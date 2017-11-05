Просто лучший. Легендарный Сен-Пьер вернул себе пояс

Иванов победил, но не впечатлил

Перерождение третьей лиги мира World Series of Fighting в PFL, где будет любимая многими фанатами система Гран-при, затягивается, а пока ведущие бойцы лиги вынуждены проводить проходные поединки. Тимур Валиев так и не добрался до титульного боя, несмотря на то, что выиграл пять схваток из шести. В этот раз ему уготовили серьёзную проверку в лице экс-претендента на титул бразильца Жозеналду Силвы. Тимур был вновь на высоте и избрал не очень зрелищную, но эффективную тактику переводов в партер.

Ко второму раунду преимущество россиянина стало тотальным. Он легко бросал соперника, словно тряпку, залезал в маунт, но мощных ударов сверху ему не хватало не только для того, чтобы завершить бой досрочно, но и для нанесения урона. Более того в начале третьего раунда Силва открыл Валиеву рассечение. Тимур в ответ на это активизировался, провёл очередной тейкдаун, а затем задушил своего визави из-за спины. В предстоящем Гран-при он наверняка примет участие и будет там одним из фаворитов.

В главном бою вечера чемпион организации в тяжёлом весе Благой Иванов бился с бразильским ветераном Кайю Аленкаром, который перед этим сенсационно нокаутировал Джареда Рокхолда. Бой носил статус нетитульного и состоял из трёх раундов. Иванов, несмотря на своё успешное самбисткое прошлое, повёл бой в стойке, а бразилец этот вызов принял и старался противостоять ему с дистанции, за счёт размашистых ударов. Иванов смотрелся лучше в разменах и был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун в первых двух раундах.

Аленкар бился не совсем чисто и сначала зарядил чемпиону в пах, а затем ткнул в глаза. Похожий на молодого медвежонка Иванов в третьем раунде заметно сдал. Его передвижения были уже не столь легки, а руки тянулись в сторону круглого животика. Аленкар попадал больше, но для общей победы этого было недостаточно. В то же время ставший широко известным благодаря победе над Фёдором Емельяненко по правилам боевого самбо Иванов не выглядит как боец, готовый сражаться с топовыми соперниками, что в своё время показал и Александр Волков.

Трансляция турнира на официальном сайте PFL.

Мистер димедрол

Bellator проводил турнир в Пенсильвании, где должна была определиться первая чемпионка мира в женском наилегчайшем весе. Анастасия Янькова пока с переменным успехом борется с собственным весом, но в перспективе может оспорить этот трофей, а потому интересно было взглянуть на её потенциальных соперниц. В качестве разогрева опытный легковес Саад Авад за минуту уничтожил Зака Фримана, а местный проспект и экс-борец сборной США Эд Рут эффектно вырубил Криса Дэмпси.

У экс-чемпиона Bellator Фила Дэвиса прозвище Мистер Замечательный. Как он его получил неизвестно, однако манера ведения его боя нередко вызывает скуку и желание заснуть, из-за которого можно проспать и какой-нибудь зажигательный главный бой. Поэтому я бы прозвал его Мистер Димедрол. С водкой его бои лучше не мешать. После того как Дэвиса лишил титула Райан Бейдер, тому дали бразильского дзюдоиста Леонарду Лейте. Состарившийся проспект — это всё равно, что переспелый плод. Выбросить его жалко, а кушать уже не хочется. Самое то — отдать под пресс и сделать из него сангрию. Этим прессом и стал Дэвис, который в привычном стиле начал расстреливать соперника джебом с дистанции, периодически клинчевать и давить у сетки.



Всё это проходило в каждом из трёх раундов, а некоторое оживление вносили лишь хай-кики Дэвиса. Они легко читались даже немолодым и медленным Лейте, но пару раз бразилец всё же прошёл по грани нокаута. С соперниками такого уровня он раньше не встречался и попросту не знал, что делать. Лучше всего он умеет бороться, а в этом компоненте он Дэвису не соперник. К своей чести Лейте достоял до финального гонга, но без шансов на победу, а Дэвис начал поход за утраченным титулом.

