Кровавый поезд. Янки надирает задницы в России и поёт об этом

Нокауты без разминки

Отмечающая в этом году 20-летие старейшая российская лига единоборств вернулась в Москву и свой очередной турнир провела в спорткомплексе «Олимпийский». Конечно, на полный аншлаг, как на поединке Фёдора Емельяненко и Джеффа Монсона сейчас Вадиму Финкельштейну рассчитывать не приходится, однако выделенная для турнира половина зала была практически заполнена. Рингсайд собрал весь бомонд единоборств от президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и представителей смежных дисциплин до именитых бойцов Сергея Харитонова и Александра Шлеменко. Последний под крылом компании «Новый поток» продвигает в М-1 своих более молодых учеников.

Основной кард открывал бой в наилегчайшем весе, который постепенно становится конкурентным дивизионом. Бразилец Эрвани Родригу Мелониу всё время убегал от своего высокого соперника казахстанца Армана Ашимова. Постоянно движение визави сына степей не смутило. Он отлично использовал своё превосходство в росте и расстреливал Мелониу с дистанции. Одна из таких комбинаций привела к убийственному левому хуку, после которого добить оппонента было уже делом техники.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале М-1.

Одноклубник Александра Волкова грузинский полутяж Гига Кухалашвили запомнился очень ярким выступлением. Изначально его оппонентом должен был стать уже полюбившийся российской публике немец Штефан Пютц, но из-за травмы за неделю до боя его заменил соотечественник Себастьян Хайль. Организаторы не успели даже внести имя нового участника в программки. Бой таил в себе угрозу досрочного окончания, но получился слишком быстрым. Кухалашвили сразу бросился рубиться, прижал соперника к канатам и после очередной серии ударов тот на мгновение потерял ориентацию в пространстве. Этого оказалось достаточно, чтобы бой был остановлен. На все про всё у Кухалашвили ушло 36 секунд. Многие зрители после перерыва ещё не успели занять свои места в зале.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале М-1.

«Если вам не понравился этот бой, вы просто не любите бои»

Лучшие бойцы ингуши постепенно выходят на лидирующие позиции в М-1. К обладателям чемпионских поясов Абукару Яндиеву и Мовсару Евлоеву в Магасе может совсем скоро присоединиться Хамзат Далгиев, а Абубакар Местоев заявил о себе, как о ярком проспекте, не дожидаясь домашнего турнира. Впрочем, для ингушских бойцов любой турнир М-1 как домашний. В зале помимо главы республики было несколько десятков горячих земляков с флагом Ингушетии, а выходил Местоев под гимн клуба «Нарт» в живом исполнении абазинского исполнителя Александра Гума. Под таким напором даже проверенный временем боец Алексей Махно не устоял. Первая двойка Местоева привела к нокдауну, после которого Махно поднялся быстро но так и не отошёл, а потому повторную атаку уже не перенёс.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале М-1.

Когда постоянные нокауты в первом раунде уже наскучили зрителям на арену вышел самый яркий шоумен в М-1 Нейт Ландвер по прозвищу Поезд. Вообще в последнее время американские приобретения крайне удачны для М-1. Ветеран Джо Риггз показал, что его рано списывать со счетов, и он мог бы и за титул подраться, Джош Реттингхаус показал одно из самых ярких выступлений в андеркарте, а Нейт Ландвер устроил кровавую рубку с Виктором Колесником. Первый раунд остался за россиянином, который сдерживал напор оправдывающего своё прозвище прямолинейного американца, а в концовке пятиминутки отправил его в нокдаун.

Уже к середине схватки лица соперников были залиты кровью, а сами бойцы бились из последних сил. В этой нервной борьбе на жилах, где обмен ударами сменяли борцовские действия и настал перелом. Американец продолжал переть напролом с упорством бронепоезда, а его соперник стал гнуться. В равном и сложном бою для судейства боковые арбитры проявили гостеприимство, отдав предпочтение американцу. Зал встал на уши от возмущения, а Ландвер взял микрофон и заявил: «Если вам не понравился этот бой, то вам вообще не нравятся бои». Пристыжённая публика стихла, а американец исполнил незамысловатую песню про то, как он надирает задницы. Таких подчас ярких и неординарных шоуменов с характером и не хватает порой нашим единоборствам. Да и мало какой боец сможет так умело держать аудиторию.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале М-1.

Как Исмагулов бразильца мучил

Чемпион M-1 Challenge в лёгком весе Дамир Исмагулов проводил проходной и нетитульный поединок, так как никто из реальных претендентов не был готов выйти с ним в рейдж именно сейчас. Бразилец Рожериу Каранка честно пытался отработать гонорар и в первом раунде неплохо бил ногами с дистанции. Понимая, что рубка в стойке — это ловля рыбы в мутной воде, Дамир с середины первого раунда стал переводить бой в партер, где методично и неспешно избивал своего соперника. Огромные рычаги бразильца временами создавали угрозу болевого, но пользовался он им не очень умело. Как известно, далеко не все бразильцы большие мастера джиу-джитсу.



Во втором раунде всё могло и закончиться. Исмагулов забрал спину соперника и принялся гвоздить его мощными ударами, но рефери Марко Броерсон внимательно следил за ситуацией и видел, что бразилец не терял сознания. В третьем раунде Исмагулов уже планомерно довёл дело до победы, но не смог дожать измученного Каранку. Как боец Дамир оказался прагматичнее своего учителя Александра Шлеменко и, когда нужно, легко отказывается от привычной для бойцов клуба «Шторм» зарубы в стойке и решает вопросы в партере.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале М-1.

Но в следующий раз проходного боя у Исмагулова уже не будет. На этом турнире как минимум два бойца заявили о своих претензиях на титул. Руслан Рахмонкулов в упорном бою взял верх над экс-чемпионом Максимом Дивничем, который пока не может преодолеть полосу неудач, а Местоев сразу после боя попросил у Финкельштейна титульный бой. Кстати, другая ингушская звезда Мовсар Евлоев, по информации из его лагеря, получил предложение от UFC. Возможно скоро неосвоенный нашими соотечественниками легчайший дивизион усилят сразу два чемпиона — Пётр Ян, чей переход — дело решённое и Евлоев, пока размышляющий над предложением.

M-1 Challenge 85. Результаты основных боёв

До 70 кг. Дамир Исмагулов (Россия) (13-2) — Рожериу Каранка (Бразилия) (13-3) — победа Исмагулова единогласным решением судей.



До 66 кг. Виктор Колесник (Россия) (11-3-1) — Нейт Ландвер (США) (10-2) — победа Ландвера раздельным решением судей.



До 70 кг. Алексей Махно (Россия) (16-6) — Абубакар Местоев (Россия) (6-0) — победа Местоева нокаутом в первом раунде.



До 93 кг. Гига Кухалашвили (Грузия) (9-3) — Себастьян Хайль (Германия) (6-2) — победа Кухалашвили техническим нокаутом в первом раунде.



До 57 кг. Арман Ашимов (Казахстан) (7-2-1) — Эрвани Родригу Мелониу (Бразилия) (16-3) — победа Ашимова нокаутом в первом раунде.