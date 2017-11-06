Макгрегор, реванш, пенсия: что ждёт Сен-Пьера и других героев UFC 217

UFC 217 — тот редкий, почти невозможный случай, когда перенасыщенный звёздами ивент за неделю-две до начала не потерял важных участников из-за травм или USADA, а потом ещё и превзошёл самые смелые ожидания качеством боёв. 9 из 11 поединков прошедшего в «Мэдисон Сквер Гарден» турнира закончились досрочно. Из них три – чемпионские. В каждом из этих титульников победителем вышли претенденты: Жорж Сен-Пьер, Ти Джей Диллашоу и Роуз Намаюнас. Вот в такие большие вечера зачастую случаются события, влияющие на развитие организации в следующие несколько лет. Сегодняшние смешанные единоборства не были бы похожи на самих себя, не выиграй год назад Макгрегор второй титул подряд. Многие планы UFC претерпят правки и после 217-го номерного турнира. Не будем заглядывать далеко вперёд. Прикинем ближайшие шаги главных действующих лиц прошедшего супертурнира.

Майкл Биспинг — Жорж Сен-Пьер. Бой за титул чемпиона в среднем весе

Результат: победа Сен-Пьера удушающим со спины в третьем раунде



Многие уже могли позабыть, каков в клетке Жорж Сен-Пьер. Некоторые, может, и не видели, как канадец царствовал в полусреднем весе, поскольку следят за этим спортом относительно недавно. В преддверии UFC 217 первые могли рассказать вторым о скучном стиле Сен-Пьера, его унылых пресс-конференциях и что он на самом деле проиграл последнюю защиту Джонни Хендриксу. И, конечно, что Жорж проиграет, потому что он слишком маленький для экс-полутяжа Биспинга и вообще лучше бы не возвращался.

Но Сен-Пьер вернулся и выиграл. И сделал это совсем не в том стиле, с которым его отчасти справедливо ассоциировали. Он будто отчистился от прежней ржавчины, покрывшей его в последние пару лет карьеры в «велтерах».

Развязка главного события UFC 217 наступила в третьем раунде. Яркий, агрессивный, окровавленный Сен-Пьер в середине боя срубает Биспинга левым хуком, бросается добивать, влетает в гард Майклу серией диких ударов локтями, а заканчивает всё удушением со спины. Биспинг не решается постучать и засыпает. Первая досрочная победа Сен-Пьера с 2009 года. Просто фантастический главный бой случился на UFC 217.

Что дальше для Сен-Пьера

Россыпь вариантов. Дэна Уайт заявил о намерении устроить «Сен-Пьер – Уиттакер». Соцсети наполняются слухами о «Сен-Пьер – Макгрегор». Действующий чемпион в родной категории Джорджа настаивает на «Сен-Пьер – Вудли». И вот тут самое время поверить во второй вариант. Поскольку он выгоден всем сторонам. Как Мейвезер – Макгрегор в своё время. Сен-Пьер со своим преимуществом в борьбе и габаритах едва ли проиграет. Хорошая возможность — уйти богатым победителем обратно на пенсию после всего. А Макгрегор получит ещё одну порцию похвалы за «переход в новую категорию». Пока же официально канадцу будут устраивать бой с временным чемпионом его категории. Ирландец формально должен готовиться к тому же. Но скоро всё, возможно, изменится.

Что дальше для Майкла Биспинга

Биспинг наверняка сделает пару вялых попыток протолкнуть реванш с Сен-Пьером. Как только идея накроется, придётся подумать о следующем бое. Хоть об отставке Майкл не заявлял, понятно, что до неё ему рукой подать. Потому имеет смысл провести бой с крепким соперником, чтобы точно понять — есть ли смысл пытаться начинать новый поход за поясом. Вполне подходящий вариант – Дерек Брансон, который уже бросил вызов Биспингу.

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Коди Гарбрандт – Ти Джей Диллашоу. Бой за титул в легчайшей весовой категории

Результат: победа Диллашоу нокаутом во втором раунде



Пожалуй, самый интригующий со спортивной точки зрения чемпионский бой UFC 217 должны были показать именно эти парни. Легчайший дивизион сегодня, вероятно, самый звёздный в организации. А Гарбрандт с Диллашоу в нём – самые техничные, быстрые и жёсткие. Кроме того, противостояние Коди и Ти Джея – один из редких случаев, когда бойцы враждуют в реальной жизни, а не только на публике.