С непреклонностью асфальтоукладчика

Уроженка Гавайев Илима Макфарлейн — одна из звёзд взрощенных Bellator. Начиная с боёв андеркарда, она постепенно завоевала внимание публики и дошла до титульного боя. Палец в рот этой девчонке тоже лучше не класть. К примеру, она успела воспользоваться хайпом вокруг Анастасии Яньковой и несколько раз вызывала её на бой, абсолютно уверенная в своей победе. После её боя с Эмили Дюкоте выскажу непопулярное мнение, что Насте было бы в этом бою несладко.

Соперницы уже встречались год назад, но с тех пор Дюкоте выиграла два поединка и получила право на второй шанс. Однако Илима с первых минут так легко перебивала её в стойке, что долгое время было непонятно, за счёт чего она может этот шанс использовать. Временами голова Дюкоте от ударов болталась как у голубя во время движения, но она удивительным образом продолжала стоять, в надежде что соперница устанет к чемпионским раундам. Честно говоря, в UFC такие претендентки вряд ли бы дошли и до подступов к титульному бою.

3 титульника в UFC, 2 – в Bellator и защита Бивола: главные бои уик-энда Олейник продолжит восхождение на трон тяжеловесов, Гарбрандт и Диллашоу выяснят отношения в клетке, а Енджейчик посягнёт на рекорд Роузи.

Понимая, что в стойке ей ничего не светит Дюкоте отчаянно шла в борьбу, но затащить соперницу в партер сумела, наверное, с десятой попытки и уже в концовке четвёртого раунда. Почувствовав уверенность в собственных силах, она повторила манёвр в заключительной пятиминутке, но дальше ничего сделать не смогла. Макфарлейн сначала просто связала её, а затем накинула треугольник и через него вышла на рычаг локтя, заставив соперницу просить о сдаче в устной форме, так как руки были заняты.



В главном бою вечера Райан Бейдер проводил первую защиту титула в полутяжёлом весе с британцем Линтоном Васселлом, который перед этим выиграл три боя подряд, в том числе у двух экс-чемпионов Эмануэля Ньютона и Лайама Макгири. Однако Бейдер — это совершенно другой уровень для большинства бойцов Bellator. Смекнув, что в стойке он может получить неприятный сюрприз, Бейдер принялся закатывать соперника в канвас словно прямолинейный каток. В первом раунде его целью было измотать соперника, а во второй пятиминутке он включился на полную и градом ударов сверху уничтожил претендента.

Пригвоздил по-царски

FIGHT NIGHTS продолжает осваивать российские регионы и уже добралась до Пензы. В двух главных боях сражались ветераны Bellator. Хорошо известный российской публике бразилец Майкел Фалькау, который уже давно не утруждает себя сгонкой веса даже ценой жёлтых карточек встречался с проспектом Аюбом Гимбатовым. Гимбатов постепенно пристрелял эту габаритную мишень и уже в конце первого раунда сначала потряс бразильца и разбил ему нос, а затем жёстко добил у сетки. Тем самым он подписал окончательное списание в тираж ветерану Bellator.

В главном бою вечера другой участник Гран-при Bellator Михаил Царёв должен был сражаться с Владимиром Минеевым, однако Волжанин получил травму и был заменён на Артура Гусейнова. Именитые ветераны бодро начали бой с разнообразных комбинаций. Первый же клинч Царёв использовал в свою пользу. Подсечкой он опрокинул соперника на настил, а затем принялся искать болевые и удушающие. После неудачной попытки рычага локтя, он отдал позицию, а Гусейнов тут же попытался провести скручивание пятки. Концовка раунда всё же осталась за Царёвым. Он сел в маунт и принялся гвоздить Гусейнова локтями до тех пор, пока не вмешался рефери.

