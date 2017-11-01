После драки кулаками машут. Фаны Шлеменко против лучшего рефери

Боец месяца

Тони Фергюсон всё же добился долгожданного пояса UFC, одержав 10-ю победу кряду. На пути Эль Кукуя стоял уход в профессиональный бокс Конора Мейвезера, проблемы с весогонкой Хабиба Нурмагомедова и собственные травмы. Наконец, был найден соперник, достойный боя за пояс (пусть и временный) — Кевин Ли. В первом раунде ему удалось огорошить Фергюсона и выиграть его за счёт борьбы, но затем бензобак дал течь. Есть подозрение, что у Ли, как и у Хабиба проблемы с весогонкой, а потому во втором раунде Фергюсон его легко разбивал. В третьей пятиминутке Ли всё же снова перевёл бой в партер, но был так измучен, что тут же попался на треугольник.

Фергюсон, по мнению многих, сейчас в праве считаться лучшим легковесом мира. Дело в том, что полноценный чемпион Конор Макгрегор провёл в этом весе всего один бой и уже год не защищал титул. В бою с разносторонним Фергюсоном Конору будет куда сложнее, чем с удобным стилистически Альваресом, а потому не исключено, что вместо объединительного он проведёт ещё один «денежный» бой, и под свою главную звезду UFC прогнётся так, как нужно. Хочется верить, что последние слова Макгегора о желании дать бой Фергюсону совпадают с его искренним желанием.

Бой месяца

С боя Александра Шлеменко и Гегарда Мусаси прошло уже больше недели, а споры об истинном победителе не утихают до сих пор. В первом раунде в контратаке Шлеменко сломал голландцу орбитальную кость, из-за чего у него закрылся глаз. Однако раунд остался полностью за Мусаси. Он доминировал в партере и пытался задушить Шлеменко. Россиянин превосходил соперника в стойке во второй пятиминутке, но отдал вторую половину раунда и выиграл заключительную пятиминутку. Определить победителя второго раунда и всего боя — задача крайне сложная. Автор этих строк, как и лучший рефери всех времён Джон Маккарти и боковые судьи, счёл победителем Мусаси, но с этим несогласны многие российские и не только бойцы.

Нокаут месяца

Никита Крылов стал официальным претендентом на титул FIGHT NIGHTS в полутяжёлом весе. Для этого ему пришлось в кратчайшие сроки расправиться с экс-чемпионом Bellator, а ныне не хватающим звёзд с неба гастролёром Эмануэлем Ньютоном. Как проигравший пять поединков из шести боец мог стать участником элиминатора, вопрос к матчмейкерам, но Никита свою работу сделал чётко. Он сразу ошарашил своего соперника стремительной серией, а затем вырубил мощным ударом коленом. Теперь у него есть все шансы отобрать пояс у Фабиу Мальдонаду.

Главные бои в ноябре:



2 ноября. Вашингтон. PFL (1)

Титульный бой в тяжёлом весе. Благой Иванов — Кайо Аленкар

Бой в легчайшем весе. Тимур Валиев — Жозеналду Силва



3 ноября. Юниверсити-Парк (США). Bellator 186 (1)

Титульный бой в полутяжёлом весе. Райан Бейдер — Линтон Вассел

Титульный бой в женском наилегчайшем весе. Илима-Лей Макфарлейн — Эмили Дюкоте

Бой в полутяжёлом весе. Фил Дэвис — Лео Лейте



4 ноября. Тольятти. FIGHT NIGHTS 78

Бой в среднем весе. Артур Гусейнов — Михаил Царёв



4 ноября. Нью-Йорк. UFC 217 (1)

Титульный бой в среднем весе. Майкл Биспинг — Жорж Сен-Пьер

Титульный бой в легчайшем весе. Коди Гарбрандт — Ти-Джей Диллашоу

Титульный бой в женском наилегчайшем весе. Йоанна Енджейчик — Роуз Намаюнас

Бой в полусреднем весе. Стефен Томпсон — Хорхе Масвидаль

Бой в тяжёлом весе. Алексей Олейник — Кёртис Блейдс



10 ноября. Москва. M-1 Challenge 85 (2)

Титульный бой в лёгком весе. Дамир Исмагулов — Рожериу Каранка



11 ноября. Норфолк (США). UFC Fight Night 120 (2)

Бой в лёгком весе. Энтони Петтис — Дастин Пуарье

Бой в полусреднем весе. Мэтт Браун — Диего Санчес



16 ноября. Тель-Авив. Bellator 188 (3)

Титульный бой в полулёгком весе. Патрисью Фрейре — Даниэль Вайхель

Бой в среднем весе. Джон Салтер — Анатолий Токов



18 ноября. Сидней (Австралия). UFC Fight Night 121 (3)

