьи против Шлеменко и всего мира

Судейское решение в главном бою Bellator 185 продолжает обсуждаться в мире единоборств с субботы. Единогласные 29-28 в пользу Гегарда Мусаси не оставили равнодушными ни болельщиков, ни уступившую сторону. Александр Шлеменко, наверное, сутки после боя твердил в многочисленных интервью, прямых эфирах и видеообращениях в «Инстаграме» о том, как его все похоронили ещё задолго до главного поединка в карьере, а в итоге он взял и «избил» звёздного Мусаси. Шторм и впрямь действовал вдохновенно и смело на протяжении минимум половины поединка. Однако даже он наверняка не стал бы спорить с тем, что первый раунд остался за соперником, а второй судьи могли отдать любому из бойцов. При всём уважении к нашему рубаке, сложно квалифицировать судейское решение в пользу Мусаси ограблением — слишком бросалось преимущество голландского бойца в борьбе, которую Гегард навязывал даже с одним глазом. За этот компонент в ММА ведь тоже присуждают баллы.

Краш-тест. Как Шлеменко сдал экзамен на «топовость» Судьи приняли справедливое решение, но это поражение Шлеменко ценнее всех его побед.

Однако, несмотря на поражение Шлеменко, после такого выступления омича нет никаких опасений за его дальнейшую карьеру. Александр, если можно так выразиться, выиграл приз зрительских симпатий, когда в третьем раунде вчистую разбил известного своей «ударкой» Мусаси. Пожалуй, титульные перспективы, либо подписание в другую известную организацию США, замаячили перед Штормом не намного слабее, чем если бы он победил Мусаси. И даже несмотря на то, что Шлеменко уступил и наверняка остался не доволен просто отличным боем, хочется от всей души поздравить Александра с сильнейшим выступлением против легендарного оппонента. Это было по-настоящему круто.

Результаты Bellator 185



Главный кард:

Гегард Мусаси победил Александра Шлеменко единогласным решением судей;

Нейман Грейси победил Зака Бучу удушением во втором раунде (скрутка шеи);

Кристина Уильямс победила Хизер Харди техническим нокаутом во втором раунде (остановка боя врачом);

Райан Куинн победил Маркуса Сурина единогласным решением судей;

Лиза Блейн победила Ану Джулатон раздельным решением судей;



Предварительный кард:

Джонни Лопез победил единогласным решением Билли Джованеллу;

Кевин Карьер победил Хосе Антонио Переза единогласным решением судей;

Дон Шайнс победил Мэтта Деннинга техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

Джордан Янг победил Алека Хубена сабмишном в первом раунде (треугольник);

Костеллован Стиинис победил Стива Скрзата техническим нокаутом в первом раунде (удары локтями);

Хоакин Бакли победил Винисиуса Де Джизуса раздельным решением судей;

Пит Роджерс младший победил Тимоти Уиллера сабмишном в первом раунде (удушение гильотиной);

Дэн Хэнкок победил Джон Бенедаса техническим нокаутом в первом раунде (удары руками).

В UFС новый гейткипер, две восходящие звезды и минус одна «Легенда»

Турнир в Гданьске, даже лишившись одного россиянина за пару недель до начала, всё равно был крайне интересен нашему зрителю. Потому что в карде остались ещё двое наших — Артём Лобов и Рамазан Эмеев. Первый имел неплохую возможность вернуться на победную полосу с дальнейшим продвижением в рейтинге и претензиями на бой с топом. Очевидно, фанатов у Лобова предостаточно и в компании любят его дикий стиль ведения боя. Однако Артём, к большущему сожалению, проиграл. Его соперник Андре Фили выбрал грамотный, аккуратный геймплан против вечно прущего вперёд русского ирландца и забрал единогласное судейское решение по итогу. А через какое-то время после того, как рекорд Лобова стал отрицательным (13-14-1-1 NC), Артём сказал, что всерьёз задумался о целесообразности продолжения карьеры бойца. Будем надеяться, весёлый и безбашенный ирландец с русскими корнями решит продолжать биться.

Возвращение «Легенды» Лобова и дебют Эмеева: за кем ещё следить в выходные Рассказываем обо всех боях россиян в выходные: помимо Гассиева и Шлеменко драться предстоит Артёму Лобову и Рамазану Эмееву.