Олейника остановил врач

Драматичным получился очередной бой в UFC российского ветерана Алексея Олейника, который выходил в клетку под «Балладу о борьбе» Владимира Высоцкого. Противостоял ему Кёртис Блейдс, мощный афроамериканец в самом расцвете сил, который и считался фаворитом. Алексей сразу полез в валидольную рубку с мощным оппонентом, где периодически пропускал тейдауны, а в конце раунда оказался в нокдауне, после чего едва нашёл свой угол. Во втором раунде Олейник получил сильное рассечение на лбу и пропустил соперника в партер. Когда он пытался подняться, Блейдс пробил ему ногой по голове, а рефери остановил поединок. Однако при просмотре записи было видно, что американец едва задел ухо Олейника, а травмы были нанесены в результате других ударов, а потому Блейдс был признан победителем.

«Дрались без перчаток, могли бить в пах, головой в лицо и лежачего ногами» Алексей Олейник, 40-летний тяжеловес из России, которого ожидает бой на UFC 217, вспомнил пару крутых историй из своей долгой карьеры.

Основной кард побил десятилетний рекорд по числу сенсаций. Началось всё с очередного поражения Джимми Хендрикса от небитого бразильца Паулу Косты. Экс-чемпион в очередной раз оказался жёстко добит и сейчас близок к увольнению в UFC. Примечательно, что произошло это на разогреве к возвращению великого Жоржа Сен-Пьера, который после победы над Хендриксом оставил пояс и завязал с боями на четыре года, а когда вернулся выросло новое поколение болельщиков, которое и знать не знала, кто это такой и чем он знаменит.



Два ярких ударника Стивен Томпсон и Хорхе Масвидаль стремились реабилитировать поражения в последних боях. Классический поединок каратиста и боксёра складывался по сценарию первого. Масвидать толком не мог подойти к своему визави, в то время как Томпсон замучил его постоянными фронт-киками, которые сбивали мексиканца с ног. Однако зрелищным этот бой не назовёшь, хоть он и целиком проходил в стойке.



Во втором раунде Масвидаль попробовал пройти в ноги и за счёт сокращения дистанции провёл несколько успешных атак. На этом его успехи закончились, а вскоре Томпсон сбил его с ног правым кроссом и до конца раунда окончательно развил своё превосходство. Хорхе оставалось рисковать и идти в безумную рубку в концовке, но так как он всю жизнь сам был контрпанчером, то попросту не умел этого делать. Единственную успешную атаку, в которой соперник получил рассечение, он провёл в ответ на выпад Томпсона, который и получил победу единогласным решением.

Массовая сдача поясов

Из трёх чемпионов вышедших в эту субботу на защиту Йоанна Енджейчик считалась самым очевидным фаворитом. Во-первых, за последние три года она не оставляла соперницам ни малейшего шанса, во-вторых, могла побить достижение Ронды Роузи по числу успешных защит титула. Наконец, Роуз Намаюнас трижды проигрывала таким соперницам, с которыми у Енджейчик не было проблем. Но всё это теория, а на практике Намаюнас постепенно примерилась к чемпионке и срубила ей правым боковым. Полька сумела подняться, но в глазах ещё был туман. Ещё один боковой, на этот раз с левой, окончательно обрушил чемпионку с пьедестала.

Пояс в легчайшем весе у мужчин продолжает ходить из рук в руки уже по кругу. Непобеждённый Коди Грабрандт, победивший Доминика Круса защищал его от бывшего одноклубника Ти-Джея Диллашоу. Начало первого раунда бойцы ждали ошибки друг друга и атаковали одиночными ударами. Гарбрандт взорвался первым и разрядил обойму в голову соперника у сетки, но тот успел выставить блок. А в концовке раунда Гарбрандт потряс претендента и, казалось, что его спас гонг. Свой локальный успех он сопроводил неприличным жестом по пути в угол. Диллашоу долг решил вернуть в клетке. Сначала он сбил его с ног хай-киком, а затем уже в жёстком размене «усыпил» правым хуком.

Наконец, третий обладатель пояса Майкл Биспинг, предпочитающий исключительно денежные бои, защищал его против легендарного полусредневеса Жоржа Сен-Пьера. Обычно возвращения в октагон после долгого перерыва заканчивались для живых легенд плачевно. Но это явно не тот случай. Сен-Пьер с первых минут показал, что отлично готов. Он смотрелся легче своего соперника на ногах, а в концовке провёл тейкдаун и хорошо попал с вертушки.