Фёдора Емельяненко уничтожили за 35 секунд. Похоже, это конец

26 января в Инглвуде завершился первый турнир Bellator в этом 2019 году. В главном событии вечера величайший тяжеловес в истории ММА Фёдор Емельяненко проводил решающий бой в своей карьере. Соперник Райан Бейдер, безусловно, не был самым звёздным оппонентом россиянина на его спортивном пути. Но ряд обстоятельств – разница в возрасте, текущая форма, расклады букмекеров – делали новое испытание Последнего Императора решающим в масштабах всей его жизни.

Наш великий боец Фёдор Емельяненко — в жестком нокауте. Как же так? Американец уничтожил Фёдора на первой же минуте. Неужели это конец большой карьеры знаменитого российского бойца?

Фёдору на момент схватки — 42 года. Бейдеру – 35. Наш боец прошёл в финал по весьма благосклонной сетке, преодолев на своём пути сопротивление «пробитого» Фрэнка Мира и природного средневеса Чела Соннена. Бейдеру пришлось драться сначала с экс-чемпионом Strikeforce в полутяжёлом весе Мухаммедом Лавалем, а позже — с бывшим обидчиком Фёдора Мэттом Митрионом. Никто из них не смог составить реальную конкуренцию Бейдеру. Потому вполне естественно, что в финале Гран-при у подавляющего большинства экспертов был один уверенный фаворит.

Соперника Фёдора Емельяненко били пятеро. Кто они и как им это удалось Может, не так уж ты и крут, Райан Бейдер?

Все сходились во мнении, что шанс нашего бойца в его умении резко и плотно приложиться с рук. Главным преимуществом Бейдера до боя называлась борьба во всех её проявлениях. Райан лучше борется в стойке, увереннее контролирует соперника на земле и прекрасно владеет таким аспектом, как граунд-энд-паунд.

Фантазировать над возможными раскладами хотелось до самого выхода бойцов в клетку. А вот в сам момент появления атлетов перед камерами, пожалуй, впервые за всё время просмотра боёв Фёдора вдруг стало тревожно за его психологическое состояние. Как правило, это самое состояние по лицу Емельяненко (обоих братьев это касается в одинаковой степени) понять невозможно в принципе. В этот раз Последний Император выглядел потерянным: словно в этот момент он хотел находиться где угодно, только не на поле битвы.

Сразу же вспоминается слух двухдневной давности, пущенный в инфополе репортёром портала Sherdog.com Энтони Уокером, о том, что Фёдор вот-вот может сняться с поединка из-за плохого самочувствия.

Источник: Емельяненко может сняться с боя с Бейдером из-за проблем со здоровьем

Фёдор быстро успокоил всех неравнодушных, заверив, что такой важный бой он ни за что не пропустит. Да и разве могло быть иначе, когда речь идёт о классической старой школе?

Емельяненко вышел на бой, когда, возможно, лучшим решением было бы сделать небольшую паузу, чтобы привести в полный порядок и тело, и психику.

Бой начался… Да он даже начаться не успел. Стартовой разведкой на первых секундах можно было бы назвать разве что опасливый джеб по воздуху в исполнении Бейдера. Потому что следующий удар с левой в его исполнении закончил бой, Гран-при тяжеловесов Bellator и, с большой долей вероятности, карьеру главного бойца России. Фёдор так и не успел выполнить ни одного внятного технического действия в этом финале. Всё закончилось за 35 секунд.

Конечно, многие прогнозисты не из числа фанатов российского бойца сейчас будут умничать, дескать, проще ставки и придумать нельзя было. И всё же представить себе подобный исход ещё до боя наверняка побоялся бы даже самый лютый хейтер Фёдора. Многое странно в этом результате: безнадёжное падение от с виду не самого сокрушительного удара слева, полное отсутствие реакции на атаку и всё то же потерянное лицо Емельяненко перед началом схватки.

«Сейчас все говорят: Бейдер задушит, заборет, забьёт Фёдора» Не все верят в победу Емельяненко, но такие люди всё же есть.

Об этом в интервью «Чемпионату» первым делом сказал и другой пионер российских ММА Олег Тактаров.

«Фёдор был не там. Не знаю, что случилось, но проблемы были заметны уже на открытой тренировке два дня назад. Этот случай напомнил мне историю из моей жизни — когда меня и мою команду отравили снотворным перед боем. Нам подсунули одного менеджера, который устроил странное чаепитие. Вот тогда у меня такие же глаза были. Фёдору будто бы влили то же самое. Он был там, но он не был там. Человек просто не реагировал на происходящее, он хотел находиться где угодно, но не в клетке. Емельяненко показали в тот момент, когда ем у бинтовали руки: больно было смотреть и осознавать, что он вынужден сейчас идти и драться. Это какие-то проблемы со здоровьем. Это был не Фёдор».

Пожалуй, в теорию заговора против Фёдора и российской команды поверить непросто. Зачем Bellator портить здоровье одному из самых звёздных бойцов в истории компании, когда при ином раскладе можно было бы устроить с его участием не один денежный бой после завоевания им титула чемпиона?

Если и было что-то не так с самочувствием российского бойца, то началось это задолго до боя. Что не так удивительно, учитывая возраст Емельяненко. Но сейчас меньше всего хочется во всём этом разбираться. Потому что хочется просто поблагодарить Фёдора за всё то, что он успел сделать на своём спортивном пути. Вероятно, сегодня мы в последний раз увидели Емельяненко в клетке. И даже несмотря на то что руку сегодня подняли не Последнему Императору, хочется сказать, что Фёдору всё же удалось, что называется, уйти на пике. И в первую очередь это выражается в той народной любви и благодарности, которая сопровождала нашего спортсмена последние годы его карьеры. Спасибо за всё, Фёдор Владимирович! Это было невероятно!