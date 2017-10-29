Старикам здесь не место. Бразильских легенд избили на родине

Кунченко украсил юбилей М-1

В колыбели российских ММА Санкт-Петербурге прошёл турнир, посвящённый 20-летию старейшей российской промоутерской компании М-1 Global. Украсили его два титульных боя, а на разогреве у них американский ветеран всего чего только можно Джо Риггз побил российского проспекта Олега Оленичева. Американец пропустил несколько увесистых ударов в стойке, но сильнее смотрелся в борьбе. В третьем раунде он сумел пробраться за спину сопернику и завершить бой удушением за минуту с небольшим до финального гонга.

Чемпионский пояс в среднем весе с уходом Рамазана Эмеева в UFC стал вакантным. Выросший в рейдже М-1 в звезду всероссийского масштаба Артём Фролов проходил проверку ещё конкурентоспособным ветераном UFC Кайю Магальяйншем. Бразилец вышел на бой так, словно он пройдёт пять минут, а не пять раундов. Уже в дебюте он ошарашил Фролова жёсткими ударами, но постепенно россиянин перехватил инициативу и стал разбивать соперника комбинациями. Даже джебы в его исполнении серьёзно тревожили бразильца. Успешный тейкдаун окончательно закрепил преимущество Фролова в первом раунде.



Вторую пятиминутку непобеждённый проспект проводил в том же бешеном темпе. Магальяйнш в основном принимал удары на себя, но иногда огрызался, причём целью своих атак избрал самое уязвимое место Артёма. Рефери Марко Броерсон остудил его пыл горчичником, а в концовке раунда Фролов был близок, чтобы добить его и одержать досрочную победу. В третьей пятиминутке картина боя не изменилась. Магальяйнш демонстрировал чудеса стойкости и после каждой жёсткой серии восставал словно Феникс из пепла. Его атаки несли уже меньше угрозы, а раунд закончился нокдауном.



Казалось, Фролов вот-вот дожмёт своего визави, но в решающих раундах темп поединка упал. Сказалась и усталость бойцов и нежелание россиянина идти ради нокаута ва-банк. Фролов был снова точнее в ударах и украсил лицо бразильца гематомами. Впрочем, и у россиянина был разбит нос в одной из редких контратак. В заключительном раунде Магальяйнш от отчаяния полез в партер, но и там не преуспел и проиграл позицию. Бой можно было оценить 50-44 в пользу Фролова, и он получил заслуженный пояс из рук Вадима Филькенштейна.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале M-1 Global.

В главном бою вечера другой проспект М-1 Сергей Романов виделся достойной оппозицией для чемпиона в полусреднем весе Алексея Кунченко. В последние два года он прибавлял с каждым боем, превосходил чемпиона в габаритах и на бумаге казался в стойке по крайней мере не хуже. Романов и начал поединок с активных атак ногами, а Кунченко неожиданно навязал борьбу. Романов быстро встал из партера, ответил двойкой на выходе, но Кунченко тут же перевёл атаку на корпус, а затем прошла молниеносная двойка в мгновение превратившая ноги претендента в спагетти. Тот словно задумался на мгновение стоять или лучше упасть, а затем рухнул и был беспощадно добит Алексеем. Вадиму Финкельштейну теперь предстоит крепко подумать над поиском следующего соперника для чемпиона.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале M-1 Global.

Бразильцы начинают и выигрывают…

UFC вернулся в Бразилию, чтобы отпраздновать возвращение в клетку Лиото Мачиды. Открывал основной кард бывший соперник Али Багаутинова Джон Линекер, соперничавший с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок начался осторожно и даже неспешно. Линекеру требовалось время, чтобы подойти к более высокому сопернику, а Вера попросту остерегался сильно бьющего визави. Бразилец активно пристреливался лоу-киками, а затем потряс соперника стремительной комбинацией. При этом Линекер периодически переводил линию атак с головы на корпус и всё чаще взрывался многоударными сериями ближе к концу раунда. Лима начал уже откровенно избегать боя и думал лишь о том, как устоять на ногах.

В начале второй пятиминутки Вера нанёс несколько ударов ногами и старался за счёт движения разрывать дистанцию, но и как и ранее инициатива плавно перетекла к Линекеру. Он тоже стал подключать ноги, заставая соперника врасплох ударами с разворота, а его серии ударов всё так же болтали Веру. В концовке раунда он успел воспользоваться падением соперника и поработать в партере сверху. В третьем раунде Линекер начал уставать и застаиваться и позволил сопернику выровнять бой и провести несколько хороших атак, но для общей победы этого оказалось недостаточно.



Другие бои основного карда получились не менее успешными для бразильцев. Педро Муньоз уже в первом раунде поймал на гильотину Роба Фонта, а легковес Франсиску Триналду в трёхраундовой битве взял верх над некогда топовым Джимом Миллером. Наконец, полусредневес Тьягу Сантус сумел финишировать Джека Херманссона в первом раунде всего за секунду для гонга.

