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Александр и Фёдор Емельяненко
Текст: Иван Ковалёв

Я тебе не Федя! Что происходит между братьями Емельяненко

Фёдор Емельяненко жёстко и откровенно ответил брату Александру на скандальное интервью. Рассказываем, что привело к ссоре.
27 октября 2017, пятница. 00:20 Бокс/ММА

Три дня назад, 23 октября вышло откровенное интервью скандально известного российского бойца Александра Емельяненко. Брат легендарного Фёдора Емельяненко рассказал «Советскому спорту» о взаимоотношениях с близким родственником, отношении к его окружению и нынешней деятельности. Александр, не так давно вышедший из мест лишения свободы, назвал людей, окружающих Фёдора Емельяненко подхалимами, и рассказал, сколько лет не общается с родным братом.

Сейчас Фёдор окружил себя «друзьями», которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него.

Начал Александр с воспоминаний о поражении Мирко Филиповичу и отношении к этому бою Фёдора.

«Кто-то говорит, что самый тяжёлый бой был с «Крокопом». Я вообще с ним не должен был драться. Это было начало моей карьеры, не было ни опыта, ничего вообще. Организаторы Pride хотели Мирко вывести под Федю. Начали запугивать, что если он с ним не подерётся, то заберут пояс. Ну, собственно, я предложил Феде: «Давай я с ним подерусь, ты за это время сможешь подготовиться».

Я прекрасно понимал, что иду на забой, мне нечего ловить против «Крокопа», я не готов был драться с ним ни технически, ни физически. Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде. Так я и сделал.

То, что я вам сейчас говорю, не было нигде раньше опубликовано. Федя не поблагодарил меня за то, что я тогда его реально выручил. По барабану, что родной брат «отгрёб» от профессионала, ничего страшного.

По поводу знаменитого видео, на котором брат Фёдор переживает за него в бою с Мирко «КроКопом» Александр сказал: «Это было давно. Многие журналисты смотрят на человека по телевизору и судят о нем, исходя из увиденного по ящику. При этом, абсолютно не зная, что это за человек.Понимаете, хорошо сидеть вот так вот перед телекамерой, «затирать» о жизни и прикидываться правильным. Это легче всего».

Ещё Александр сетовал на давние слова Сергея Харитонова о Фёдоре, попутно задев в цитате окружение брата.

«Последней каплей было то, что перед боем Феди с ДеномХендерсоном Харитонов высказался в том духе, что Ден — это не соперник для Феди. По его словам, Фёдор мог выйти на ринг пьяным и все равно легко одержать победу. Меня эти слова задели. Сережа должен быть благодарен моему брату за то, что ему дали дорогу в большой спорт, а он так некрасиво высказался.Я вступился в тот момент за Федю, а он повел себя в тот момент странно. Зная все детали конфликта, он дистанцировался от ситуации и заявил, что разборки Харитонова и меня его не касаются. Мне это было неприятно. Я всегда и во всем старался вступится за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Сейчас он окружил себя «друзьями», которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него», — признался Александр Емельяненко.

«А по поводу Феди скажу так: у него своя жизнь, у меня – своя. Мы с ним не общаемся на протяжении десяти лет. Он сам не хочет со мной разговаривать, а я и не навязываюсь к нему», — закончил Александр разговор об отношениях со старшим братом.

Даже от нередко резкого в высказываниях Александра Емельяненко странно было читать подобное. Тема взаимоотношений главных братьев-тяжеловесов в истории смешанных единоборств всегда казалась одинаково закрытой с обеих сторон, — как со стороны не в меру вспыльчивого Александра, так и со стороны скромного и закрытого Фёдора Емельяненко.

И вот уже высказались оба. Сенсационная реакция Фёдора Емельяненко на интервью брата случилась 26 октября.

«Моя репутация как спортсмена не нуждается в защите. Но в своих интервью Александр задевает честь близких мне людей. Отвечу тебе в первый и последний раз. Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Фёдор. Ты ото всех скрывал, что сел в тюрьму в первый раз в 18 лет. Это свинство — плохо говорить о людях, которые тебя поддерживали и искренне переживали за тебя.

