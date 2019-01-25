Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА /

Лучшие бои и победы Фёдора Емельяненко в Pride M-1

Мирко Крокоп и Фёдор Емельяненко
Иван Орехов
Фото: Tomokazu Tazawa/Getty Images
5 случаев, когда Фёдор Емельяненко удивил мир
Текст, который поможет вам вновь поверить в Фёдора.
Бокс/ММА / ММА

В шаге от нокдауна

Дата:8 июня 2003 года
Соперник: Кадзуюки Фудзита
Победа: удушение сзади

Один из тяжелейших боёв Фёдора в карьере. Кадзуюки Фудзита как никто другой был близок к сенсации, ведь японцу удалось то, чего до него не мог сделать ни один соперник Емельяненко. Мощный удар с правой потряс россиянина, а ноги Последнего Императора подкосились.

Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко. Финал Гран-при Bellator. LIVE
Последний Император в шаге от чемпионского пояса. Однако соперник не из лёгких.

Несколько секунд он балансировал на грани поражения. Однако затем натиск противника сошёл на нет — Фудзита упустил возможность добить Фёдора, за что и поплатился. Оправившись от неожиданного выпада соперника, Емельяненко ответил успешно проведённым удушающим приёмом.

Бросок, после которого не живут

Дата: 20 июня 2004 года
Соперник: Кевин Рэндлман
Победа: болевой приём кимура

Потрясающий по накалу бой не без оснований считается одним из самых ярких как в долгой карьере бойца из Старого Оскола, так и в истории ММА в целом. Одна из причин – идеальный по амплитуде бросок Кевином российского тяжеловеса через себя, после которого, казалась бы, упавшему на канвас было не избежать травмы шеи. А то и смерти.

Однако Емельяненко поднялся, а его оппоненту не удалось развить успех, что в случае с Фёдором всегда фатально. Спустя минуту уже россиянин провёл образцовый приём – он поймал американского борца на узел плеча, и Рэндлман сдался.

К сожалению, прославленный американец, дравшийся той ночью с Фёдором, в феврале 2016 года умер от сердечной недостаточности после пневмонии.

«Сейчас все говорят: Бейдер задушит, заборет, забьёт Фёдора»
Не все верят в победу Емельяненко, но такие люди всё же есть.

Месть за брата

Дата: 28 августа 2005 года
Соперник: Мирко Филипович
Победа: единогласное решение

Хорватская звезда, по многочисленным прогнозам экспертов, должен была прервать победное шествие Емельяненко из 19 боев. И даже больше: грозный и мощный Мирко имел все возможности не просто победить, а нокаутировать представителя России.

Особый колорит этому супербою придавал тот факт, что ранее Филипович уже дрался с Емельяненко, только с младшим. Тогда он нокаутировал Александра «хайкиком». Спустя год пришло время и старшему помериться силой с обидчиком брата.

Проведя первый раунд в стойке, Фёдор, по словам своей команды, дравшийся со сломанной рукой, прекрасно справился с ударной мощью хорвата и изрядно измотал соперника, после чего остаток боя провёл в борьбе, одержав безоговорочную победу.

«Я расстроен из-за своего поражения. Ведь почти сделал гильотину, а потом закинул треугольник — если бы я закрепил на нём ноги, то покончил бы с ним, и тогда мне бы сказали «Отличная работа, чемпион!» — не без досады вспоминал о том противостоянии Мирко.

Видео легендарного боя смотрите по ссылке.

Корейский монстр

Дата: 31 декабря 2007 года
Соперник: Чхве Хон Ман
Победа: болевой приём — рычаг локтя

В последний день 2007 года на экзотическом японском турнире «Yarennoka!» ринг с Фёдором Емельяненко разделил… Корейский Монстр. Прозвище далеко не случайное: его рост — 218 см при весе в 165 кг! И это против 183-сантиметрового и почти в полтора раза более лёгкого россиянина.

Поединок произвёл фурор. Вначале казалось, что Фёдор выбрал сомнительную тактику: россиянин с первой же атаке начал клинчевать (!) гиганта из Кореи и переводить бой в партер, заваливая тушу в более чем полтора центнера прямо на себя.

В итоге, даже уступая в антропометрии, Фёдор сумел выжать максимум из своего мастерства и опыта: рычаг локтя из оборонительной позиции со второй попытки удался, что заставило оппонента постучать в знак сдачи.

Видео с поединка Емельяненко с Корейским Монстром смотрите по данной ссылке.

Спорная победа в Санкт-Петербурге

Дата: 17 июня 2016 года
Соперник: Фабио Мальдонаду
Победа решением большинства судей

Поединок, о котором, несмотря на победу Фёдора, поклонникам Емельяненко вспоминать крайне неприятно. На второй минуте дебютного раунда Последний Император был отправлен в глубокий нокдаун и уже в партере принял на себя град точных ударов в голову. То, что бой не остановили и окровавленный Фёдор продолжил биться, стало примером настоящего спортивного мужества. В оставшихся раундах легенда российского спорта взял инициативу в свои руки и довёл поединок до победы.

Неудивительно, что в связи с таким доминированием Фабио в первом раунде было много споров после официального решения. Тренерский штаб бразильца настаивал на ничьей и даже подал официальный протест.

5 самых быстрых побед Фёдора
Оказывается, нокаут Фрэнка Мира за 48 секунд не самый ранний в карьере Емельяненко.

«Весь мир видел, что я был сильнее! – негодовал Мальдонаду. — Можно легко посчитать очки — первый раунд остался за мной, я вырвался вперёд с уверенным преимуществом 10:8. Второй я отдал Фёдору — 10:9 в его пользу. В последнем раунде я также выступил сильнее. Я сделал всё возможное для победы и считаю, что результат несправедлив.

Да, победу у меня украли. Может быть, потому что Емельяненко — культовая личность в России. А может, и потому что, помимо всего прочего, Фёдор является непосредственным начальником тех судей, которые обслуживали наш поединок».

Так или иначе результат боя остался неизменным.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент