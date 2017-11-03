3 титульника в UFC, 2 – в Bellator и защита Бивола: главные бои уик-энда

В ближайшие выходные состоится несколько видных событий в мире боевых видов спорта. С пятницы по воскресенье будет разыграно чуть меньше десятка престижных титулов в ММА и боксе. Рассказываем про самые интересные.

Bellator 186

Где: «Брайс Джордан Центр», Пенсильвания, США

Когда: 4 ноября



Всё более громкими афишами завлекает зрителя Bellator. С момента появления у руля компании Скотта Кокера, промоушен № 2 на планете подписал не одного именитого бойца. Ближайший ивент Bellator возглавит экс-топ полутяжёлого веса UFC Райан Бейдер, с недавних пор чемпион в новой для себя организации. Противостоять американцу будет соотечественник Линтон Вассел. На его счету серия из трёх побед над экс-чемпионами и претендентами на пояс Лиамом Макгири, Фрэнсисом Кармонтом и Мухамедом Лавалем. Для некоторых звёзд UFC, переходящих в Bellator за хорошим контрактом, успешные выступления на новом месте работы не входят в обязательную программу. Но Бейдер не такой. Райан, которому так и не удалось добраться до вершины в сильнейшей лиге, добросовестно бьётся в Bellator. Ему, очевидно, важно быть здесь лучшим. Так что в главном событии 186-го турнира будет на что посмотреть.



Вторым по важности боем вечера станет титульник у девушек, представляющих наилегчайшую категорию. Непобеждённая Илима-Лей Макфарлейн сойдётся с Эмили Дукот. Представительницы прекрасного пола из Америки поспорят за звание чемпионки Bellator в категории до 56 килограмм.



Перед девушками клетку разделят ещё одни полутяжеловесы Фил Дэвис и Леонард Лейте. Первый ранее был победителем гран-при полутяжей и обладателем пояса в этом же весе в Bellator. Ещё раньше Дэвис вполне успешно выступал в UFC. Был там на хорошем счету в плане результатов, но не особо ценился из-за однообразного стиля. Лейте, соперник Дэвиса, готовится провести дебют в Bellator. В новую для себя организацию бразильский полутяжеловес пришёл в ранге непобеждённого бойца.

Полный кард Bellator 186



Титульный бой в полутяжёлом весе: Райан Бейдер – Линтон Вассел;

Титульный бой в наилегчайшем весе: Илима-Лей Макфарлейн — Эмили Дукот;

Бой в полутяжёлом весе: Фил Дэвис – Леонард Лейте;

Бой в среднем весе: Эд Рут – Крис Дэмпси;

Бой в лёгком весе: Саад Авад – Зак Фриман;

Бой в лёгком весе: Скотт Клаймер – Майкл Путнам;

Бой в полусреднем весе: Брэд Мартинес – Майк Уилкинс;

Бой в полулёгком весе: Майкл Тризано – Майк Отуэлл;

Бой в легчайшем весе: Доминик Маззотта – Мэтью Лозато;

Бой в полусреднем весе: Логан Сторли – Мэтт Секор;

Бой в полулёгком весе: Джонни Боннила-Боумэн – Тайуэн Клакстон;

Бой в полулёгком весе: Фрэнсис Хили – Фрэнк Буэнафуенте;

Бой в полулёгком весе: Итан Госс – Эндрю Салас;

Бой в среднем весе: Джошуа Фрэмд – Райан Паркер.

FIGHT NIGHTS GLOBAL 78

Где: «Лада-Арена», Тольятти

Когда: 4 ноября



Главным событием тольяттинского FNG станет поединок средневесов Артура Гусейнова и Михаила Царёва. Для 33-летнего Гусейнова это будет второй выход в клетку FIGHT NIGHTS. Его соперник Михаил Царёв, известный по выступлениям в самых разных российских и зарубежных организациях, постарается закрыть поражение. В последнем бою Царёв проиграл, выступая ещё в другой организации – ACB.

Вторым событием вечера станет бой скандально известного бразильца Майкела Фалькау с ведущим неплохую победную серию Аюбом Гимбатовым. Для россиянина бой с Фалькау станет первой в карьере проверкой сил против зарубежного бойца с именем. До многочисленных скандалов бразилец, напомним, был претендентом на пояс Bellator в среднем весе. В чемпионском бою Фалькау уступил нашему Александру Шлеменко и вдохновил того на легендарную фразу «бразильцы вон там лежат».

