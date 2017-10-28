А. Нурмагомедов: бой Хабиба с Барбозой будет похож на поединок с Джонсоном

Отец нашего легковеса рассказал, почему его не пустят в Америку к сыну, как на этот раз обстоят дела с весом Хабиба и чем опасен Барбоза.

31 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 219 состоится долгожданное возвращение в клетку Хабиба Нурмагомедова (24-0, 8-0 в UFC), самого популярного нашего легковеса. Соперником россиянина, как и ожидалось, станет третий номер рейтинга Эдсон Барбоза (19-4) из Бразилии. Поединок с Барбозой должен стать первым для Нурмагомедова с ноября 2016 года, когда Хабиб «уничтожил» Майкла Джонсона на UFC 205.

Следующим испытанием для Орла должна была стать схватка за временный пояс в лёгком весе с Тони Фергюсоном на UFC 209. Однако незадолго до взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован – здоровье атлета дало сбой в результате экстремальной сгонки веса. Дальше были полгода лечения, восстановление и слухи о следующем поединке. Хабиб не раз говорил, что его интересует лишь поединок с Фергюсоном. Всё шло к четвёртой попытке организовать это событие, пока президент UFC Дэна Уайт не объявил, что соперником Тони Фергюсона станет Кевин Ли, шестой номер рейтинга на тот момент. В компании утверждали, что пошли на это, поскольку Нурмагомедов никак не успевал восстановиться раньше декабря, хотя сторона нашего бойца эту информацию не подтверждала.

«Макгрегор и Фергюсон не согласятся драться с Хабибом. Ему дадут Барбозу» Абдулманап Нурмагомедов, отец лучшего российского бойца UFC, рассказал о будущем сопернике Хабиба и поделился впечатлениями от UFC 216.

В интервью «Чемпионату» от 8 октября отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал о своём видении ситуации в лёгком весе UFC и предположил, что в следующий раз его сын выйдет в клетку как раз против Эдсона Барбозы. Мы снова связались с Абдулманапом, чтобы узнать, насколько довольна сторона нашего бойца этим соперником.

— Доволен я только победами, — обозначил Нурмагомедов. – Но про выбор соперника надо сказать, что это правильный ход. Хабиб – второй номер теперь, а Барбоза – третий в рейтинге. Всё логично.

— Смотрели последний бой Барбозы с Бенейлом Дариушом?

— Я смотрю всё! Не только Барбозу или кого-то другого из топов. Смотрю всё, что касается первой тридцатки рейтинга. Прекрасно представляю, как кто работает. Анализирую увиденное, а потом осведомляю своих учеников: кто хорош на руках, у кого ноги опасные, функционалка – все сильные и слабые стороны потенциальных соперников обсуждаем на каждой тренировке.

— И всё-таки о бое Барбозы и Дариуша. Победная контратака Эдсона коленом в прыжке против прохода в ноги произвела впечатление?

— Хабиб никогда в две ноги не проходит. Раньше проходил в одну, но после боя с Пэтом Хили перестал. Последние четыре боя сын действует по-другому: проходит в корпус и оттуда работает. Меньше риска и больше возможности для атаки.

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— Чем опасен Эдсон Барбоза?

— Он ударник. Один из лучших в своём весе. Колени, локти, руки, ноги – опасный боец. Правда, функционалка хромает.

— Хабиб с ним наверняка будет драться только три раунда – в поздние не затащишь.

— Бой Хабиба с Майклом Джонсоном видели?

— Конечно.

— Вот. Здесь будет похожая ситуация – прессинг и ещё раз прессинг. Где-то в середине второго раунда всё встанет на свои места.

— Барбоза и Джонсон похожи?

— Нет. Барбоза более мощный, длинный боец. Он всегда старается закончить бой одним ударом, и будет так же действовать против Хабиба. Барбоза опасен до самого конца. Будем это учитывать, разрабатывая тактику под него.

— Хабиб уже улетел в США на тренировки в АКА?

— Да, он уже в Америке. На своей точке.

— Поедете к нему в этот раз?

— С удовольствием и большим желанием поехал бы, но… Америка есть Америка.

— То есть снова не пустят?

— Ну конечно. 99 процентов даю, что не пустят. Всё равно буду пытаться – подавать документы.

— В тот раз вы говорили, что Хабиб не сделал вес, во многом потому что вас не было рядом…

— Сейчас другая ситуация. Он уехал в Америку на 5 килограмм легче, чем был в прошлый раз. К 1 декабря Хабиб будет весить уже 80 килограмм. Останется согнать 10 килограмм за месяц. Не вижу проблем.

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— Получается, сейчас Хабиб весит меньше, чем обычно на этом этапе подготовки. Значит, и в бою он будет меньше, чем обычно?

— Нет. Просто мы за месяц до боя решили убрать на 5-6 килограмм больше, чем скидывали раньше.

— К бою с Джонсоном Хабиб восстановил более 10 килограмм. С Барбозой так сможет?

— Думаю, да. Главное, что сейчас Хабиб на ходу. Нагрузки все перенёс нормально, лагерь хорошо прошёл. Дай Бог, чтобы со здоровьем и дальше был порядок.

— Дай Бог. На UFC 219 компания планирует организовать ещё и бой Макгрегор – Фергюсон. Как вам идея – свести четырёх лучших легковесов в одном турнире?

— Никто не поспорит, что эти четверо – лучшие в лёгком весе. Значит, в один день всё встанет на свои места после этих двух боёв.