Поединок сразу начался с экшна. Бойцы по очереди забирали центр, часто размениваясь на средней дистанции. Быстрее и точнее поначалу был Гарбрандт. Обычно переигрывающий оппонентов на технике и скорости Диллашоу, казался в первом раунде слишком прямолинейным и медленным. А концовка завершилась для него вообще кошмарно: чемпион хорошенько зарядил правым боковым в челюсть претенденту, и отправил того на настил. К счастью для Ти Джея, прозвучал гонг, не позволивший Коди продолжить добивание. Вторая пятиминутка началась с преимуществом бывшего чемпиона. Действующий почему-то ослабил давление и будто бы потерял в уверенности. Давление Диллашоу привело к решающей атаке боя – за три с половиной минуты до конца второго раунда. Ти Джей провёл комбинацию джеб — левый хайкик. Гарбрандт, прикормленный несколькими мидлкиками, прикрыл корпус. Нокдаун. Ещё минуту после него казалось, что Коди немного восстановился и продолжил вести конкурентный бой, но тут последовала победная атака с левым хуком от Ти Джея. Диллашоу вернул себе пояс в легчайшем весе и сделал это яркой досрочной победой.

Что дальше для Диллашоу

Когда из-за травмы Гарбрандта сорвалась прошлая попытка организовать этот бой, Диллашоу стал реальным претендентом на поединок с Диметриусом Джонсоном в категории ниже. Джонсон, само собой, не спешил соглашаться защищать пояс от столь крупного и опасного соперника. Мышонок даже поссорился с UFC, но не позволил заставить себя участвовать в организации поединка с Диллашоу. Теперь, когда рекорд в 11 защит титула покорился Деметриусу, а Ти Джей может сделать их схватку ещё ценнее, поставив свой пояс, новый супербой кажется реальным. Джонсон жаловался, что ему недостаточно много платят. Теперь у него появилась возможность отлично заработать.

Что дальше для Гарбрандта

Коди ещё недавно только исполнилось 26 лет. К этому возрасту он уже год успел побыть в статусе чемпиона UFC. В легчайшей весовой отличная конкуренция: в топ-7 собраны сплошные головорезы уровня, близкого к чемпионскому. Но Гарбрандт имеет перед ними преимущество в возрасте. Именно Коди можно рассматривать как потенциального доминирующего чемпиона, когда Диллашоу и Крус начнут сдавать. А чтобы приблизить этот момент, Гарбрандту срочно необходимо провести удачный поединок с кем-то из топ-3. Отличным вариантом выглядит победитель боя Доминик Крус – Джимми Ривера. Если Диллашоу будет занят организацией супербоя, то у претендентов на его пояс появится время выяснить, кто из них первый в очереди. Было бы интересно взглянуть на реванш Гарбрандта и Круса.

Йоанна Енджейчик – Роуз Намаюнас. Бой за титул в весе «соломинки»

Результат: победа Намаюнас техническим нокаутом в первом раунде.



Задолго до боя доводилось слышать, что ближайшая защита титула станет для Енджейчик самой тяжёлой в карьере. Любопытно, что Йоанна именно на UFC 217 могла догнать Ронду Роузи по количеству удачных защит пояса у женщин.



Но соперница польской звезды — Роуз Намаюнас сразу же показала, что свирепый взгляд чемпионки её не пугает. Претендентка забрала центр клетки и провела несколько опасных атак. Одна из таких по истечении двух минут от начала закончилась нокдауном Енджейчик. Однако первая в этом бою попытка добить у Намаюнас не получилась. Но спустя минуту представилась ещё одна такая возможность. Роуз пробила сочный левый боковой в челюсть Йоанны, которая низко держала правую руку в этом эпизоде. Чемпионка упала и получила избиение на земле. Теперь у «соломинок» новая королева.

Что дальше для обеих

Реванш. Да, Енджейчик упала в нокаут в первом раунде. По логике, ей не обязаны давать немедленную возможность закрыть поражение. Но других ярко выраженных претенденток в этом дивизионе практически нет. Потому вполне справедливо будет позволить некогда доминирующей чемпионке попытаться вернуть пояс. Спортсменки друг друга стоят, и реванш может получиться ещё более интересным, — вряд ли в нём кто-то упадёт так же быстро.

