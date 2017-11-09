«Мне плевать на деньги, главное – справедливость»

Александр Поветкин и Андрей Рябинский – о снятии с боксёра пожизненной дисквалификации в WBC, справедливости и деньгах.

WBC снял пожизненную дисквалификацию с российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Согласно сообщениям главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского в рейтинг WBC Поветкин вернётся в январе, а дисквалификация закончится ещё раньше – 6 декабря.

Всё по сути я уже написал в своём «инстаграме», — начал Рябинский пресс-конференцию. – Давайте ещё раз – о главном. Сашу оправдали все важные боксёрские организации ещё несколько месяцев назад. Оставалась одна – WBC. Вчера в 6 утра пришло письмо: «С Поветкина снята пожизненная дисквалификация. В декабре он сможет начать боксировать, а в январе будет восстановлен в рейтинге WBC».

Это позитивная история для нас. Значит, допинговый скандал позади. В мотивационной части сообщения WBC написано, что в вопросе с мельдонием Александр фактически невиновен. Факт приёма в запрещённый период доказан не был.

По поводу остарина. Нам удалось привести веские аргументы, что Саша не мог умышленно принять этот препарат. Умышленный приём данного препарата предусматривает гораздо большую его концентрацию в организме. Это говорит о том, что, скорее всего, остарин попал в организм Поветкина с некачественной пищевой добавкой. Это нашим адвокатам удалось доказать. Для нас это победа.

Поветкин, по-вашему, сумасшедший, чтобы так делать? Это же бред. И как вообще возможно, что шесть проб оказались чистыми, а положительной – лишь одна?

На пресс-конференции присутствовал и сам Поветкин. Первый вопрос журналистов был именно ему.

— Что чувствуете в конце этой истории?

— Никаких чувств. Вины я не ощущал изначально. Вообще не понимаю, откуда взялся остарин… Точно его не принимал. Да и смысл какой? Проверяют по 6-7 раз.

— Он, по-вашему, сумасшедший, чтобы так делать? – добавил Рябинский. – Это же бред. И как вообще возможно, что шесть проб оказались чистыми, а положительной – лишь одна? Нельзя оставлять такие обвинения без реакции. И было изначально плевать, сколько времени это займёт. Это принципиальный вопрос. Пусть знают, что нельзя нас трогать просто так. Будут последствия.

— Каково после всего случившегося отношение к WBC?

— В WBC, как мы видим, в итоге всё сделали по справедливости, — снова взял слово Рябинский. – Они же нас оправдали. Маурисио Сулейман — справедливый человек. К нему нет вопросов. Вопросы к лаборатории.

И ещё момент. Заметил, что многие журналисты, наши в том числе, уже начали называть Сашу читером, говорить о приёме им допинга как о факте. Не дождавшись официальных заявлений и признания вины Поветкина. Поражает этот момент. Разве не должны российские СМИ всячески поддерживать своего соотечественника, нашего боксёра?

— Уже поняли, с какой добавкой остарин попал в организм Поветкина?

— Не буду говорить, о какой именно добавке идёт речь. Нам ещё предстоит закончить расследование. Те ничтожные концентрации препарата, которые были найдены, могут попасть в организм со спортивным питанием в том числе.

— Сколько денег потратили на восстановление справедливости?

— Не скажу сколько. Много. Но их совсем не жалко. У меня обострённое чувство справедливости. Не мог просто оставить всё как есть.

Завистливых придурков хватает всегда. Что касается штрафа и других условий: мы пошли на сделку максимально выгодную для нас. Потрепать языком – много ухарей.

— Штраф Поветкина в 250 тыс. долларов. Вы берёте его на себя?

— Да.

Дальше представители СМИ снова попытались переключиться на как правило неразговорчивого Поветкина.

— Вам решение WBC придало уверенности для будущих выступлений?

— Говорю же, я не ощущал себя виновным. Хотя приятно, что справедливость восстановлена.

— Как теперь относитесь к спортивному питанию? Один боец ММА пообещал заменить все добавки на финики.

— Не думал об этом пока. Но вся команда теперь будет гораздо тщательнее подбирать питание и добавки.

— А без добавок никак, — снова вступил Андрей Рябинский. – Это большой спорт.

— Нет, ну можно, — поправил Поветкин. – Если тебе 20 лет…

— Расскажите немного об условиях испытательного срока.

— Он будет действовать год, — вновь взял слово Рябинский. — По условиям мы должны будем принимать участие во всевозможных мероприятиях и программах против допинга. Это нормальные условия.

— Какие санкции предусмотрены в случае повторного нарушения антидопинговой комиссии в период испытательного срока?

— Пожизненная дисквалификация. Уже безапелляционная.

— Для некоторых отмена вашей дисквалификации – лишь сделка с WBC, но никак не оправдательное решение Поветкина. Что скажете этим людям?

— Завистливых придурков хватает всегда. Что касается штрафа и других условий: мы пошли на сделку максимально выгодную для нас. Есть некий компромисс, который нас устроил. Какие вопросы, ребят? Потрепать языком – много ухарей. Просто неинтересно их слушать. А что до денег – повторюсь, мне плевать на деньги, главное – справедливость.

Тут один из коллег решил сделать отсылку к известному в YouTube шоу.

— Александр, что скажете, если окажитесь перед Уайлдером?

— Да ничего. Мы профессионалы, у нас никаких особых взаимоотношений нет.

— Говорят о скором бое Джошуа – Паркер и последующем за ним Джошуа – Уайлдер. При таком раскладе за пояс в 2018-м можете и не подраться.., — опять обратились к Рябинскому.

— Вероятность такого расклада действительно велика. Любой из этих соперников нам интересен. И я так скажу: Саша становится старше, но боксирует при этом только лучше. Он сейчас быстрее, техничнее, чем раньше.

— Форма, считаю, сейчас просто отличная, — подтверждает Поветкин. – Недавно прошёл сборы в Кисловодске. Все показатели на высоком уровне.