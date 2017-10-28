Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
Текст: Иван Ковалёв
Фото: РИА Новости

А. Нурмагомедов: бой Хабиба с Барбозой будет похож на поединок с Джонсоном

Отец нашего легковеса рассказал, почему его не пустят в Америку к сыну, как на этот раз обстоят дела с весом Хабиба и чем опасен Барбоза.
28 октября 2017, суббота. 20:36 Бокс/ММА

31 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 219 состоится долгожданное возвращение в клетку Хабиба Нурмагомедова (24-0, 8-0 в UFC), самого популярного нашего легковеса. Соперником россиянина, как и ожидалось, станет третий номер рейтинга Эдсон Барбоза (19-4) из Бразилии. Поединок с Барбозой должен стать первым для Нурмагомедова с ноября 2016 года, когда Хабиб «уничтожил» Майкла Джонсона на UFC 205.

Следующим испытанием для Орла должна была стать схватка за временный пояс в лёгком весе с Тони Фергюсоном на UFC 209. Однако незадолго до взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован – здоровье атлета дало сбой в результате экстремальной сгонки веса. Дальше были полгода лечения, восстановление и слухи о следующем поединке. Хабиб не раз говорил, что его интересует лишь поединок с Фергюсоном. Всё шло к четвёртой попытке организовать это событие, пока президент UFC Дэна Уайт не объявил, что соперником Тони Фергюсона станет Кевин Ли, шестой номер рейтинга на тот момент. В компании утверждали, что пошли на это, поскольку Нурмагомедов никак не успевал восстановиться раньше декабря, хотя сторона нашего бойца эту информацию не подтверждала.

«Макгрегор и Фергюсон не согласятся драться с Хабибом. Ему дадут Барбозу»
Абдулманап Нурмагомедов, отец лучшего российского бойца UFC, рассказал о будущем сопернике Хабиба и поделился впечатлениями от UFC 216.

В интервью «Чемпионату» от 8 октября отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал о своём видении ситуации в лёгком весе UFC и предположил, что в следующий раз его сын выйдет в клетку как раз против Эдсона Барбозы. Мы снова связались с Абдулманапом, чтобы узнать, насколько довольна сторона нашего бойца этим соперником.

— Доволен я только победами, — обозначил Нурмагомедов. – Но про выбор соперника надо сказать, что это правильный ход. Хабиб – второй номер теперь, а Барбоза – третий в рейтинге. Всё логично.

— Смотрели последний бой Барбозы с Бенейлом Дариушом?
— Я смотрю всё! Не только Барбозу или кого-то другого из топов. Смотрю всё, что касается первой тридцатки рейтинга. Прекрасно представляю, как кто работает. Анализирую увиденное, а потом осведомляю своих учеников: кто хорош на руках, у кого ноги опасные, функционалка – все сильные и слабые стороны потенциальных соперников обсуждаем на каждой тренировке.

— И всё-таки о бое Барбозы и Дариуша. Победная контратака Эдсона коленом в прыжке против прохода в ноги произвела впечатление?
— Хабиб никогда в две ноги не проходит. Раньше проходил в одну, но после боя с Пэтом Хили перестал. Последние четыре боя сын действует по-другому: проходит в корпус и оттуда работает. Меньше риска и больше возможности для атаки.

«Фергюсон, ты заслужил этот пояс». В UFC новый чемпион
И рекорд по количеству защит титула. Дантас проиграл в Bellator, Бибулатов – в UFC, Мохнаткин и Багаутинов выиграли в Fight Nights.

— Чем опасен Эдсон Барбоза?
— Он ударник. Один из лучших в своём весе. Колени, локти, руки, ноги – опасный боец. Правда, функционалка хромает.

— Хабиб с ним наверняка будет драться только три раунда – в поздние не затащишь.
— Бой Хабиба с Майклом Джонсоном видели?

— Конечно.
— Вот. Здесь будет похожая ситуация – прессинг и ещё раз прессинг. Где-то в середине второго раунда всё встанет на свои места.

— Барбоза и Джонсон похожи?
— Нет. Барбоза более мощный, длинный боец. Он всегда старается закончить бой одним ударом, и будет так же действовать против Хабиба. Барбоза опасен до самого конца. Будем это учитывать, разрабатывая тактику под него.

— Хабиб уже улетел в США на тренировки в АКА?
— Да, он уже в Америке. На своей точке.

— Поедете к нему в этот раз?
— С удовольствием и большим желанием поехал бы, но… Америка есть Америка.

— То есть снова не пустят?
— Ну конечно. 99 процентов даю, что не пустят. Всё равно буду пытаться – подавать документы.

— В тот раз вы говорили, что Хабиб не сделал вес, во многом потому что вас не было рядом…
— Сейчас другая ситуация. Он уехал в Америку на 5 килограмм легче, чем был в прошлый раз. К 1 декабря Хабиб будет весить уже 80 килограмм. Останется согнать 10 килограмм за месяц. Не вижу проблем.

«Ещё пара человек умрёт, тогда, может, что-то изменится»
Спортивный врач и тренер бойцов ММА объясняют, что такое экстремальная сгонка веса на примере одного полуживого бразильца.

