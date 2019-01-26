Может, не так уж ты и крут, Райан Бейдер?

Соперника Фёдора Емельяненко били пятеро. Кто они и как им это удалось

Райан Бейдер за свою карьеру проиграл (пока что) пять поединков. Фёдор наверняка видел эти бои и уже знает, как ему драться с американцем. Мы тоже посмотрели неудачные выступления завтрашнего соперника Емельяненко и сформулировали для вас главные впечатления от увиденного.

Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко. Финал Гран-при Bellator. LIVE Последний Император в шаге от чемпионского пояса. Однако соперник не из лёгких.

Джон Джонс

5 февраля 2011 года

Сильнейшая сторона Бейдера – его борьба. После победы Райана над Мэттом Митрионом многие проводили параллели между его стилем и тем, как обычно дерётся Хабиб Нурмагомедов, современный классик борьбы и граунд-энд-паунда в восьмиугольнике. Тем удивительнее сегодня наблюдать, как в 2011 году Бейдера валяет по октагону долговязый Джон Джонс.

Вот и Райан не ожидал, что Костлявый выберет столь неожиданный план на бой с ним, двукратным чемпионом штата по борьбе. Тем не менее Джонс на первых секундах свалил Бейдера на канвас и обрабатывал его там весь стартовый раунд. Несколько раз Джон попытался поймать Райана на удушающий, но безуспешно.

Во втором раунде Джонс слегка поигрался с размякшим Бейдером в стойке, после чего бойцы вновь оказались на земле. В отличие от первой пятиминутки, теперь Райану попросту не хватило сил, чтобы всякий раз выскальзывать из ловушек Джона. И в самом конце раунда Бейдер постучал – сработала гильотина в исполнении Боунса.

Вывод: Райана можно лишить уверенности в себе, если что-то с самого начала идёт не по его плану. Умение менять стратегию по ходу схватки – одна из главных отличительных черт настоящих чемпионов. Бейдер же зачастую теряется в случаях, когда наступает время менять ситуацию.

Нарезку боя Джонс — Бейдер вы можете увидеть, пройдя по ссылке.

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Тито Ортиз

2 июля 2011 года

Второе поражение в карьере Дарт Бейдер потерпел уже в следующем бою. Та история чем-то напоминает сегодняшний день Райана. Как и сейчас, тогда напротив него в клетке стоял легендарный в прошлом боец, давно прошедший пик своих возможностей: Тито Ортизу на момент боя было 37 лет, а Бейдеру – всего 28. Разница в девять лет – даже с Фёдором Райана разделяет не так много (7 лет). Потому и перед тем поединком все в один голос предрекали Бейдеру лёгкую победу.

Тито подошёл к схватке с молодым и голодным проспектом на серии из четырёх поражений в пяти боях, потому терять ему было нечего. С этим настроем ветеран попёр на соперника практически со стартовым гонгом, а через минуту с небольшим после него Бейдер рухнул в нокдаун от точного правого бокового в исполнении Ортиза. Тито кинулся на сражённого оппонента и «прикончил» того гильотиной. Два раза за полгода умудрился пострадать от одного и того же приёма Бейдер.

Вывод: Бейдер зачастую слишком уважителен к «старичкам» и даже, бывает, им проигрывает. Да, не самый конкретный вывод, но и поражение было, скорее, случайным.

Лиоту Мачида

4 августа 2012 года

Самый знаменитый представитель карате в мире ММА Лиоту Мачида экзаменовал Бейдера по предмету «Ударная техника» летом 2012 года. Дракон очень уверенно сделал свою работу в тот вечер: как и всегда, бразилец действовал вторым номером, уповая на свой инопланетный тайминг и скорость встречного удара, постоянно держась на безопасной от соперника дистанции.

Дарт Бейдер. Самый страшный соперник в карьере Фёдора Его считают фаворитом в бою с Емельяненко.

