Усик объяснил, зачем ездил на Донбасс и почему не хотел драться в России

31 декабря

Мейвезер: я не собираюсь возвращаться в бокс

Флойд отлично повеселился в Японии под Новый год и как всегда забрал за шоу со своим участием отличный гонорар. Тем не менее, легенда ринга продолжает упираться, когда его спрашивают о возможном возвращении в спорт.



Об этом Мейвезер заявил на пресс-конференции после турнира RIZIN 14, на котором Флойд в первом раунде нокаутировал Нацукаву. Матч имел показательный характер, его результат не войдёт в статистику спортсменов.

«Мы оба всё ещё непобеждены. Он отличный чемпион и прекрасный боец. Я всё ещё на пенсии, я не собираюсь возвращаться в бокс. Я вернулся, чтобы развлечь японцев», — цитирует Флойда NESN.

Мейвезер нокаутировал Нацукаву в первом раунде. Как это было Выглядело довольно странно.

Менеджер Нурмагомедова: Мейвезер, не лги, ты умолял о бое с Хабибом

В то же время менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что боксёр сильно заинтересован в поединке с его клиентом.

«Мы с ним переписывались в течение последнего месяца, а если он скажет, что нет, я всё опубликую. Не лги, Флойд. Он умолял. Я сказал ему, что ему 57 лет, что у него слабое хрупкое тело, маленькая голова. Люди думают, что я сумасшедший, но мне кажется, что Хабиб надерёт ему задницу. Он думает, что Хабиб — лёгкие деньги, но Хабиб намного моложе, намного сильнее, жёстче, чем Конор, парень, который отостоял с ним в одиннадцать раундов. И Конор сдался, он трус, а Хабиб нет.

Послушайте, Флойд Мейвезер не боец, он спортсмен. В UFC ты должен быть полноценным бойцом. Если мы поймаем Флойда на улице, мы надерём ему зад, потому что он не сможет защитить себя. Он спортсмен. Ему не хватает смелости принять участие в настоящей драке. Хабиб подерётся с тобой в лифте, в телефонной будке, где угодно. Мейвезер может драться только на ринге. Он называет себя бойцом, хорошо, но у него нет яиц, чтобы пойти в UFC, поэтому мы подерёмся с ним по боксу и набьём ему по заднице, без проблем", — сказал Абдель-Азиз TMZ Sports.

1 января

Макгрегор — Мейвезеру: эти $ 9 млн не удержат тебя надолго в топе моего списка

Конор Макгрегор, по всей видимости, не впечатлился победой боксёра Флойда Мейвезера-младшего над Тенсином Насукавой. Бой проходил в Японии, его результат не засчитывался в официальные хроники. Мейвезер сообщил, что за бой он заработал $ 9 млн.



«Эти $ 9 млн не удержат тебя в топе моего списка надолго, паренёк», — написал Конор в «Твиттере».

Невеста Стивенсона: Адонис узнаёт близких и находит способ общаться со мной

1 декабря 2018 года бывший чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон проиграл нокаутом Александру Гвоздику, потеряв титул. Канадец потерпел поражение нокаутом, после боя он был госпитализирован, а позже введён в состоянии искусственной комы. Не так давно он вышел из комы, но данные о последствиях травмы головного мозга разнятся. Невеста Стивенсона Симона Год решила поделиться информацией об этом и о том, что происходило сразу после завершения встречи с Гвоздиком.

Экс-чемпион мира по боксу открыл глаза после трёхнедельной комы Говорят, Адонис Стивенсон пошёл на поправку.

«Ему удаётся общаться со мной. Если кажется, что у него кажется нос, я чешу ему его и спрашиваю, то ли это, что он хотел. Кивками головы он мне отвечает „да“ или „нет“. Он может двигать руками, за исключением тех движений, которые заставляют дотрагиваться до лица, выполнение таких движений могут стоить ему усилий целого дня. Адонис узнаёт меня и это замечательно. Я очень боялась, что он меня не узнает когда проснётся.



Что касается происходящего после боя, уже тогда я знала, что случилось что-то серьёзное. Ивон Мишель зашёл в раздевалку сказать, что Адонис вёл на карточках судей. Я видела в глазах Адониса боль и принятие неудачи, но в них было что-то больше этого. Врач спросил, как он себя чувствует, есть ли у него головная боль. Стивенсон сказал, что он в порядке. Но он весь горел и принял решение принять душ. Когда он вернулся из душа, ему было плохо, я видела это. Он сказал мне, что ему плохо, что у него головная боль и тяжесть в груди. Я поняла, что всё очень серьёзно", — приводит слова Год BoxingScene.

2 января

Уайт: если всё пойдёт по плану, реванш Хабиба и Макгрегора состоится в 2019 году

Президент UFC Дэна Уайт считает, что реванш между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовом и Конором Макгрегором может состояться в 2019 году.

