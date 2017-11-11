Последний шанс Орловского, новый взлёт Петтиса, титульник Бетербиева

Иван Штырков – Кристиан М’Пумбу, 11 ноября, Екатеринбург

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков последние пару лет на слуху. Победы над некогда именитыми тяжеловесами придали дополнительный шарм идеальному рекорду колоритного уральского атлета. В списке битых Штырковым легенд прошлых лет значатся Антониу «Бигфут» Силва, Родни Уоллес, Джефф Монсон и ещё один из списка соперников Фёдора Емельяненко – Сатоси Исии. В ближайшую субботу «Уральскому Халку» предстоит добыть скальп ещё одного экс-чемпиона мира – Кристиана М’Пумбу, когда-то владевшего поясом Bellator в полутяжёлом весе. Штырков давно собирался перебираться в категорию до 93 килограмм. Ближайшая проверка покажет, насколько это удачное решение. Ведь поединок с М‘Пумбу пройдёт именно в весе до 93 килограммов.

UFC FIGHT NIGHT 120, 12 ноября, Норфолк, штат Вирджиния, США

Главным боем воскресного ивента UFC станет встреча двух зрелищных легковесов — Энтони Петтиса и Дастина Порье. Первый – некогда чемпион лёгкой весовой, чуть ли не самый популярный и попсовый боец в ростере UFC. На сегодня уже не многие вспоминают звёздный час Петтиса. Слишком давно это было. Сейчас Энтони во второй или третий раз пытается реанимировать свою когда-то сильно переоценённую карьеру. Его соперник Дастин Порье известен более всего разгромным поражением от Конора Макгрегора ещё в полулёгком весе.

Порье после той досадной ночи успел подняться в более тяжёлый вес и там неплохо пошуметь. Но в последнее время дела снова идут не лучшим образом. Год назад Дастин улетел в нокаут от Майкла Джонсона. Потом частично реабилитировался, победив гейткипера Джима Миллера (его же одолел в последнем бою Энтони Петтис, кстати). А потом был «несостоявшийся» бой с Эдди Альваресом, по ходу которого Порье мог и должен был забирать досрочную победу. В общем, главный поединок UFC FIGHT NIGHT 120 – отличный шанс для кого-то из зрелищных, но не очень везучих в последнее время ребят вернуться в гонку за титулом.

Перед Петтисом и Порье в клетку выйдут Мэтт Браун и Диего Санчес, ещё одни ветераны UFC. Санчес — победитель первого в истории сезона шоу The Ultimate Fighter. За последние пару лет один из самых адовых представителей спорта попробовал силы в трёх разных весах – лёгком, полулёгком и полусреднем. Прямо как Конор Макгрегор, только не так успешно. Соперник Санчеса – Мэтт Браун ещё до боя объявил, что, вероятнее всего, закончит карьеру поединком на UFC FIGHT NIGHT 120. Вполне логичное решение для немолодого бойца, проигравшего пять из последних шести поединков.

Возможно, появится серьёзный повод последовать примеру Мэтта Брауна у Андрея Орловского. Для него поражение на UFC FIGHT NIGHT 120 может стать шестым подряд. Сложно понять, почему белорусского экс-чемпиона до сих пор не уволили. И невозможно поверить, что ему дадут ещё один шанс после шести поражений подряд. Соперник Орловского – 26-летний бразилец Жуниор Албини. На его счету пока только один бой в UFC. В дебюте Албини одолел Тимоти Джонсона.

Артур Бетербиев – Энрико Кёллинг, бой за титул IBF в полутяжёлом весе. Фресно, Калифорния, США

Спустя год возвращается в ринг российский полутяжеловес Артур Бетербиев. Соперником нашего боксёра в бою за титул чемпиона IBF в полутяжёлом весом станет боксёр из Германии Энрико Кёллинг. 32-летний Бетербиев считается большим фаворитом в предстоящей схватке за титул, оставленный ушедшим в отставку Андре Уордом.

Четыре пояса британца теперь будут разыграны оставшимися топами, возможно, самого конкурентного дивизиона в современном боксе – до 79,4 килограмма. Вскоре новые обладатели поясов между собой решат, кто лучший полутяжеловес мира сегодня. Нам за этим соревнованием будет наблюдать интереснее всего, ведь на два основных пояса претендуют наши Сергей Ковалёв (экс-чемпион по трём версиям) и Артур Бетербиев. А чемпионом по версии WBA не так давно уже стал россиянин Дмитрий Бивол.

Дэниэл Джейкобс – Луис Ариас, бой в среднем весе. Юниондейл, Нью-Йорк, США

Возвращается на ринг бывший регулярный чемпион по версии WBA Дэниэл Джейкобс. Последний раз американец выходил в ринг с Геннадием Головкиным и уступил единогласным решением судей. Хотя, по сути, показал выступление более достойное, нежели Сауль Альварес, забравший в бою с Головкиным ничью не так давно. Теперь Джейкобс, один из самых талантливых и грозных средневесов планеты, проведёт поединок с небитым ранее соотечественником — Луисом Ариасом. Луис в последний раз выходил на ринг в андеркарде Уорд – Ковалёв, в июне этого года. В том поединке Ариас победил нашего Арифа Магомедова.