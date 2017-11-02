Камбэк Сен-Пьера, бой «альфа-самцов» и рекорд Роузи. 5 интриг UFC 217

5 ноября внутри «Мэдисон-сквер-гарден» во второй раз в истории появится октагон, в котором вы увидите много интересного.

Без недели год прошёл с исторического, первого турнира UFC на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Тот ивент возглавили чемпионы Конор Макгрегор (до 66 кг.) и Эдди Альварес (до 70кг.). Ирландец (не без помощи начальства) сделал вечер историческим в квадрате, когда после избиения Альвареса накинул по одному чемпионскому поясу на каждое плечо.

Позднее регалии Макгрегора сократили вдвое, сам Конор ушёл зарабатывать рекордный чек в боксе, а Эдди Альварес отправился туда, где ему самое место – в середину топ-10 лёгкого веса. Помимо хэдлайнеров (по сути, он был один) 205-й номерной турнир UFC запомнился ещё двумя титульниками: Тайрон Вудли в бою вечера сохранил свой пояс, отстояв ничью со Стивеном Томпсоном, а Йоанна Енджейчик провела четвёртую удачную защиту титула против соотечественницы Каролины Ковалькевич. В тот же вечер зрители по всему миру увидели и чудовищный нокаутирующий удар коленом в прыжке Йоэля Ромеро, сразивший экс-чемпиона среднего веса Криса Уайдмана, и избиение Майкла Джонсона нашим Хабибом Нурмагомедовым, и отставку бывшей королевы легчайшего веса Миши Тейт.

А. Нурмагомедов: бой Хабиба с Барбозой будет похож на поединок с Джонсоном Отец нашего легковеса рассказал, почему его не пустят в Америку к сыну, как на этот раз обстоят дела с весом Хабиба и чем опасен Барбоза.

Наверняка именно таким насыщенным организаторы представляли себе турнир, который Дэна Уайт и компания долго не могли устроить. Слишком сложной оказалась борьба с ненавистниками смешанных единоборств во власти штата Нью-Йорк.

Возвращение UFC в MSG на статус исторического уже, конечно, не тянет. Но и своих интриг в одном из крупнейших турниров года хватает.

GSP вернулся за новым поясом

Легендарный Жорж Сен-Пьер наконец разобрался с травмами, отсутствием мотивации и нашествием инопланетян, и вернулся из длительного отпуска. Четыре года назад канадец в последний раз вышел из клетки UFC в ранге чемпиона полусреднего веса и лидера рейтинга вне зависимости от веса. Идти Сен-Пьеру в тот вечер было тяжеловато – не слабо его «помял» тогда ещё грозный претендент Джонни Хендрикс.

Многие по сей день считают, что бородатого американца конкретно обокрали в тот вечер, отдав победу решением действующему чемпиону. Кто-то говорит, что именно то самое, неудачное и по совести проигранное выступление заставило Сен-Пьера оставить бои на длительный срок. Дескать, Жорж больше не имел технического преимущества перед подтянувшимися конкурентами. А проигрывать в его планы не входило до самого конца великой карьеры. С одной стороны, эту версию опровергает сам факт возвращения Сен-Пьера в бои – спорт целых четыре года прогрессировал, пока Жорж простаивал. С другой, в соперники канадец себе выбрал другого представителя старой школы Майкла Биспинга. Дальше как раз о нём.

Полный кард UFC 217



Бой за титул в среднем весе: Майкл Биспинг – Жорж Сен-Пьер;

Бой за титул в легчайшем весе: Коди Гарбрандт – Ти Джей Диллашоу;

Бой за титул в весе «соломинки» (женщины): Йонна Енджейчик – Роуз Намаюнас;

Бой в полусреднем весе: Стивен Томпсон – Хорхе Масвидал;

Бой в лёгком весе: Джеймс Уик – Джозеф Даффи;

Бой в тяжёлом весе: Уолт Харрис – Марк Годбир;

Бой в полутяжёлом весе: Йен Кутелаба – Михал Олексейчук;

Бой в полусреднем весе: Микки Галл – Рэнд Браун;

Бой в тяжёлом весе: Алексей Олейник – Маркус Блэйдс;

Бой в полутяжёлом весе: Кори Андерсон – Овинс Сен-Прё;

Бой в легчайшем весе: Аймен Захаби – Рикардо Лукас Рамос.

Биспинг выживает, как может

Став чемпионом в июне 2016-го, Майкл Биспинг даже не попытался хоть раз защитить долгожданный титул от настоящего претендента. Граф» как мог, избегал встречи с кем-то бешенной компании топ-5 среднего веса. Биспинг выбил себе первую защиту пояса с… 46-летним Дэном Хендерсоном. Ни с Ромеро, Соузой, Мусаси, Уайдманом или Рокхолдом в третий раз, а с Хендерсоном. Дэн, к слову, собирался красиво закончить карьеру – в том поединке Биспинг дважды чуть не улетел в нокаут от престарелого (по меркам спорта, конечно) Хэндо, провозился с ним все пять раундов и всё же спас себя от позора, забрав победу единогласным решением судей.

Прошёл год. Майклу Биспингу удалось провернуть похожий трюк. Чемпион после первой защиты лечился, выступал на телевидении, снимался в кино – делал всё, что угодно, только не дрался, и параллельно продвигал следующую защиту – против отставного полусредневеса Жоржа Сен-Пьера. Дрались в среднем весе в это время только претенденты, безуспешно пытаясь таким старомодным способом выйти на бой с чемпионом. В результате Крис Уайдман, «Жакаре» Соуза и отчасти Йоэль Ромеро практически выпали из титульной гонки, Гегард Мусаси выпал из UFC (ладно, ушёл), а Люк Рокхолд просто перестал выходить в клетку, подравшись за это время лишь раз.