Несносный босс. Президент UFC снова поссорился с бойцом Дэну Уайта называли «сучкой», «мошенником», «болтуном», а собственная мать считает его ужасным человеком.

«Если всё пойдёт по плану, этот поединок должен состояться», — приводит слова Уайта TMZ.



Также президент UFC отметил, что судьба этого поединка зависит от результатов рассмотрения Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) по делу о драке на турнире UFC 229. При этом Уайт не исключил, что до боя с Конором Хабиб может сразиться с одним из главных претендентов на титульный бой в лёгком весе, например с американцем Тони Фергюсоном.



В прошлом руководство UFC четырежды пыталось организовать встречу Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но по разным причинам этот бой так и не состоялся.

Вердум может подраться в России, пока идёт его дисквалификация в UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум, который сейчас отбывает дисквалификацию за употребление допинга, во время отстранения может провести бой в России. Об этом сообщил менеджер Вердума Али Абдель-Азиз.



«Следующий поединок Вердума, вероятно, пройдёт в России. USADA пусть занимается своими делами, а у Фабрисиу есть семья, есть дети — и он будет делать то, что должен, потому что USADA — это сломанная система. Я знаю, что UFC сотрудничает с USADA, но считаю, что сейчас она приносит UFC ущерб. Она не помогает организации.



Думаю, карьера Вердума в UFC окончена. Знаю, что Уайт жёсткий человек, но у него тоже есть сердце, они должны понимать, что это единственный источник дохода для Фабрисиу. Сейчас ему 41 год, на момент окончания дисквалификации будет 43. Что он будет делать? Если они откроют лигу ветеранов, то мы будем ждать.



Но Фабрисио не читерствовал, понимаете? Каким надо быть дураком, чтобы читерствовать в 41 год… Я не думаю, что Фрэнк Мир и Том Лоулор читерствовали, эти парни попались на том же, на чём и Джон Джонс, но Джонса практически не наказали за это.



Я не хейтер Джонса, но USADA — это просто фейк, они мошенники. Одним парням, таким, как Зубайра Тухугов, за загрязнённую пищевую добавку дали по два года. Другим — по полгода. Как такое возможно? USADA ко всем относится по-разному. Думаю, Фабрисио следующий поединок проведёт в России. Для этого мне нужно получить позволение UFC», — цитирует Абдель-Азиза MMA Fighting.

3 января

Шауб считает бой Мейвезер — Нацукава подставным: в порно играют лучше

Бывший боец UFC Брендон Шауб уверен, что выставочный поединок бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и 20-летнего кикбоксёра Тенсина Нацукавы имел постановочный характер.



«Я видел, как в порно играли лучше. Флойд просто делал своё дело. Он был агрессором. Подделать эту роль не так уж и сложно. Но Тенсину нужно улучшить актёрское мастерство. Им было нужно поработать с ним его падениями, реакцией на пропущенные удары и всем остальным.



Конечно, этот бой — постановка. Ты поверил в это? Флойд заработал девять миллионов, давайте это отпразднуем. Надеюсь, Тенсин заработал немного денег. Они ничего про это не сказали. Всё, что мы знаем, это то, что Флойд получил свои деньги. Это было дерьмовое шоу. Но я предполагаю, что пацану заплатили, он был отрекламирован, у него повысилось количество подписчиков.



Давайте представим, что этот поединок настоящий, это определённо не так, но давайте притворимся, что это так. В таком случае насколько хорош Конор Макгрегор? Он не был нокаутирован Мейвезером. Не был деклассирован», — цитирует Шауба BoxingScene.

Джонс обошёл Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов UFC, первый — Кормье

UFC после турнира UFC 232, который прошёл в минувшую субботу, обновила рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.



Джон Джонс, завоевав титул полутяжёлого веса после победы над Александром Густафссоном, занял второе место. Джон обошёл российского обладателя титула UFC легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова, который переместился со второй позиции на третью. Тем не менее Джонс уступает чемпиону тяжёлого дивизиона Даниэлю Кормье, которого он побеждал.



Аманда Нуньес поднялась на шесть строчек. На UFC 232 она завоевала второй пояс, в первом раунде нокаутировав Крис «Сайборг» Жустину.



2. Джон Джонс +1

3. Хабиб Нурмагомедов -1

4. Макс Холлоуэй

5. Ти Джей Диллашоу

6. Тайрон Вудли +1

7. Жорж Сен-Пьер -1

8. Аманда Нуньес +6

9.

10. Стипе Миочич -1

11. Генри Сехудо -1

12. Роберт Уиттакер

13. Тони Фергюсон

14. Роуз Намаюнас +1

15. Крис Жустину -4.



