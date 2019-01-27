Фёдор Емельяненко не продержался и минуты. Пора завязывать?

Фёдор Емельяненко проиграл в финале Гран-при Bellator Райану Бейдеру. Бой закончился на 35 секунде первого раунда. Американец нокаутировал нашего бойца первым же акцентированным ударом. Немногие верили в победу российского ветерана над более молодым соперником. Но едва ли кто-то мог ожидать, что всё закончится так быстро для легенды российских ММА.

Наш великий боец Фёдор Емельяненко — в жестком нокауте. Как же так? Американец уничтожил Фёдора на первой же минуте. Неужели это конец большой карьеры знаменитого российского бойца?

Что случилось в этом финале? Был ли Фёдор готов к бою? Пора ли ему уходить из спорта? Отвечают эксперты.



Эдуард Вартанян, бывший временный чемпион ACB в лёгком весе:

— Мне кажется, это недоработка штаба Фёдора. Бэйдер очень часто бьёт именно так. Необходимо было держать правую руку выше на защите. Это просто недооценка соперника. Не показалось, что Фёдор был не в своей тарелке. В последнее время он всегда такой. Просто это уже возраст. Что делать Фёдору дальше, должен решать только он сам. Это его дальнейший выбор и карьера. Хотелось бы мне, чтобы он продолжал? Мне бы хотелось, чтобы он побежал.

Алексей Олейник, российский тяжеловес, боец UFC:

— Я бы посоветовал не спешить с любым решением. Лучше подумать, понять своё физическое и психологическое состояние, прежде чем решать, что делать дальше. А поменяться при желании можно в любом возрасте. Люди в 44 становились чемпионами UFC. Все мы помним примеры Рэнди Кутюра и Дэна Хендерсона.

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова:

— Сожалею, что так получилось. Все мы ждали победы Фёдора. Возможно, это был просто случай — одно точное попадание, которое решило исход боя. Я и раньше говорил, что Фёдору будет тяжело в бою с Бейдером. Но очень хотелось, чтобы он выиграл этот финал. Нам очень не хватало чемпиона в Bellator. А тут он мог победить сразу и в турнире. Это было бы отличным завершением карьеры. Не могу сказать, были ли какие-то проблемы со здоровьем у Фёдора, потому что не знаю ситуацию изнутри. Но думаю, всё-таки он был не в лучшей форме. Стоит ли ему завершать карьеру? Всё зависит от здоровья и решения, которое примет команда. Он ведь не один. Было бы красиво — организовать его бой с Мирко Крокопом. Этот поединок надо делать в России.

Фёдора Емельяненко уничтожили за 35 секунд. Похоже, это конец Это было слишком быстро.

Вячеслав Василевский, российский боец смешанных единоборств:

— Такие бои бывают у всех, у меня тоже так было. Дело ни в физическом состоянии, ни в возрасте, ни в том, что он руки не так держал и так далее. Не пропусти Фёдор этого удара, бой мог сложиться бы по-другому. Не факт, что он его бы выиграл, скорее всего нет. Но это было бы более конкурентно. Возможно, Фёдор поддался психологическому давлению. Многие сгущали краски, как будто провожали его в последний путь. Может, это повлияло на него, и он перегорел. Концентрации внимания почему-то не было. Я считаю, что произошла случайность. Сейчас не надо драматизировать это поражение. Мы не проиграли войну. Если у Фёдора есть желание, можно ещё подраться. Его все любят, все на него смотрят. Я приму любое его решение.

Соперника Фёдора Емельяненко били пятеро. Кто они и как им это удалось Может, не так уж ты и крут, Райан Бейдер?

Александр Шлеменко, российский боец смешанных единоборств:

— Нахожусь в шоке от результата и от того, как всё быстро случилось. Это полностью противоречит моим предматчевым предсказаниям: не думал я, что Бейдер способен нокаутировать Фёдора в первом раунде. Как и многие другие, ожидал от него борьбы, а он всех перехитрил: и экспертов, и Фёдора. Потому и заслужил победу. Думаю, в том моменте Емельяненко ждал от соперника попытки перевода на землю, потому и держал руки так низко. Они у него всегда опущены, но в этот раз он, возможно, хотел отреагировать на проход, а может, встретить Бейдера апперкотом, если тот «пойдёт» в ноги. Я бы на его месте не стал сейчас заканчивать.

Наоборот, снова доказал бы, что ещё на многое способен. Сейчас в адрес Фёдора будет много критики. Он ещё способен побеждать и доказал это, выйдя в финал престижного Гран-при. Думаю, самым очевидным соперником для Фёдора сегодня является Мирко Крокоп. Все это понимают и наверняка хотели бы увидеть этот реванш.

Олег Тактаров, первый российский обладатель пояса UFC:

— Этот случай напомнил историю из жизни, когда меня и мою команду отравили снотворным перед боем. Нам подсунули менеджера, который устроил странное чаепитие. Вот тогда у меня такие же глаза были. Фёдору будто бы влили то же самое. Он был там, но он не был там. Человек просто не реагировал на происходящее, он хотел находиться где угодно, но не в клетке. Емельяненко показали в тот момент, когда ему бинтовали руки: больно было смотреть и осознавать, что он вынужден сейчас идти и драться. Это какие-то проблемы со здоровьем. Это был не Фёдор.

Это старая школа. Это сейчас они снимаются по сто раз, когда на пальце мозоль. А нас учили выходить в любом случае. Дал слово выступить — должен сделать это. Зачем дал? Кому дал? Вместо того чтобы отказаться, сделать паузу в несколько месяцев. А эта вся молодёжь, которая сейчас будет визжать, и грязного пятна на футболке не стоит.

Это воспитание — когда ты никому не жалуешься, а идёшь и пытаешься выиграть на характере. Но видите, тут уже не только характер решает, но и возраст, и челюсть пробитая. Что теперь для Фёдора? Это сейчас самое сложное. Не захочет он вот так уходить. Мне кажется, лучший вариант — сделать бой вроде Шемрок — Грэйси. То есть найти соперника возраста Фёдора. Тот же Мирко Крокоп. В общем, нужна красивая история/