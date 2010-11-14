Лёгкие деньги

Многочисленные британские зрители, до краёв заполнившие манчестерскую M.E.N.-Арену, ожидали увидеть зрелищный поединок двух темнокожих соотечественников, которые когда-то были хорошими приятелями, а ныне являются недругами. Причём составляющую личных неприязненных взаимоотношений оба – и Дэвид Хэй, и Одли Харрисон – грамотно и на полную катушку использовали для раскрутки своего боя. Серьёзно подогретый интерес в среде британских болельщиков привёл к тому, что доходы от поединка Хэй – Харрисон могут достичь просто фантастических цифр, как для схватки такого уровня. А вот спортивная, конкурентная составляющая оказалась провальной. Многие ждали если не победы, то уж точно жёсткого сопротивления, которое обещал устроить действующему чемпиону WBA олимпийский чемпион 2000 года Одли Харрисон. Но как таковой схватки не получилось. Получился банальнейший мисматч.

13 ноября. Манчестер (Великобритания). Поединок в рамках супертяжёлого веса за титул WBA.



(25-1-0, 23 КО) – Одли Харрисон (27-5-0, 20 КО)



Хэй нокаутировал Харрисона в третьем раунде.



Дэвид Хэй (25-1-0, 23 КО) – Одли Харрисон (27-5-0, 20 КО)Хэй нокаутировал Харрисона в третьем раунде.

Вследствие грамотного подбора оппонента Дэвид Хэй может заработать за этот абсолютно беспроблемный для себя бой свыше 5 миллионов фунтов стерлингов! Да и гонорар лузера Харрисона может достичь 3 миллионов фунтов! Чемпион и претендент изначально гарантировали себе заработок в размере 3 и 1 миллионов фунтов соответственно. А если количество телевизионных продаж платного британского телеканала Sky Box Office перевалит за 500 тысяч подписчиков, то оба они получат вышеупомянутые максимальные суммы. Дирекция телехолдинга Sky заявляла, что она ожидает от этого боя где-то 600 тысяч заявок на просмотр платной трансляции британского междусобойчика в прямом эфире. И, скорее всего, поединок Хэй – Харрисон станет самым кассовым боем между двумя британцами за всю историю профессионального бокса – первым, суммарные сборы от которого перевалят 10 миллионов фунтов стерлингов.

В общем, для смекалистого Дэвида Хэя, да и для Харрисона тоже, этот вечер принёс большие и лёгкие деньги. Первый без труда одержал досрочную победу за неполные три раунда, а второй, так и не соизволив хотя бы раз нанести свой коронный левый кросс, покинул ринг обеспеченным человеком. И, похоже, Одли не слишком волновало упрекающее и позорящее его шиканье и улюлюканье, устроенное ему разочарованной публикой после боя. 1-й раунд прошёл в очень осторожной обоюдной разведке. Причём, если Хэй хотя бы пытался сделать в нём какую-то пристрелку, то Харрисон за первые две минуты даже не произвёл ни единой попытки выбросить какой-либо удар в сторону противника. Похоже было, что оба очень опасаются друг друга.

2-я трёхминутка началась в том же ключе. В итоге даже пуэрториканский рефери Луис Пабон вынужден был приостановить бой и призвать противников действовать активнее. Харрисон сподобился на, наверное, ставший единственным его точным попаданием в этом бою, несильный джеб. Удары же Хэя стали всё чаще достигать цели. Сначала Дэвид провёл точный джеб и тут же за ним правый прямой. На последний он как всегда делал основную ставку. В концовке раунда, дабы не раздражать ещё больше недовольную подобным ходом боя публику, чемпион уже принялся активно преследовать нерадивого претендента. А вот почти двухметровый верзила Харрисон действовал откровенно боязливо, постоянно пятясь и загодя пытаясь закрыться высоким блоком от ожидаемых ударов Хэя.

Ну а в 3-м раунде наступила уже ожидаемая к тому времени развязка. Сначала последовала минута прежнего позиционного безударного боя, в концовке которой Хэй наконец решил забыть про осторожность и ринулся в многоударную атаку. Харрисон лишь трусливо прикрылся перчатками и отступил к канатам. Чемпион провёл ещё одну серию ударов, остановился, пригляделся к потрясённому сопернику, после чего в третий раз напрыгнул на него, осыпая градом ударов. Всё это время Харрисон лишь выглядывал из-за блока, даже не попытавшись провести какие-либо контрудары. Он смотрел на более мелкого противника как кролик на удава. В итоге Одли повалился правым боком на канвас ринга. Рефери отсчитал ему нокдаун, а когда Харрисон поднялся, всунул ему в рот выпавшую капу и предложил продолжить бой. Но можно было этого уже и не делать. Хэй коршуном набросился на потрёпанного противника и после очередного барража из нескольких мощных ударов Луис Пабон вклинился между боксёрами, прекратив поединок.

Победа над таким соперником прогнозируемо не принесла никаких ощутимых вистов, Дэвиду Хэю, кроме финансовых. Как многие и говорили до боя: если Хэй без проблем победит Харрисона, этим он докажет только никчемность выбранного себе оппонента, а если выиграет с трудом, а, тем более, проиграет, то оставит о себе такое же мнение.





Потом в интервью Хэй говорил, что он не форсировал события, поскольку хотел проводить контрудары на попытки Харрисона бить левые кроссы. А когда понял, что соперник даже этого делать не собирается, решил сам перейти в нападение. Также Дэвид сказал, что после нокдауна он понял по глазам Одли, что бой уже фактически закончен. Харрисон же не попытался даже хоть как-то использовать свою стойку левши и свои более внушительные линейные размеры. Похоже, он выходил совершенно не веря и не собираясь выигрывать. Подтвердились предматчевые опасения, что Харрисон просто не соответствует статусу претендента на пояс чемпиона мира. Ведь вспомним, что в своём последнем бою Одли вчистую проигрывал по очкам гейткиперу Майклу Спротту до того, как нокаутировал его классическим лаки-панчем. После этого он был поднят на 14-ю строчку мирового рейтинга WBA и получил теоретическую возможность, которая благодаря команде Хэя стала практической, оспаривать звание чемпиона мира. Но, по сути, никаким реальным контендером, и тем более топ-контендером, Одли Харрисон не являлся, что и подтвердил прошедший поединок. Его дальнейшая боксёрская судьба уже ни у кого не вызывает сомнений.

Победа над таким соперником прогнозируемо не принесла никаких ощутимых вистов, Дэвиду Хэю, кроме финансовых. Как многие и говорили до боя: если Хэй без проблем победит Харрисона, этим он докажет только никчемность выбранного себе оппонента, а если выиграет с трудом, а, тем более, проиграет, то оставит о себе такое же мнение. Все ждут поединка Хэя с кем-то из братьев Кличко, которые являются чемпионами других ведущих боксёрских организаций. Сам Дэвид сразу после боя заявил, что его главной целью являются схватки с братьями Кличко, и самоуверенно пообещал, что каждого из них ожидает участь Одли Харрисона. Но, как мы знаем из предыдущей длинной переговорной эпопеи под названием Хэй – Кличко, от слов к делу перейти не так-то просто. Получится ли всё-таки когда-нибудь организовать хотя бы один из таких боёв, сказать сложно. Впрочем, это уже тема отдельного разговора.