5 случаев, когда Фёдор Емельяненко удивил мир

В шаге от нокдауна

Дата:8 июня 2003 года

Соперник: Кадзуюки Фудзита

Победа: удушение сзади

Один из тяжелейших боёв Фёдора в карьере. Кадзуюки Фудзита как никто другой был близок к сенсации, ведь японцу удалось то, чего до него не мог сделать ни один соперник Емельяненко. Мощный удар с правой потряс россиянина, а ноги Последнего Императора подкосились.

Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко. Финал Гран-при Bellator. LIVE Последний Император в шаге от чемпионского пояса. Однако соперник не из лёгких.

Несколько секунд он балансировал на грани поражения. Однако затем натиск противника сошёл на нет — Фудзита упустил возможность добить Фёдора, за что и поплатился. Оправившись от неожиданного выпада соперника, Емельяненко ответил успешно проведённым удушающим приёмом.

Бросок, после которого не живут

Дата: 20 июня 2004 года

Соперник: Кевин Рэндлман

Победа: болевой приём кимура

Потрясающий по накалу бой не без оснований считается одним из самых ярких как в долгой карьере бойца из Старого Оскола, так и в истории ММА в целом. Одна из причин – идеальный по амплитуде бросок Кевином российского тяжеловеса через себя, после которого, казалась бы, упавшему на канвас было не избежать травмы шеи. А то и смерти.

Однако Емельяненко поднялся, а его оппоненту не удалось развить успех, что в случае с Фёдором всегда фатально. Спустя минуту уже россиянин провёл образцовый приём – он поймал американского борца на узел плеча, и Рэндлман сдался.



К сожалению, прославленный американец, дравшийся той ночью с Фёдором, в феврале 2016 года умер от сердечной недостаточности после пневмонии.

«Сейчас все говорят: Бейдер задушит, заборет, забьёт Фёдора» Не все верят в победу Емельяненко, но такие люди всё же есть.

Месть за брата

Дата: 28 августа 2005 года

Соперник: Мирко Филипович

Победа: единогласное решение

Хорватская звезда, по многочисленным прогнозам экспертов, должен была прервать победное шествие Емельяненко из 19 боев. И даже больше: грозный и мощный Мирко имел все возможности не просто победить, а нокаутировать представителя России.

Особый колорит этому супербою придавал тот факт, что ранее Филипович уже дрался с Емельяненко, только с младшим. Тогда он нокаутировал Александра «хайкиком». Спустя год пришло время и старшему помериться силой с обидчиком брата.

Проведя первый раунд в стойке, Фёдор, по словам своей команды, дравшийся со сломанной рукой, прекрасно справился с ударной мощью хорвата и изрядно измотал соперника, после чего остаток боя провёл в борьбе, одержав безоговорочную победу.

«Я расстроен из-за своего поражения. Ведь почти сделал гильотину, а потом закинул треугольник — если бы я закрепил на нём ноги, то покончил бы с ним, и тогда мне бы сказали «Отличная работа, чемпион!» — не без досады вспоминал о том противостоянии Мирко.

Видео легендарного боя смотрите по ссылке.

Корейский монстр

Дата: 31 декабря 2007 года

Соперник: Чхве Хон Ман

Победа: болевой приём — рычаг локтя

В последний день 2007 года на экзотическом японском турнире «Yarennoka!» ринг с Фёдором Емельяненко разделил… Корейский Монстр. Прозвище далеко не случайное: его рост — 218 см при весе в 165 кг! И это против 183-сантиметрового и почти в полтора раза более лёгкого россиянина.



Поединок произвёл фурор. Вначале казалось, что Фёдор выбрал сомнительную тактику: россиянин с первой же атаке начал клинчевать (!) гиганта из Кореи и переводить бой в партер, заваливая тушу в более чем полтора центнера прямо на себя.

В итоге, даже уступая в антропометрии, Фёдор сумел выжать максимум из своего мастерства и опыта: рычаг локтя из оборонительной позиции со второй попытки удался, что заставило оппонента постучать в знак сдачи.

Видео с поединка Емельяненко с Корейским Монстром смотрите по данной ссылке.

Спорная победа в Санкт-Петербурге

Дата: 17 июня 2016 года

Соперник: Фабио Мальдонаду

Победа решением большинства судей

Поединок, о котором, несмотря на победу Фёдора, поклонникам Емельяненко вспоминать крайне неприятно. На второй минуте дебютного раунда Последний Император был отправлен в глубокий нокдаун и уже в партере принял на себя град точных ударов в голову. То, что бой не остановили и окровавленный Фёдор продолжил биться, стало примером настоящего спортивного мужества. В оставшихся раундах легенда российского спорта взял инициативу в свои руки и довёл поединок до победы.



Неудивительно, что в связи с таким доминированием Фабио в первом раунде было много споров после официального решения. Тренерский штаб бразильца настаивал на ничьей и даже подал официальный протест.

5 самых быстрых побед Фёдора Оказывается, нокаут Фрэнка Мира за 48 секунд не самый ранний в карьере Емельяненко.

«Весь мир видел, что я был сильнее! – негодовал Мальдонаду. — Можно легко посчитать очки — первый раунд остался за мной, я вырвался вперёд с уверенным преимуществом 10:8. Второй я отдал Фёдору — 10:9 в его пользу. В последнем раунде я также выступил сильнее. Я сделал всё возможное для победы и считаю, что результат несправедлив.



Да, победу у меня украли. Может быть, потому что Емельяненко — культовая личность в России. А может, и потому что, помимо всего прочего, Фёдор является непосредственным начальником тех судей, которые обслуживали наш поединок».



Так или иначе результат боя остался неизменным.