Полный кард FIGHT NIGHTS GLOBAL 78



Бой в среднем весе: Артур Гусейнов (Россия) — Михаил Царев (Россия);

Бой в среднем весе: Майкель Фалькао (Бразилия) – Аюб Гимбатов (Россия);

Бой в полутяжёлом весе: Георгий Сакаев (Россия) — Шамиль Абасов (Россия);

Бой в легчайшем весе (женщины): Злата Шефтор (Россия) — Юлия Куценко (Россия);

Бой в полутяжёлом весе: Хасан Юсефи (Иран) — Динислам Муртазалиев (Россия);

Бой в лёгком весе: Денис Измоденов (Россия) — Никита Подковальников (Россия);

Бой в лёгком весе: Адиль Боранбаев (Казахстан) — Анвар Чергесов (Россия);

Бой в легчайшем весе: Анатолий Кондратьев (Россия) — Евгений Сулкин (Россия);

Бой в полусреднем весе: Мурат Хасанов (Россия) — Александр Хмара (Россия);

Бой в полусреднем весе: Леван Солодовник (Грузия) — Магомед Исаев (Россия);

Бой в лёгком весе: Максим Паньшин (Россия) — Алисафа Мардалиев (Россия);

Бой в лёгком весе: Григорий Власян (Россия) — Константин Назаров (Россия).

Дмитрий Бивол — Трент Броадхёрст, бой за титул чемпиона по версии WBA в полутяжёлом весе

Где: Казино «De Monte Carlo Salle Medecin», Монако, Франция

Когда: 4 ноября

Дмитрий Бивол Фото: РИА Новости

Вечером в субботу по московскому времени в ринг выйдет один из самых интересных и перспективных наших боксёров Дмитрий Бивол. Не так давно россиянин был назначен полноценным чемпионом WBA в полутяжёлом весе. Это означает, что предстоящий бой с Трентом Броадхёрстом станет для Бивола первой официальной защитой титула, оставленного не так давно ушедшим на покой Андре Уордом. Непобеждённый на профи ринге Бивол считается фаворитом в грядущем поединке с Броадхёрстом. Это нередко добавляет боксёрам лишних нервов в преддверии важных боёв. Но будем надеяться, Биволу хватит хладнокровия, чтобы выйти и просто показать свой высочайший класс.

Камбэк Сен-Пьера, бой «альфа-самцов» и рекорд Роузи. 5 интриг UFC 217 5 ноября внутри «Мэдисон-сквер-гарден» во второй раз в истории появится октагон, в котором вы увидите много интересного.

UFC 217

Где: «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США

Когда: 5 ноября



Прекрасный турнир в ближайший уик-энд запланировали в UFC. Второе пришествие сильнейший лиги мира в одну из самых престижных арен мира произойдёт спустя год, после исторического UFC 205 в Нью-Йорке. 217-й номерной турнир возглавит чемпионский бой в среднем весе между скандальным Майклом Биспингом и вернувшимся из длительного отпуска Жоржем Сен-Пьером. Величайший полусредневес в истории вернётся в клетку спустя четыре года простоя. Интриги добавляет тот факт, что знаменитый канадец дебютирует в новом для себя весе – до 84 килограмм. Многие говорят, что этот слишком крутой вызов для Сен-Пьера. Жорж намного меньше своего будущего соперника. Именно ради этого преимущества в чемпионском бою (и жирного чека, конечно) Майкл Биспинг и провёл сильнейшую раскрутку поединка с Сен-Пьером. Посмотрим, не ошибся ли Граф в своих расчётах. Жоржа многие до сих пор считают чуть ли не величайшим бойцом всех времён и народов. Такой даже в чужом весе будет опасен при любом раскладе.

На том же UFC 217 будут разыграны титулы в легчайшем весе у мужчин (Коди Гарбрандт – Ти Джей Диллашоу) и весе «соломинок» у женщин (Йоанна Енджейчик – Роуз Намаюнас). В первом случае зрители увидят не просто бой двух супертехничных и зрелищных представителей спорта, но и встречу в клетке настоящих заклятых врагов. А любителям женских смешанных единоборств обязательно следует посмотреть третий по важности бой ивента. В нём доминирующая «соломинка» Йоанна Енджейчик может догнать легендарную Ронду Роузи по количеству защит титула у женщин. Постарается ей помешать Роуз Намаюнас, умелая и крайне агрессивная девушка-боец.



Российскому зрителю так же будет на что посмотреть в том турнире. На UFC 217 в предварительном карде выйдет наш тяжеловес Алексей Олейник. Его соперником станет опасный Кёртис Блэйдс. В случае победы представитель топ-10 тяжёлого веса UFC Алексей Олейник сделает большой шаг к титульнику. Вряд ли кто-то мог ожидать подобный прогресс от по-спортивному немолодого Олейника (Алексею уже 40) ещё несколько лет назад. Сегодня это один из самых опасных и зрелищных (вспомните его удушающие) представителей своей категории.