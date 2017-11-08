Сен-Пьер хвастается поясом, Намаюнас — помидором. Герои UFC 217 в соцсетях

Новый король среднего веса Жорж Сен-Пьер приехал в Монреаль, чтобы похвастаться поясом перед тренером «Monreal Wrestling Club» Виктором Зильберманом.
«Наконец заставил тренера Виктора улыбаться», — подписал фото Сен-Пьер.
Проигравший Сен-Пьеру титул чемпиона Майкл Биспинг заверил фанатов, что не собирается падать духом.
«Прошу прощения, я не выиграл. Но я всё ещё победитель», — рассказал экс-чемпион под трогательным снимком с женой.
Новый чемпион в легчайшем весе UFC Ти Джей Диллашоу в первые дни после триумфа радуется простому. Плотно покушать – настоящий кайф для бойца, только что пережившего длительную диету, сгонку веса и поединок в клетке.
Потерявший в бою с Диллашоу титул Коди Гарбрандт по традиции выложил совместное фото с Мэддоксом Мэплом. Это тот самый мальчик, чья победа над тяжёлым заболеванием когда-то вдохновила Гарбрандта на успешную карьеру в ММА. Парни дружат уже не один год. Делят все большие победы в жизни. Теперь задача – так же успешно преодолеть болезненное поражение Коди.
Роуз Намаюнас, нокаутировавшая на UFC 217Йоанну Енджейчик, решила похвастать в «Инстаграме» собственноручно выращенным помидором. Вернее, сделал это экс-боец UFC Пэт Берри, которого с Роуз связывают длительные близкие отношения. А Намаюнас сделала репост.
«Роуз планировала, что этот помидор вырастет как раз к нашему возвращению. С поясом. И вот ЧЕМПИОН ДОМА!» — описал фото Пэт Берри.
Не стала долго грустить о потере побеждённая Йоанна Енджейчик. Польская спортсменка, остановившаяся в шаге от рекорда Ронды Роузи по количеству защит титула, посетила Диснейленд во Флориде.
Забавная история произошла со Стивеном Томпсоном во время интервью после его победы над Хорхе Масвидалом. Пообщавшись с известной журналисткой Меган Оливи, Стивен подал ей руку, которой Меган не заметила. Боец выкрутился красиво.
Пожалуй, самый грустный результат UFC 217 для российских фанатов – досадное поражение Алексея Олейника. Россиянину присудили проигрыш от Кёртиса Блейдса во втором раунде. Вкратце о произошедшем написал сам Олейник в своём первом после боя посте в «Инстаграме».
Помимо непосредственных участников UFC 217впечатлениями от крупнейшего ивента года делились и те, кто так или иначе помогал бойцам творить историю в тот вечер.
Главный ринг-анонсер смешанных единоборств Брюс Баффер выложил оригинальный коллаж с тремя новыми чемпионами. На верхней фотографии сам Баффер ярко представляет публике Ти Джея Диллашоу.
Впервые побывавший в углу бойца ММА легендарный тренер из мира бокса Фредди Роуч также поделился с подписчиками эмоциональным фото из клетки, сопроводив его подписью «Это была грандиозная ночь для нашей команды».
Но, пожалуй, самая эмоциональная и искренняя реакция из соцсетей известных бойцов принадлежит Джастину Гэджи. Легковес до слёз радовался победе Роуз Намаюнас на UFC 217.