Бой в тяжёлом весе. Фабрисью Вердум — Марчин Тыбура



19 ноября. Пенза. FIGHT NIGHTS 79 (3)

Титульный бой в тяжёлом весе. Сергей Павлович — Кирилл Сидельников



24 ноября. Назрань. M-1 Challenge 86 (4)

Титульный бой в полулёгком весе. Иван Бухингер — Хамзат Далгиев



24 ноября. Сингапур. One 64 (4)

Бой в полусреднем весе. Бен Аскрен — Синья Аоки



25 ноября. Шанхай. UFC Fight Night 122 (4)

Бой в среднем весе. Андерсон Силва — Келвин Гастелум

Бой в тяжёлом весе. Чейз Шерман — Шамиль Абдурахимов

Бой в полулёгком весе. Забит Магомедшарипов — Шеймон Мораеш

Бой в полусреднем весе. Муслим Салихов — Алекс Гарсия

Приём месяца

Деметриус Джонсон вошёл в историю, как автор самой продолжительной победной серии в титульных поединках. Единственный в истории чемпион в наилегчайшем весе успешно провёл 12-ю защиту титула против Рэя Борга. Претендент вышел с хорошим настроем на бой, о чём говорят его успехи в начале раундов, где ему пару раз удавалось перевести чемпиона в партер, однако класс Джонсона сказывался в последствии и он не упускал контроля над схваткой. В пятом раунде Джонсон приложил все силы, чтобы закончить бой досрочно и избежать успехов в скучной манере ведения боя. Рычагом локтя он заставил сдаться соперника и получил 50-тысячный бонус за зрелищность.

Другие бои

6 октября. Санкт-Петербург. FIGHT NIGHTS 75

Томаш Дэк нокаутировал Никиту Чистякова и завоевал титул FIGHT NIGHTS в легчайшем весе. Перед боем Никита много говорил о том, что изучил прямолинейного соперника и научился защищаться от его проходов в партер. На практике же словак с безжалостностью бульдозера подгрёб соперника под себя и начал гвоздить его мощными ударами сверху. Сначала открылось рассечение, а затем рефери встал на защиту Чистякова и остановил бой.

6 октября. Такервиль (США). Bellator 184

Дарион Колдуэлл победил по очкам Эдуарду Дантаса и завоевал титул Bellator в наилегчайшем весе. Колдуэл предсказуемо выиграл начало боя за счёт борьбы, а во втором раунде сумел потрясти чемпиона и в стойке, где смотрелся очень прилично. В чемпионских раундах Дантас пришёл в себя, перехватил инициативу и даже получил контроль соперника со спины, но победа в бою была уже упущена.

7 октября. Лас-Вегас (США). UFC 216

Тони Фергюсон победил удушением Кевина Ли и завоевал временный титул UFC в лёгком весе.



Деметриус Джонсон победил болевым приёмом Рэя Борга и отстоял титул UFC в наилегчайшем весе.



Фабрисью Вердум победил болевым приёмом Уолта Харриса. Бразильский маэстро джиу-джитсу за 65 секунд расправился с вышедшим на замену соперником. После быстрого перевода в партер Вердум вошёл в маунт, затем захватил спину соперника и за мгновения выхватил руку на рычаг локтя. Победив, не вспотев, Вердум тут же принял бой с Марчином Тыбурой, который обещает стать более достойным соперником.



Бенейл Дариуш и Эван Данэм свели поединок вничью. Новая тенденция отдавать 10-8 явно выигранные раунды имеет и свои минусы. Двое из трёх судей отдали первый раунда Дариушу 10-8, а последующие два Данэм выиграл с минимальным перевесом. В итоге победителя так и не выявили. В то же время Дариуш не заслужил поражения в таком близком бою.



Джон Морага нокаутировал Магомеда Бибулатова. Россиянин считался фаворитом этого боя, однако гейткипер Морага начал выигрывать у него размен с первых минут, а завершил всё мощнейшим левым крюком. Бибулатов упустил прекрасную возможность пробиться в топ-5, а через бой претендовать на титульный поединок с Деметриусом Джонсоном, который уже зачистил весь дивизион.

8 октября. Краснодар. FIGHT NIGHTS 76

Али Багаутинов победил по очкам Дэнни Мартинеса. Для Багаутинова — это важный шаг к реваншу с Тайсоном Нэмом, которому он проиграл нокаутом, ведя по очкам. Али постепенно наращивал мощь атак от раунда к раунду, а в третьем был близок к досрочному окончанию, но всё же прозвище Нокаутёр не оправдал. Во многом в этом вина самого Мартинеса. Ветеран UFC стойко переносил все атаки по голове и корпусу и встретил финальный гонг на ногах.