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… Но их ветераны терпят крушение

Горячий проспект полусреднего веса Колби Ковингтон проходил проверку видавшим виды ветераном и дважды претендентом на пояс Демианом Майей. Бразилец, несмотря на статус андердога начал бой активно и уже на первых секундах рассёк сопернику бровь и попытался перевести бой в партер. Ковингтон действовал на контратаках и старался измотать Майю лоу-киками, но бразилец бил точнее, и к конце раунда кровь уже залила лицо его оппонента. В концовке раунда Ковингон действовал активнее и пробил хорошую серию.



Во втором раунде Майя безуспешно тратил силы на проход в ноги, а когда все попытки провалились лёг на спину и предложил Ковингтону повозиться в партере. Американец на провокацию не поддался, а в стойке постепенно склонил чашу весов в свою сторону. Всё-таки почти 40-летний боец заметно сдал функционально и уже не мог выдерживать бой в равном ритме. На третий раунд Майя вышел уже с трудом передвигая ноги, а Ковингтон продолжил расстреливать его с дистанции. Единственной большой проблемой американца стало полученное в первом раунде рассечение. Обессиленный Майя продолжал хватать удары и уже не тратил жалкие остатки сил на попытки перевода в партер. На последней минуте Майя снова полез в ноги, но проиграл и этот эпизод с разбитым лицом. У судей не было сомнений в победе Ковингтона.



Для Мачиды бой против топового средневеса Брансона был первым после полуторагодичной дисквалификации. В оптимальном состоянии он должен был без проблем разбивать такого соперника, но возраст и простой могли сделать своё дело. Лиото начал бой в привычном движении и легко проваливал атаки Брансона, однако сам бразилец в атаке также не преуспел и выбрасывал лишь одиночные удары. В какой-то момент Мачида заигрался и пропустил тяжёлый правый боковой, после чего жесточайшим образом был добит на земле. Рефери из Бразилии оказал соотечественнику медвежью услугу и позволил ветерану получить ещё несколько совсем необязательных ударов.

Лёгкой прогулки у Джошуа не получилось

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO и общепризнанный после победы над Владимиром Кличко лучший тяжеловес на планете Энтони Джошуа защищал свои титулы против крепкого камерунца Карлоса Такама. Изначально соперником британского боксёра должен был стать болгарин Кубрат Пулев, однако тот из-за травмы не вышел на бой и тут очень кстати пришлась кандидатура Такама, давшего в своё время достойный бой Александру Поветкину. Камерунец и в этот раз не согласился с ролью мальчика для битья и разбил чемпиону нос, но при этом сам получил сильное рассечение под правым глазом.



В четвёртом раунде Такам впервые побывал на полу и тогда показалось, что поединок долго не продлится. Однако он оказался стойким боксёром и при этом постоянно шёл вперёд и доставлял неприятности Джошуа. Развязка наступила лишь в десятом раунде, когда Джошу провёл мощнейшую серию, а Такам не смог ничего предложить в ответ, кроме пассивной защиты. Рефери остановил бой, несмотря на горячие протесты камерунца. В итоге бой завершился примерно также, как и поединок Джошуа с Кличко.

М-1 Challenge 84. Результаты основных боёв



До 77 кг. Титульный бой. Алексей Кунченко (Россия) (17-0) — Сергей Романов (Россия) (14-2) — победа Кунченко нокаутом в первом раунде.



До 84 кг. Титульный бой. Артём Фролов (Россия) (10-0) — Кайю Магальяйнш (Бразилия) (10-4) — победа Фролова единогласным решением судей.



До 84 кг. Олег Оленичев (Россия) (9-5) — Джо Риггз (США) (46-17) — победа Риггза техническим нокаутом в третьем раунде.



До 61 кг. Баир Штепин (Россия) (5-2) — Янне Элонен-Кулмала (Финляндия) (15-6-1) — победа Штепина удушением треугольником в третьем раунде.



UFC Fight Night 119. Результаты основных боёв



До 84 кг. Дерек Брансон (США) (18-5) — Лиото Мачида (Бразилия) (22-8) — победа Брансона нокаутом в первом раунде.



До 77 кг. Демиан Майя (Бразилия) (25-8) — Коби Ковингтон (США) (13-1) — победа Ковингтона единогласным решением судей.



До 61 кг. Педру Муньоз (Бразилия) (15-2) — Роб Фонт (США) (14-3) — победа Муньоза удушением гильотиной в первом раунде.



До 70 кг. Франсиску Триналду (Бразилия) (22-5) — Джим Миллер (США) (28-11) — победа Триналду единогласным решением судей.



До 84 кг. Тьягу Сантус (Бразилия) (16-5) — Джек Херманссон (США) (16-4) — победа Сантуса техническим нокаутом в первом раунде.



До 61 кг. Джон Линекер (Бразилия) (30-8) — Марлон Вера (Эквадор) (10-4-1) — победа Линекера единогласным решением судей.