Следующим в программе UFC Fight Night 118 стал дебют в главном октагоне мира экс-чемпиона M-1 Рамазана Эмеева. Россиянин вышел против, очевидно, плохо подготовленного и провалившего взвешивание, но всё же опасного американца Сэма Алви. Поединок был, мягко говоря, не самым остросюжетным, но это забудется. Останется в памяти уверенная победа Эмеева. Рамазан настолько спокойно контролировал происходящее в клетке, что казалось, будто это не он дебютирует в UFC, а его соперник Алви – в спорте.

Закрывал ивент в Гданьске бой матёрого техасца Дональда Серроне и мало кому известного ливерпульца Даррена Тилла. Ковбой победой над горячим проспектом из Англии мог поставить себя в один ряд с Майклом Биспингом, рекордсменом UFC по количеству побед (20), и обогнать таких зверей, как Жорж Сен-Пьер и Дэмиан Майа (у них по 19 побед). Правда, для этого нужно было стереть ноль в графе «поражения» у Даррена Тилла.

Англичанин явно был против. С первых минут стартового раунда Тилл забрал контроль в клетке и, несмотря на преимущество в габаритах, почему-то был заметно быстрее Серроне. Ещё более удивительным показалось превосходство в ударной технике Даррена. К концу пятиминутки англичанин стал всё чаще попадать точнейшими прямыми голову считающегося элитным ударником Дональда Серроне. Первый раз Ковбой поплыл от точной двойки в голову, однако быстро сделал вид, что всё в порядке, а Тилл не кинулся во что бы то ни стало добить потрясённого соперника. Даррен продолжил гнуть свою линию, перестреливая Дональда с удобной для себя дистанции.

Вторая волна проблем Серроне началась, когда ему в нос прилетел брутальный удар локтем от Тилла. Вслед за ним Даррен выбросил ещё одну точную двойку – этого оказалось достаточно, чтобы Ковбаяскрючило от боли возле сетки. Английский боец правильно понял сигнал и тут же полетел крушить американца. Серроне, очевидно, драться уже не мог, потому рефери в клетке без колебаний остановил его мучения. Это поражение стало третьим кряду для звёздного бойца. С сожалением приходится констатировать, что очередной крутой ветеран UFC превращается в гейткипера.

Результаты UFC Fight Night 118



Главный кард:

Даррен Тилл победил Дональда Серроне техническим нокаутом (удары руками) в 1-м раунде.

Каролина Ковалькевич победила Джоди Эскбюбель единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Ян Блахович победил Девина Кларка во 2-м раунде, проведя удушающий прием (удушение со спины);

Оскар Пихота победил Джонатана Уилсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);



Предварительный кард:

МарчинХелд победил Насрата Хакпараста единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Брайан Келлехер победил Дамьяна Стасяка техническим нокаутом (удары руками) в 3-м раунде;

Рамазан Эмеев победил Сэма Алви единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Андре Фили победил Артема Лобова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Варлли Алвес победил Салима Тоуахри единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Аспен Ладд победила Лину Лансберг техническим нокаутом (удары руками) во 2-м раунде;

Джош Эмметт победил Фелипе Арантеса единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-25).

Экзорцизм по-осетински: как изгнать дьявола за 8 минут Показывает Мурат Гассиев — новый полуфиналист WBSS, только что нокаутировавший Кшиштофа Влодарчика по прозвищу «Дьявол».

Дьявол без печени

Последним из россиян в выходные дрался Мурат Гассиев. Наш боксёр вышел на ринг 22 октября рано утром. Ему предстояло отбиться с титулованным и опасным ветераном из Польши Кшиштофом Влодарчиком. На кону стояли пояс IBF, которым владеет Гассиев и путёвка в ½ финала WBSS. Было тревожно слышать экспертов, называющих Мурата безоговорочным фаворитом и почти уже полуфиналистом суперсерии. Влодарчик, пусть и не долгое время не деливший ринг с топовыми соперниками, оставался чрезвычайно неприятным оппонентом с большим опытом на самом высоком уровне. К счастью, даже самые смелые на первый взгляд прогнозы в пользу россиянина оказались чересчур скромными. Гассиев буквально переехал Влодарчика: болезненный удар в район печени уже в конце третьего раунда отправил Дьявола на настил до самого конца отсчёта рефери в ринге. Теперь в полуфинале WBSS Мурату Гассиеву предстоит встретиться с Юниером Дортикосом, одолевшим в 1/4 финала нашего же Дмитрия Кудряшова. Хочется верить, что Гассиев сумеет отомстить за соотечественника. Хотя и нет сомнений, что это будет крайне сложно сделать.