Казалось, категория сплошных претендентов, но без чемпиона, вздохнёт с новой силой, когда в борьбу за пояс ворвался свежий Роберт Уиттакер. Австралиец быстро залетел в топ рейтинга, ярко пройдя Дерека Брансона и «Жакаре». В бою за временный пояс (его устроили тоже из-за Биспинга) Уиттакер переиграл фаворита Йоэля Ромеро и стал обязательным претендентом на неоспоримый титул в среднем весе. Казалось, Чемпиону Биспингу не уйти от защиты против легитимного претендента – ещё более устрашающего и молодого, чем всё предыдущие. Как раз в этот момент Дэна Уайт объявил, что не собирается ждать Жоржа Сен-Пьера до осени и опроверг свой же анонс боя Биспинг – Сен-Пьер за титул в среднем весе.

Но Майклу повезло: травма колена, которую Уиттакер получил в поединке с Ромеро, оказалась серьёзной, и его объединительный бой с Биспингом пришлось отложить. Узнав это в UFC вернулись к варианту с Сен-Пьером, Биспинг с новой силой начал продвигать схватку с канадцем, а 217-й номерной турнир обрёл главное событие.

Разборка альфа-самцов

Вторым по значимости поединком UFC 217 станет встреча бывших друзей и одноклубников Коди Гарбрандта и Ти Джея Диллашоу. Оба долгое время были неотъемлемой частью известной за океаном бойцовской команды Team Alpha Male, образованной ветераном спорта Юрайей Фэйбером. Сплочённый коллектив, дружественная, почти семейная атмосфера и шикарный подбор талантов были визитной карточкой «Альфа-самцов». Однако несколько лет назад только что ставший чемпионом в легчайшем весе член команды Ти Джей Диллашоу внезапно объявил, что уходит в другой лагерь. За ним последовал и один из тренеров Team Alpha Male Дуэйн Людвиг.

Решение Диллашоу болезненно восприняли его бывшие соратники. Парня всей командой обвиняли в предательстве, вспоминали неприятные истории с его участием и даже прозвали змеёй. Диллашоу спустя какое-то время потерял титул, уступив его бывшему чемпиону Доминику Крусу. А за время, которое понадобилось Ти Джею для нового восхождения к вершине, легчайший вес успел ещё раз поменять короля. Теперь пояс носит бывший одноклубник Диллашоу Коди Гарбрандт. Понятное дело, что в дополнительной раскрутке бой двух самых настоящих врагов не нуждается. Но кроме личной неприязни бойцов во втором по значимости событии UFC 217 можно будет понаблюдать за противостоянием двух очень зрелищных, мастеровитых и нестандартных атлетов.

Угроза рекорду Ронду Роузи

Лучшая женщина-боец планеты на сегодня Йоанна Енджейчик вплотную подобралась к рекорду Ронды Роузи по количеству защит титула. Если на UFC 217 полька одолеет Роуз Намаюнас, то по успешным защитам она сравняется с бывшей чемпионкой в легчайшем весе, которая смогла уберечь чемпионский статус шесть раз кряду. Енджейчик уже два года доминирует в своей категории, ни разу не позволив соперницам хотя бы вступить с ней близкий бой. Рекорд польской звезды мог бы показаться практически решёным делом, если бы не соперница.

Многие специалисты ещё давно отмечали, что именно Намаюнас способна дать настоящий бой Йоанне. Однако Роуз в её попытках подобраться к титульнику каждый раз не хватало стабильности и выдержки. Она была первой претенденткой на пояс, выйдя в финал The Ultimate Fighter 20 вместе с Карлой Эспарзой. Ей Намаюнас проиграла удушением со спины в третьем раунде. Дальше была отличная серия из трёх побед, а за ней элиминатор с Каролиной Ковалькевич. Первая встреча Роуз с польской соперницей в UFC закончилась обидной неудачей – победу в претендентском поединке раздельным решением отдали Ковалькевич. Роуз Намаюнас несмотря ни на что решила продолжить восхождение к титулу.

В следующем поединке американку литовского происхождения свели с резко взошедшей звездой дивизиона Мишель Уоттерсон, в которой многие видели следующую соперницу Енджейчик. Но Мишель почти без борьбы уступила Намаюнас во втором раунде, позволив Роуз прийти к заслуженному титульнику. Бой Енджейчик – Намаюнас имеет все шансы войти в историю, как один из самых зрелищных и конкурентных в истории женских смешанных единоборств. Вот увидите.

Фредди Роуч – угловой в клетке

Ещё одним интересным событием UFC 217 можно считать своеобразный дебют маэстро боксёрского тренерского цеха Фредди Роуча. Наставник целого списка легенд бокса (Мэнни Пакьяо, Мигель Котто, Денис Лебедев и ещё очень многие) давно работает с Жоржем Сен-Пьером. Тренировки в знаменитом зале Wild Card ЖСП практиковал ещё до четырёхлетнего перерыва в выступлениях. Однако решение Роуча быть в углу Сен-Пьера свидетельствует о том, что взаимоотношения между тренером и учеником вышли на особый уровень. Теперь мы сможем понаблюдать за работой одного из самых крутых тренеров из мира бокса в октагоне UFC.