Американец очень уж явно сторонился битвы на руках с более мастеровитым ударником из Бразилии – из-за этого ему никак не удавалось сократить дистанцию для тейкдауна. За первый раунд Мачида несколько раз крепко встретил Бейдера контрударами, стоило бойцам лишь на мгновение сблизиться. После этого Райан заметно потерялся и во второй пятиминутке опасности для соперника уже не представлял.

Мачиде нужно было лишь выждать удачный момент для решающей атаки – и он наступил спустя полторы минуты от начала раунда. Бейдер, словно желая поскорее закончить свой невнятный перфоманс, полетел на Мачиду с серией ударов и наткнулся на правый прямой в челюсть. Есть первое поражение нокаутом.

Вывод: природные таланты вроде тайминга, скорости в работе рук и боксёрского чутья присутствуют в арсенале Райана в весьма скромном количестве.

Видео с нокаутом вы можете посмотреть по этой ссылке.

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Гловер Тейшейра

4 сентября 2013 года

Второй раз Бейдер падает в нокаут – и вновь виноват бразилец. Разница лишь в том, что в отличие от поражения Мачиде (да и всем остальным), поединок с Гловером Тейшейрой поначалу складывался для Бейдера удачно. Райан быстро захватил преимущество и вполне неплохо смотрелся в разменах с мощным бразильцем. Тейшейра даже разок потерял равновесие после пропущенного удара.

События поединка, рассчитанного на пять раундов, развивались быстрее, чем можно было себе представить, учитывая, что оба на тот момент были уже опытными и терпеливыми бойцами. Казалось, бешенный ход боя на руку Бейдеру, который с каждой атакой наращивал преимущество.

Но на отметке 2:55 первого раунда наступила грустная для него развязка. Райан зажал возле сетки потрясённого Тейшейру и начал забрасывать его серией мощных ударов: апперкоты, боковые и снова апперкоты – казалось, Гловер вот-вот упадёт. Но бразилец проявил удивительное хладнокровие. Выждав момент, он исполнил короткий боковой удар слева точно в челюсть увлечённого атакой Бейдера. Райан рухнул на землю, Гловер прыгнул на него сверху и провёл быстрое добивание.

Вывод: Бейдера можно ловить на контратаках, ведь его удары зачастую слишком размашисты и небрежны.

Кульминацию боя Бейдер — Тейшейра вы можете увидеть, пройдя по этой ссылке.

Энтони Джонсон

30 января 2016 года

Последнее на данный момент поражение Райана Бейдера. Энтони «Рамбл» Джонсон, вероятно, обладал самым тяжёлым ударом в полутяжёлом весе чуть ли не за всю его историю. Видимо, под впечатлением от репутации соперника и своих предыдущих боёв с высококвалифицированными ударниками, Бейдер в этот раз ни секунды не собирался драться в стойке.

Правда, намерение Райана первым же действием перевести бой на землю было слишком уж явным. Он без всякой подготовки и с неоправданно дальней дистанции бросился с проходом в переднюю ногу Джонсона, рассчитывая, что из той ситуации ему хоть как-то удастся «завязать» соперника. Но у Энтони было слишком много времени, чтобы спокойно перехватить проход Райана, потому занять атакующую позицию на земле для него было делом техники.

Рамбл быстро забрал спину Бейдера, но у него и мысли «душить» Райана. Вместо этого Джонсон, сидя в бэк-маунте, забросал оппонента чудовищными бомбами, и уже спустя полторы минуты от начала боя, Бейдера откачивали доктора.

Вывод: Бейдер способен потеряться в поединках с опасными ударниками.

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Чтобы вы не думали, будто победа у Фёдора уже в кармане, напомним — нынешняя победная серия Райана Бейдера составляет шесть поединков (2 в UFC и 4 в Bellator), большую часть из которых американец завершил досрочно. А последний раз он проигрывал ровно три года назад. Однако во всех неудачах Райана прослеживается вполне понятная закономерность: его самый страшный сон – это соперники с быстрым и тяжёлым ударом, хорошим таймингом и сносной защитой от тейкдаунов. У Фёдора Емельяненко всё это есть.