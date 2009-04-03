Макаренко: на тренировках с Поветкиным пели песни

Эксперт «Чемпионат.ру», двукратный чемпион мира по боксу, бывший капитан сборной России Евгений Макаренко в преддверии поединка Александр Поветкин — Джейсон Эстрада оценил шансы россиянина на успех.
О Поветкине: предстоящий поединок очень важен для Саши, это так называемый трамплин, который позволит ему выстрелить, почувствовать уверенность в своих силах. За последние два года Поветкин набрал хороший ход, однако травма нарушила все планы россиянина. За психологический настрой нашего боксёра я полностью спокоен. Саша эмоционально устойчив, а главное, он знает, чего хочет. Поветкин прошёл отличный подготовительный лагерь и сейчас находится в очень хорошей форме. Когда я впервые познакомился с Сашей, он произвёл на меня впечатление настоящего бойца. Для меня не стал неожиданностью его переход из любителей в профи, это вполне прогнозировалось по итогам ОИ в Афинах. Помнится, Саша мне рассказывал, что когда в своё время он занимался карате и смотрел, как тренируются боксёры, то мечтал о том, что когда-нибудь обязательно наденет перчатки и выйдет в ринг. После был кикбоксинг, затем бокс любительский, ну а после профи.
О Эстраде: я наблюдал за Джейсоном на Олимпиаде в Афинах. Этот боксёр отнюдь не подарок, как кажется многим обывателям спортивных форумов, которые считают его проходным соперником для россиянина. Эстраде немного не повезло с посевом, и в четвертьфинале он оступился. Он достаточно техничен, сказывается любительская школа бокса. Такие боксёры, как правило, много перемещаются в ринге, стараясь вымотать соперника. Эстрада не обладает нокаутирующем ударом судя по статистике проведённых им боёв в профи, однако не будем забывать, что это супертяжёлый вес, где один-единственный удар может оказаться победным. Американский боксёр будет предельно мотивирован. Наверняка ему захочется нанести первое поражение Поветкину, который завоевал золото на том турнире, в котором Эстрада остался за пределами призовой тройки.
О встрече с Владимиром Кличко: очень много ходило разговоров о том, не рановато ли Поветкин замахнулся на бой с одним из лучших супертяжеловесов мира. Мы вместе с ребятами-боксёрами в кулуарах часто обсуждали этот вопрос. Мнения наши расходились. Кто-то говорил, что такой бой проводить ещё рано, мол, Поветкину нужно окрепнуть, набраться опыта, кто-то, наоборот, утверждал, что Саша набрал хорошую форму и именно сейчас ему нужно выходить на Владимира. Как всем известно, Поветкин получил травму, которая отсрочила его встречу с украинцем. И, может быть, это к лучшему. Ведь именно сейчас у россиянина есть возможность провести несколько поединков и тем самым ещё лучше подготовиться к бою. Кто знает, может быть, травма Поветкина, наоборот, пришлась кстати. Что касается Владимира Кличко, то в последнее время этот боксёр очень сильно прибавил, а значит, нас с вами ожидает интереснейшее противостояние. Болеть будем, конечно же, за Россию.
О золотой медали Поветкина в Афинах: всегда приятно вспоминать время, проведённое в сборной. 2004 год был особым годом, ведь тогда у нас собралась лучшая сборная — такое мнение было буквально у всех специалистов в области бокса. Тогда в сборную пришёл Саша, я был капитаном и часто общался с каждым боксёром индивидуально. После первого проведённого им боя на афинском ринге я понял, что Саша будет олимпийским чемпионом. Среди супертяжей в Афинах не было ни одного боксёра, который мог бы что-то противопоставить ему. Было много хороших бойцов, однако на фоне Поветкина они все сдувались. Настырность и боевитость Александра придавала уверенности всем нам. Помню, во время подготовки к ОИ в Афинах мы каждое утро бегали кроссы. Я и Саша бежали позади группы и постоянно запевали песни военных лет. Вот так и готовились, с песней. Сразу после окончания ОИ Саша сообщил, что перебирается в профессиональный бокс, и мы все его поддержали, пожелав достичь больших успехов.
Прогноз на бой: считаю, что Александру по силам победить Джейсона. Если россиянину не удастся нокаутировать американца до четвёртого раунда, значит, бой продлится всю дистанцию и победу по очкам одержит наш боксёр.
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