— Получается, сейчас Хабиб весит меньше, чем обычно на этом этапе подготовки. Значит, и в бою он будет меньше, чем обычно?
— Нет. Просто мы за месяц до боя решили убрать на 5-6 килограмм больше, чем скидывали раньше.

— К бою с Джонсоном Хабиб восстановил более 10 килограмм. С Барбозой так сможет?
— Думаю, да. Главное, что сейчас Хабиб на ходу. Нагрузки все перенёс нормально, лагерь хорошо прошёл. Дай Бог, чтобы со здоровьем и дальше был порядок.

— Дай Бог. На UFC 219 компания планирует организовать ещё и бой Макгрегор – Фергюсон. Как вам идея – свести четырёх лучших легковесов в одном турнире?
— Никто не поспорит, что эти четверо – лучшие в лёгком весе. Значит, в один день всё встанет на свои места после этих двух боёв.

Кого ждёт «ночь красных трусиков»? 5 соперников для Макгрегора
Конор придумал знаменитые «трусики» два года назад, но сегодня этот мем актуален как никогда.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
28 октября 2017, суббота
21:36 Джошуа: на каком-то этапе мы должны забыть о победе над Кличко
21:02 А. Нурмагомедов: Барбоза — один из лучших ударников в своём весе
20:35 А. Нурмагомедов: не вижу проблемы в том, чтобы согнать 10 кг за месяц
19:24 Котто: не думаю, что у Али есть шансы
18:26 Бремер: показал, что способен выступать в 39 лет
17:14 Роуч будет работать в углу Сен-Пьера во время боя с Биспингом
16:32 Источник: поединок между Кроуфордом и Хорном пройдёт в марте 2018 года
15:34 Бой Кузьмина и Брауна может быть отменён, Брауна ждёт поединок с Паркером
13:58 Хирн: Джошуа превращается в настоящего мужчину
12:22 Чжилеи: хочу отнять пояса у Джошуа, Уайлдера и Паркера
11:46 Барбоза — о поединке с Нурмагомедовым: это будет настоящая война
10:48 Индонго: поражение — лишь ступенька перед великими делами
09:37 WBC отказал Майорге в участии поединка за пояс WBC Silver
01:24 Бремер победил Бранта в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии
00:48 Официально: Нурмагомедов и Барбоза проведут бой 30 декабря
00:21 Кунченко нокаутировал Романова и защитил пояс чемпиона М-1 в полусреднем весе
27 октября 2017, пятница
23:50 Джейкобс хочет боя с победителем пары Сондерс — Лемье
23:25 Харитонов: у Александра Емельяненко потекла крыша
22:57 Барбоза: мой следующий поединок состоится 30 декабря с Нурмагомедовым
21:54 Менеджер Ковалёва: теперь у Сергея настоящий тренер
20:48 Команда Головкина заинтересована в поединке с Муратой
19:59 А. Емельяненко: Федя не знает, как к нам американцы относятся? Пусть включит ТВ
19:14 А. Емельяненко: знаю, где был Федя, когда я мастера спорта по дзюдо получал
18:58 Э. Запашный: не могу сказать, из-за чего Фёдор так психанул
18:18 А. Емельяненко: если я Иуда, то кто тогда Фёдор? Иисус Христос?
17:57 В Нальчике пройдёт всероссийский турнир по ММА памяти В.М. Кокова
17:07 Джошуа оказался тяжелее Такама почти на 9 кг
16:00 Финкельштейн: за 20 лет M-1 стала одной из самых известных и успешных лиг MMA
15:51 Кунченко: Романов — неудобный для меня соперник, молодой и перспективный
15:21 Менеджер Хаммера подтвердил, что бой с Поветкиным будет элиминатором WBO
14:27 Харитонов: мне обидно за Фёдора Емельяненко, Александр — подлец
13:12 Джошуа: Уайлдер и Паркер могут изучать меня сколько угодно
12:48 Маргарито расстроен, что Котто предпочёл ему Садама Али
11:51 Мирзаев: нападавшие на меня готовились, девушку подослали
11:00 Майки Гарсия запланировал свой следующий бой на 27 января
09:54 Майорга: если проиграю Сироткину, завершу карьеру
00:58 Кроуфорд — официальный претендент на титульный бой с Хорном
26 октября 2017, четверг
23:23 Уайлдер: сражусь с Уайтом, если контракт гарантирует мне бой с Джошуа
23:00 Ф. Емельяненко удивлён резкими высказываниями брата, Александра, про американцев
22:38 Ф. Емельяненко: Александр всем врёт, он не является мастером спорта по дзюдо
22:31 Бремер перевесил Бранта
21:31 Фёдор Емельяненко — брату Александру: иуда, не смей оскорблять моих близких
21:16 Пулев и Окендо могут провести бой за титул по версии WBA Regular
20:47 Ковалёв и Шабранский разыграют пояс чемпиона по версии WBO
19:58 Шлеменко: планирую вернуться в клетку в начале 2018 года
Все новости RSS
Партнерский контент