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Стивен Томпсон – Хорхе Масвидал. Бой в полусреднем весе

Результат: победа Томпсона единогласным решением судей

Хорхе Масвидал, сходу победив в полусреднем дивизионе Джейка Элленбергера и Дональда Серроне, вдруг взлетел в статус одного из главных претендентов весовой. И даже поражение Дэмиану Майе не помешало Масвидалу получить бой с двукратным контендером Стивеном Томпсоном. Но и в бою с ним Хорхе не смог показать ничего особенного и без особых шансов проиграл.

Что дальше для Стивена Томпсона

Победа над Масвидалом не так уж и сильно продвинула Томпсона к третьему титульнику. Две неудачные попытки отобрать пояс у Тайрона Вудли отодвигают второго номера категории за спины некоторым середнякам топ-10. Следующим претендентом по решению Дэну Уайта станет победитель боя Лоулер – дос Аньос. Дальше наступает целая орава молодых и голодных претендентов из нового поколения. Это и Колби Ковингтон, и Даррен Тилл, и Сантьяго Понзиниббио, и Камару Усман, и Майк Перри, и Эмиль Мик. С одним из них, — например, с Ковингтоном – Томпсону имеет смысл подраться. Тем более Колби является хорошим другом и одноклубником Хорхе Масвидала. Дополнительная интрига.

Что дальше для Хорхе Масвидала

Теперь вчерашний претендент на бой с чемпионом Хорхе Масвидал идёт в новой категории с рекордом 2-2. Две попытки побить реальных топов полусреднего веса закончились для американца плохо. Но ещё одна возможность срезать путь к титульнику у Масвидаля есть. Хорхе тоже может вызвать кого-то из новой партии горячих проспектов своей категории. Из тех, с кем можно было бы договориться на относительно близкую дату оптимальный вариант – Даррен Тилл.

Алексей Олейник – Кёртис Блэйдс. Бой в тяжёлом весе

Результат: победа Блэйдса во втором раунде после остановки доктора (Олейник не смог продолжить схватку)



Третья подряд и пятая в шести боях в UFC победа могла продвинуть россиянина Алексея Олейника на максимальное расстояние к элиминатору. Но, увы, соперник — Кёртис Блэйдс был в этом поединке объективно сильнее. Победа американца получилась странной из-за событий, произошедших во втором раунде: Блэйдс почему-то решил пробить ногой по голове находящегося на земле Олейника. Попасть акцентированно не получилось, но ухо зацепил. Рефери решил остановить бой, чтобы позвать россиянину врача. Казалось, что Алексей в порядке, и вскоре рефери сведёт соперников в центре клетки. Но он, пообщавшись с Олейником и доктором, объявил о завершении поединка и присудил Блэйдсу победу.

«Дрались без перчаток, могли бить в пах, головой в лицо и лежачего ногами» Алексей Олейник, 40-летний тяжеловес из России, которого ожидает бой на UFC 217, вспомнил пару крутых историй из своей долгой карьеры.

Что дальше для Олейника

Шансов побороться за титульник не так много. Слишком солидного возраста достиг Алексей Олейник на высшей точке своей карьеры. Однако провести ещё пару ярких поединков в UFC российский тяжеловес ещё точно может. А там, глядишь, и новые титульные перспективы замаячат. Но для этого Олейнику нужно побить кого-то, кто на слуху. Например, Марка Ханта. Этот вариант уже был признан выгодным самим Олейником ранее. Теперь он ещё и стал реальным. Ханта недавно сняли с боя против Марчина Тыбуры по медицинским показаниям, чтобы на место новозеландца поставить Фабрисиу Вердума. Это стало следствием скандального интервью Марка, в котором он рассказывает о последствиях для здоровья пропущенных за карьеру ударов. В UFC якобы решили поберечь бойца, описавшего в прессе симптомы серьёзной травмы мозга, и сняли Ханта без предупреждения. Вряд ли это означает конец карьеры яркого нокаутёра. Скорее, разовая акция, направленная на успокоение разбушевавшегося в последнее время атлета. Марк Хант наверняка всё ещё заинтересован в боях и деньгах за них. Потому, вероятно, теперь согласится подраться с вызывавшим его не так давно Олейником. В этом бою у Алексея обязательно будет шанс выиграть благодаря преимуществу в борьбе.