Злости к Александру не было. Я и раньше говорил, что этот человек опасен для общества. До сих пор он опасен, и никогда он не изменится.

Никто не вынуждал тебя выходить на бой с Крокопом. В то время я участвовал в Гран-при, и вопрос о бое с Мирко для защиты моего пояса даже не поднимался. Тогда Мирко проиграл Ренделману, и ты ухватился за эту возможность, несмотря на то что мы были категорически против по причине твоего отношения к тренировкам и твоей неопытности. И всячески тебя отговаривали от этого. Но и подготовке не было уделено достаточно внимания. Регулярно нарушался спортивный режим, и, вместо того чтобы сбросить вес и использовать быстрые руки, ты набрал лишние килограммы. Никто тебя под молотки не бросал. Во время подготовки я неоднократно искал тебя по барам и находил за распитием спиртных напитков. Команда просила тебя придержать вес, но вместо этого ты напил пивной живот, и результат этого все видели.

Я обычно не комментирую чужие высказывания. Но уже не мог молчать. Это мой первый и последний ответ тебе. Я считаю ниже своего достоинства постоянно реагировать на твою ложь. Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим – это ты, иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принёс за тебя извинения не одному десятку людей. В мой адрес можешь говорить, что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких.

Кроме того, моего окружения ты не знаешь. А все те, кого знаешь, помогали тебе и сыграли немаловажную роль в твоей жизни. И ты мизинца их не стоишь. Поэтому ты не в моём окружении. Ты говоришь в одном из интервью, что можешь мне помочь. Но не понимаю, как ты, недавно освободившийся и постоянно нарушающий режим, можешь помочь. Разве что только одним – не позорить фамилию моих родителей и мою».

Упомянутый в цитате Александра Емельяненко Сергей Харитонов, известный российский тяжеловес, ещё до разорвавшего интервью Александра высказался о нём так.

«В 2006 году после серьёзной травмы я сразу вышел на бой с Александром Емельяненко. Практически тогда не готовился. Мне сказали, что или я выхожу, или со мной могут разорвать отношения. Мне нужно было тогда драться. Злости к Александру не было. Я и раньше говорил, что этот человек опасен для общества. До сих пор он опасен, и никогда он не изменится. Сейчас отсидел, до этого тоже сидел, выходил. Наверное, он таким родился, его ничем не изменишь. Может затаиться на время, но рано или поздно опять о себе заявит.

Не смотрел последний бой Александра в прямом эфире. Посмотрел в записи, и то не по своей инициативе, а ребята предложили. А мне вообще было без разницы. Когда-то этот человек действительно мог стать знаменитым, у него был большой потенциал. Александр талантливее Фёдора, но два брата — две противоположности. Александр и по физическим данным, и по росту, по всем своим показателям превосходил Фёдора, но видите, как бывает», — сказал Харитонов. Сергей позже, как показалось многим, был упомянут Александром Емельяненко, с которым они давно так «дружат», в стёбном видео – анекдоте про зайца Харитона.

Александр Емельяненко (24-7), известный российский тяжеловес, брат легендарного Фёдора Емельяненко не так давно, 26 ноября прошлого года вышел из мест лишения свободы, где провёл почти три года за обвинения в сексуальном насилии. После этого осужденный не раз боец решил возобновить тренировки и вернуться к активным выступлениям.

Через какое-то время было объявлено подписание Александра Емельяненко российской организации WFCA (WORLD FIGHTING CHAMPIONSHIP AKHMAT). В Сети стали появляться записи с тренировок Александра, где спортсмен демонстрирует лучшую в жизни форму.

А ровно месяц тому назад, 27 сентября младший брат Фёдора Емельяненко дебютировал в новой для себя организации. Первый бой получился удачным: российский тяжеловес нокаутировал в первом раунде бразильца Жеронимо дос Сантоса «Мондрагона» (39-20).

25 октября был официально объявлен следующий бой Александра Емельяненко. Он пройдёт 16 декабря на WFCA 44. Неделю назад в Инстаграме клуба «Ахмат» появилось обращение Емельяненко, посвящённое тому, что он теперь их официальный представитель.

А. Емельяненко 16 декабря в Грозном проведёт бой против американца Цвикера
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Емельяненко Фёдор Емельяненко
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