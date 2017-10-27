Э. Запашный: верю, что Фёдор и Саша Емельяненко помирятся, они ведь братья

Известный дрессировщик диких зверей Эдгард Запашный – большой друг Фёдора Емельяненко. В поединке Последнего Императора с Мэттом Митрионом Запашный даже был в углу нашего легендарного тяжеловеса. Сегодня, когда все обсуждают конфликт между братьями Емельяненко, мы решили узнать мнение Эдгарда о происходящем. Напомним, в скандальном интервью, с которого всё началось, Александр Емельяненко назвал нынешнее окружение Фёдора подхалимами.

«Я тебе не Федя!» Что происходит между братьями Емельяненко Фёдор Емельяненко жёстко и откровенно ответил брату Александру на скандальное интервью. Рассказываем, что привело к ссоре.

— Честно, ещё не читал того интервью с Александром Емельяненко, с которого всё началось, — признаётся известный дрессировщик. – Не могу сказать, из-за чего Фёдор так психанул. Но, зная его характер, могу сказать, что что-то в словах Саши Фёдора очень сильно задело. Мне глубоко жаль, что между двумя некогда очень близкими людьми, братьями ситуация дошла до такого. Надеюсь, их отношения нормализуются. Пусть Фёдор и Саша найдут общий язык, они ведь всегда будут братьями, кровными людьми. Хотел бы, чтобы они помирились.

Фёдор Емельяненко — брату Александру: иуда, не смей оскорблять моих близких

— Александр нелестно высказался относительно нынешнего окружения Фёдора, назвал его близких подхалимами.

— Ни в коем случае нельзя так высказываться о близких людях другого человека. Никто не должен себе такого позволять, даже родственники. У каждого есть друзья, семья и те, кому ты чем-то обязан. Настоящий мужчина болезненно воспринимает оскорбления в адрес близких. Легче принять плохие слова в свой адрес, чем в сторону окружения.

— Также Александр рассказал, что в 2004 году вышел на бой против Мирко Филиповича (первое поражение Александра Емельяненко в карьере) ради Фёдора. По его словам, он тем самым выиграл старшему брату время на подготовку к Крокопу, а сам вышел неподготовленным против опасного ударника и проиграл нокаутом. Дальше Александр подчеркнул, что не услышал благодарности от Фёдора за это. Верите в такое?

— Одно из немногих видео, на котором Фёдор Емельяненко матерится, было снято в раздевалке, когда Фёдор смотрел бой Александра против Крокопа. Это одна из самых болезненных записей для меня. На ней видно, как Фёдор искренне переживает за брата.

А. Емельяненко: дрался с «Крокопом», чтобы помочь Фёдору

— Почему Александр мог так сказать?

— Мне кажется, Саша заблуждается. Либо со временем что-то забыл. Думаю, если бы в тот момент Фёдору дали возможность всё перевернуть, он бы сам вышел на ринг вместо Саши. Видно, что эмоции Фёдора – искренние. Так он переживает, пропускает ситуацию через себя, матерится.

— Про то видео Александр сказал: «Многие журналисты смотрят на человека по телевизору и судят о нём исходя из увиденного по ящику. При этом абсолютно не зная, что это за человек. Понимаете, хорошо сидеть вот так перед телекамерой, «затирать» о жизни и прикидываться правильным».

— А я скажу так: раз ты вышел на ринг, значит, дерись. Ни о чём не жалей и никого не обвиняй. Тебя туда насильно не выпихивали. Сам вышел. Это я говорю как человек, который сам выходит на ринг. И как человек, которого, бывало, обстоятельства заставляли выходить на ринг с серьёзной травмой – разрывом связок. Но обвинять кого-то за это я не буду и в тот момент не собирался. Это было моим решением.



— Как думаете, чем закончится ссора братьев Емельяненко?

— Я уже сказал, глубоко сожалею, что между братьями это происходит. Точно знаю, что когда Фёдор и Саша помирятся, люди, расшатывающие эту историю, останутся не у дел. А братья помирятся. Я в это верю.