Тагир Уланбеков победил удушением Вартана Асатряна и завоевал титул FIGHT NIGHTS в легчайшем весе. Уланбеков уже в первом раунде достиг серьёзных успехов в стойке и открыл Асатряну сильное рассечение. В дальнейшем он также перебивал соперника с дистанции, а в четвёртом раунде перевёл бой в партер и забрал пояс удушением.

13 октября. Сургут. FIGHT NIGHTS 77

Никита Крылов нокаутировал Эмануэля Ньютона и стал претендентом на титул FIGHT NIGHTS в полутяжёлом весе.

14 октября. Монреаль (Канада). АСВ 72

Йони Щербатов победил по очкам Зака Маковски. С какой целью компания ACB проводит турниры по всему миру с составом участников, где более-менее известны один-два человека. Канадский вояж и вовсе вылился в театр абсурда после того, как россиянам отказали в визе. Однако главный бой ветерана UFC и Bellator и горящего канадского проспекта российского происхождения получился интересным, и молодость в упорной борьбе взяла верх над опытом.

20 октября. Анкасвиль (США). Bellator 185

Гегард Мусаси победил по очкам Александра Шлеменко и стал претендентом на титул Bellator в среднем весе.

«В Америке это называется „bullshit“. Шлеменко — об исходе боя с Мусаси Российский боец ещё раз вспомнил последний поединок, рассказал об отношении к Мусаси, американским судьям и ближайших планах.

21 октября. Гданьск (Польша). UFC Fight Night 118

Даррен Тилл нокаутировал Дональда Серроне. Ковбой с первых минут явно уступал в скорости своему визави, а попытки перевести бой в партер ни к чему ни привели. В итоге Тилл куражился несколько минут, затем сломал сопернику нос и добил мощной серией ударов, после чего поединок был остановлен, а у англичанина от радости «в зобу дыханье спёрло». Он провозгласил себя лучшим бойцом мира прямо сейчас и потребовал титульный бой с Тайроном Вудли.



Каролина Ковалькевич победила по очкам Джоди Эскибел. Для польки поражение в этом бою означало бы окончательное прощание с надеждой подняться на вершину, потому она и избрала эффективную, но крайне скучную и академичную стратегию достижения победы. Во втором раунде у неё был шанс добить соперницу коленями и локтями или взять на болевой, но она им не воспользовалась.



Рамазан Эмеев победил по очкам Сэма Алви. То, что экс-чемпион М-1 получил сразу рейтингового соперника, говорит о том, что его пояс в UFC котируется. Однако Алви вышел на коротком уведомлении, не успел согнать вес и не стремился в бою к излишней активности. Базовый борец Эмеев перестреливал его даже в стойке и заслужил бой за право находиться в первой десятке ростера UFC.

27 октября. Санкт-Петербург. M-1 Challenge 84

Алексей Кунченко нокаутировал Сергея Романова и отстоял титул M-1 Challenge в среднем весе. От горячего проспекта Романова в этом бою ждали большего, но убойная двойка ученика Шлеменко похоронила его надежды. Кунченко теперь непросто подобрать соперника, а он стоит перед выбором, рискнуть в 33 года рвануть в США или оставаться элитным бойцом на российском уровне.

Артём Фролов победил по очкам Кайю Магальяйнша и завоевал титул М-1 Chellenge в среднем весе. Бразилец активно начал бой и своей стойкостью в пяти раундах подарил яркое, но всё же одностороннее противостояние. Фролов доказал, что созрел для чемпионского титула, но ему ещё есть что доказывать в М-1. Например, крепкий ветеран UFC Джо Риггз мог бы стать для него неплохой следующей проверкой.

28 октября. Сан-Паулу (Бразилия). UFC Fight Night 119

Дерек Брансон нокаутировал Лиоту Мачиду. Самое страшное для бойца, когда он знает, как победить, но не может реализовать свой план. У контрпанчера Мачиды именно такая ситуация. Переигрывать Брансона работая вторым номером ещё три года назад он мог легко, но когда ушла скорость, рано или поздно ты нарвёшся. Он и сломался, получив первый мощнейший удар уже в первом раунде. В такой ситуации, пока цело здоровье, лучше закончить.



Колби Ковингтон победил по очкам Демиана Майю. Американский проспект просто воспользовался успешной тактикой Тайрона Вудли и решил измотать и перебить возрастного бразильского грепплера, однако в первом раунде многовато напропускал, чтобы считать себя претендентом. Перед боем публика устроила ему горячий приём, а потом он взял реванш, обозвав их грязными животными и навлёк на себя гнев руководства компании.



Джон Линекер победил по очкам Марлона Веру. С переходом в легчайший вес Линекеру стало сложнее биться с превосходящими в габаритах соперниками, да и «кулаки из камня» на таком уровне уже не столь грозное оружие. Тем не менее первые два раунда Линекер гонял рослого эквадорца, а пропущенные в конце боя удары коленями уже не могли ничего изменить.