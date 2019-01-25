5 случаев, когда Фёдор Емельяненко удивил мир

В шаге от нокдауна
Соперник: Кадзуюки Фудзита
Победа: удушение сзади
Один из тяжелейших боёв Фёдора в карьере. Кадзуюки Фудзита как никто другой был близок к сенсации, ведь японцу удалось то, чего до него не мог сделать ни один соперник Емельяненко. Мощный удар с правой потряс россиянина, а ноги Последнего Императора подкосились.
Несколько секунд он балансировал на грани поражения. Однако затем натиск противника сошёл на нет — Фудзита упустил возможность добить Фёдора, за что и поплатился. Оправившись от неожиданного выпада соперника, Емельяненко ответил успешно проведённым удушающим приёмом.
Бросок, после которого не живут
Соперник: Кевин Рэндлман
Победа: болевой приём кимура
Потрясающий по накалу бой не без оснований считается одним из самых ярких как в долгой карьере бойца из Старого Оскола, так и в истории ММА в целом. Одна из причин – идеальный по амплитуде бросок Кевином российского тяжеловеса через себя, после которого, казалась бы, упавшему на канвас было не избежать травмы шеи. А то и смерти.
Однако Емельяненко поднялся, а его оппоненту не удалось развить успех, что в случае с Фёдором всегда фатально. Спустя минуту уже россиянин провёл образцовый приём – он поймал американского борца на узел плеча, и Рэндлман сдался.
К сожалению, прославленный американец, дравшийся той ночью с Фёдором, в феврале 2016 года умер от сердечной недостаточности после пневмонии.
Месть за брата
Соперник: Мирко Филипович
Победа: единогласное решение
Хорватская звезда, по многочисленным прогнозам экспертов, должен была прервать победное шествие Емельяненко из 19 боев. И даже больше: грозный и мощный Мирко имел все возможности не просто победить, а нокаутировать представителя России.
Особый колорит этому супербою придавал тот факт, что ранее Филипович уже дрался с Емельяненко, только с младшим. Тогда он нокаутировал Александра «хайкиком». Спустя год пришло время и старшему помериться силой с обидчиком брата.
Проведя первый раунд в стойке, Фёдор, по словам своей команды, дравшийся со сломанной рукой, прекрасно справился с ударной мощью хорвата и изрядно измотал соперника, после чего остаток боя провёл в борьбе, одержав безоговорочную победу.
«Я расстроен из-за своего поражения. Ведь почти сделал гильотину, а потом закинул треугольник — если бы я закрепил на нём ноги, то покончил бы с ним, и тогда мне бы сказали «Отличная работа, чемпион!» — не без досады вспоминал о том противостоянии Мирко.
Видео легендарного боя смотрите по ссылке.
Корейский монстр
Соперник: Чхве Хон Ман
Победа: болевой приём — рычаг локтя
В последний день 2007 года на экзотическом японском турнире «Yarennoka!» ринг с Фёдором Емельяненко разделил… Корейский Монстр. Прозвище далеко не случайное: его рост — 218 см при весе в 165 кг! И это против 183-сантиметрового и почти в полтора раза более лёгкого россиянина.
Поединок произвёл фурор. Вначале казалось, что Фёдор выбрал сомнительную тактику: россиянин с первой же атаке начал клинчевать (!) гиганта из Кореи и переводить бой в партер, заваливая тушу в более чем полтора центнера прямо на себя.
В итоге, даже уступая в антропометрии, Фёдор сумел выжать максимум из своего мастерства и опыта: рычаг локтя из оборонительной позиции со второй попытки удался, что заставило оппонента постучать в знак сдачи.
Видео с поединка Емельяненко с Корейским Монстром смотрите по данной ссылке.
Спорная победа в Санкт-Петербурге
Соперник: Фабио Мальдонаду
Победа решением большинства судей
Поединок, о котором, несмотря на победу Фёдора, поклонникам Емельяненко вспоминать крайне неприятно. На второй минуте дебютного раунда Последний Император был отправлен в глубокий нокдаун и уже в партере принял на себя град точных ударов в голову. То, что бой не остановили и окровавленный Фёдор продолжил биться, стало примером настоящего спортивного мужества. В оставшихся раундах легенда российского спорта взял инициативу в свои руки и довёл поединок до победы.
Неудивительно, что в связи с таким доминированием Фабио в первом раунде было много споров после официального решения. Тренерский штаб бразильца настаивал на ничьей и даже подал официальный протест.
«Весь мир видел, что я был сильнее! – негодовал Мальдонаду. — Можно легко посчитать очки — первый раунд остался за мной, я вырвался вперёд с уверенным преимуществом 10:8. Второй я отдал Фёдору — 10:9 в его пользу. В последнем раунде я также выступил сильнее. Я сделал всё возможное для победы и считаю, что результат несправедлив.
Да, победу у меня украли. Может быть, потому что Емельяненко — культовая личность в России. А может, и потому что, помимо всего прочего, Фёдор является непосредственным начальником тех судей, которые обслуживали наш поединок».
Так или иначе результат боя остался неизменным.