Примечание: +/- = движение в рейтинге 1. Даниэль Кормье4. Макс Холлоуэй5. Ти Джей Диллашоу6. Тайрон Вудли +17. Жорж Сен-Пьер -18. Аманда Нуньес +69. Конор Макгрегор -110. Стипе Миочич -111. Генри Сехудо -112. Роберт Уиттакер13. Тони Фергюсон14. Роуз Намаюнас +115. Крис Жустину -4.Примечание: +/- = движение в рейтинге

4 января

Усик объяснил, почему посетил военных на Донбассе

Александр Усик рассказал, как встречался с военными на Донбассе.



«Я по контракту служил в погранвойсках. Поэтому возникла такая идея – поехать к ребятам. Я туда ездил по-человечески, по-пацански. Мне понравилось то, что я пообщался с ними и они очень тепло меня приняли. Посмотрел, что там не очень хорошо… Там происходят очень плохие вещи — люди умирают. Но там настоящие люди.



Там нужно разговаривать о боге. Он там среди ребят, оберегает и помогает. Но из-за глупости люди уходят на тот свет. Тяжело об этом говорить, тяжело там находиться. Им нужна человеческая помощь. А оружие… Нужно поймать золотую рыбку и загадать желание, чтобы всё оружие во всём мире исчезло. А ещё чтобы мозги у людей появились.



Я посмотрел, как живут ребята. Я приезжаю открыто пообщаться с ребятами, развеселить их. И они отвечают симпатией. Но видно, что ребята находятся в опасном месте. Они со мной пообщались, были расслабленны, как только я уехал — у них начинается опасная жизнь. Там страшно. Когда я туда приехал и пару раз громыхнуло, у меня пульс поднялся», — сказал Усик в интервью проекту «Сильные. С Оксаной Гнатишин».

У Макгрегора родился второй ребёнок

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме». При этом пока не совсем понятно, какой пол у новорождённого, ирландец предпочёл не разглашать эту информацию.



«Отправляюсь домой с моими двумя здоровыми детьми и энергичной и здоровой супермамой. 2019 год стартовал отлично. Спасибо всем за пожелания», — написал Макгрегор в социальной сети.

5 января

Усик: особого желания боксировать в России не было

Александр Усик признался, что в преддверии финального поединка WBSS с Муратом Гассиевым он не испытывал желания боксировать в Москве, но решил воспользоваться шансом завоевать чемпионские титулы.



«У меня не было особого желания боксировать в России, но выбор был такой: либо еду в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не еду и теряю шанс завоевать титулы. Решил воспользоваться шансом. О критике в свой адрес знаю, но мне всё равно. Я поехал туда, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.



Знаете, когда Украина заживёт хорошо? Когда каждый честно и качественно начнёт выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть те, кто критикует меня, добросовестно делают свою работу. Совесть у меня чистая, я выиграл под флагом Украины, очень люблю свою страну, но никогда не кричу об этом, а молча выполняю работу", — приводит слова Усика издание «Экспресс».

Рокхолд — Дж. Джонсу: я иду за тобой, принцесса

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд, который недавно объявил о переходе в полутяжёлый вес, бросил вызов чемпиону организации в этом дивизионе Джону Джонсу.



«В поединке с Густафссоном Джон выглядел бойцом, которого можно победить. Вместе с тем он был хорош на ногах, грамотно вёл бой с тактической точки зрения и использовал свои лучшие стороны. Он очень хорош, но не думаю, что он лучший в работе ног, и не думаю, что у него лучшая ударная мощь. Мне бы хотелось проверить свои сильные стороны в противостоянии с ним. Потерпите немного. Джон Джонс, принцесса, я иду за тобой», — приводит слова Рокхолда MMA Fighting.

6 января

Поединок Дж. Джонс — Энтони Смит возглавит турнир UFC 235

2 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 235. Как сообщает MMAJunkie, главным его событием станет титульный поединок в полутяжёлом весе, в котором встретятся чемпион организации Джон Джонс и Энтони Смит.

Харитонов, Немков и Токов подписали новые контракты с Bellator

Ряд российских бойцов Bellator подписали новые контракты с промоушеном, сообщает MMAJunkie. Речь идёт о Сергее Харитонове, Вадиме Немкове и Анатолие Токове. О конкретном количестве боёв, которые прописаны в соглашении, ничего не сообщается, но уточняется, что их будет несколько.

Сергей Харитонов провёл в Bellator три поединка. В минувшем из них он досрочно победил Роя Нельсона. Ожидается, что в следующем бою россиянин встретится с Мэттом Митрионом. Вадим Немков также провёл в Bellator три боя, победив во всех из них. Последний раз он появлялся в клетке в ноябре минувшего года, когда победил Фила Дэвиса.

Что касается Анатолия Токова, то и он провёл в Bellator три боя, а в последнем из них справился с Александром Шлеменко.