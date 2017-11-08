Сен-Пьер хвастается поясом, Намаюнас — помидором. Герои UFC 217 в соцсетях

Смотрим, как новые и старые чемпионы прожили первые дни после исторического турнира на «Мэдисон Сквер Гарден».

Новый король среднего веса Жорж Сен-Пьер приехал в Монреаль, чтобы похвастаться поясом перед тренером «Monreal Wrestling Club» Виктором Зильберманом.

«Наконец заставил тренера Виктора улыбаться», — подписал фото Сен-Пьер.

Макгрегор, реванш, пенсия: что ждёт Сен-Пьера и других героев UFC 217 На крупнейшем турнире года сразу три пояса поменяли хозяев. Вскоре новым чемпионам защищать титулы, а бывшим – возвращаться в гонку.

Проигравший Сен-Пьеру титул чемпиона Майкл Биспинг заверил фанатов, что не собирается падать духом.

«Прошу прощения, я не выиграл. Но я всё ещё победитель», — рассказал экс-чемпион под трогательным снимком с женой.

Просто лучший. Легендарный Сен-Пьер вернул себе пояс Массовая сдача поясов в UFC, блестящее возвращение великого Сен-Пьера, разгромное поражение Олейника — в итогах уик-энда.

Новый чемпион в легчайшем весе UFC Ти Джей Диллашоу в первые дни после триумфа радуется простому. Плотно покушать – настоящий кайф для бойца, только что пережившего длительную диету, сгонку веса и поединок в клетке.

Потерявший в бою с Диллашоу титул Коди Гарбрандт по традиции выложил совместное фото с Мэддоксом Мэплом. Это тот самый мальчик, чья победа над тяжёлым заболеванием когда-то вдохновила Гарбрандта на успешную карьеру в ММА. Парни дружат уже не один год. Делят все большие победы в жизни. Теперь задача – так же успешно преодолеть болезненное поражение Коди.

Роуз Намаюнас, нокаутировавшая на UFC 217Йоанну Енджейчик, решила похвастать в «Инстаграме» собственноручно выращенным помидором. Вернее, сделал это экс-боец UFC Пэт Берри, которого с Роуз связывают длительные близкие отношения. А Намаюнас сделала репост.

«Роуз планировала, что этот помидор вырастет как раз к нашему возвращению. С поясом. И вот ЧЕМПИОН ДОМА!» — описал фото Пэт Берри.

Камбэк Сен-Пьера, бой «альфа-самцов» и рекорд Роузи. 5 интриг UFC 217 5 ноября внутри «Мэдисон-сквер-гарден» во второй раз в истории появится октагон, в котором вы увидите много интересного.

Не стала долго грустить о потере побеждённая Йоанна Енджейчик. Польская спортсменка, остановившаяся в шаге от рекорда Ронды Роузи по количеству защит титула, посетила Диснейленд во Флориде.

Забавная история произошла со Стивеном Томпсоном во время интервью после его победы над Хорхе Масвидалом. Пообщавшись с известной журналисткой Меган Оливи, Стивен подал ей руку, которой Меган не заметила. Боец выкрутился красиво.

Пожалуй, самый грустный результат UFC 217 для российских фанатов – досадное поражение Алексея Олейника. Россиянину присудили проигрыш от Кёртиса Блейдса во втором раунде. Вкратце о произошедшем написал сам Олейник в своём первом после боя посте в «Инстаграме».

«Дрались без перчаток, могли бить в пах, головой в лицо и лежачего ногами» Алексей Олейник, 40-летний тяжеловес из России, которого ожидает бой на UFC 217, вспомнил пару крутых историй из своей долгой карьеры.

Помимо непосредственных участников UFC 217впечатлениями от крупнейшего ивента года делились и те, кто так или иначе помогал бойцам творить историю в тот вечер.

Главный ринг-анонсер смешанных единоборств Брюс Баффер выложил оригинальный коллаж с тремя новыми чемпионами. На верхней фотографии сам Баффер ярко представляет публике Ти Джея Диллашоу.

Впервые побывавший в углу бойца ММА легендарный тренер из мира бокса Фредди Роуч также поделился с подписчиками эмоциональным фото из клетки, сопроводив его подписью «Это была грандиозная ночь для нашей команды».

Но, пожалуй, самая эмоциональная и искренняя реакция из соцсетей известных бойцов принадлежит Джастину Гэджи. Легковес до слёз радовался победе Роуз Намаюнас на UFC 217.