Пять самых обидных поражений Фёдора Емельяненко в карьере

Ранним утром 27 января мы стали свидетелями шестого официального и пятого бесспорного поражения легендарного Фёдора Емельяненко. Особенным этот день стоит считать, потому что обидная неудача в бою с Райаном Бейдером, вполне вероятно, может стать лебединой песней российского бойца в большом спорте.

Наш великий боец Фёдор Емельяненко — в жестком нокауте. Как же так? Американец уничтожил Фёдора на первой же минуте. Неужели это конец большой карьеры знаменитого российского бойца?

Впервые в жизни Фёдор проиграл в далёком 2000 году. Японцу Цуёси Косаке повезло, уже на 17-й секунде его боя с Последним Императором докторам вздумалось остановить бой из-за рассечения над правым глазом россиянина. Именно поэтому тот случай принято рассматривать в отрыве от прочих неудачных выступлений Емельяненко. В этом материале мы вспомним именно настоящие поражения Фёдора.

Фёдор Емельяненко – Фабрисиу Вердум

26 июня 2010 года

Ловушка для Фёдора Сегодня произошло событие, которые многие назовут апсетом года или даже апсетом десятилетия. Фёдор Емельяненко потерпел первое настоящее поражение в карьере от Фабрицио Вердума.

В преддверии поединка с Фабрисиу Вердумом Емельяненко не проигрывал на протяжении почти 10 лет. За это время россиянин сделал себе имя в смешанных единоборствах и более того, стал лицом ММА во всём мире и настоящим примером для подражания. Как говорится в таких случаях, ничто не предвещало беды.

На бой 26 июня 2010 года на турнир Strikeforce, который проходил в Сан-Хосе, Фёдор выходил явным фаворитом встречи. Одного мнения с букмекерами были и спортивные эксперты. Но всё пошло не так, как предполагалось. Емельяненко начал бой в традиционной для себя манере: с первых минут он начал обсыпать соперника из Бразилии сериями ударов и, сбив Вердума с ног, тут же пошёл на добивание.

Фабрисиу, как позже поняли все, только этого и ждал. Захватив руку противника он сумел накинуть на шею Фёдора удушающий приём «треугольник» и зажать его настолько плотно, что российскому бойцу пришлось постучать в знак сдачи. В итоге этот приём был признан лучшим в 2010 году.

Фёдор Емельяненко – Антониу Силва

12 февраля 2011 года

Закат империи Проиграв Антонью Силве, Фёдор Емельяненко заявил, что этот бой, возможно, стал последним в карьере. Сергей Харитонов нокаутировал Андрея Арловского.

Поединок с Антониу Силвой должен был ответить на вопрос, было ли поражение 36-летнего Емельяненко от Вердума случайностью, или всё же возраст начал брать своё. Встреча с очередным бразильцем прошла на турнире Гран-при Strikeforce. И, скорее, оставила даже больше вопросов.

Ту встречу Фёдор начал довольно неплохо, хотя уже в первом раунде у него открылось кровотечение из носа. Невзирая на это, Емельяненко в первые пять минут встречи пытался провести удушающий и болевой приём, но сопернику удалось отзащищаться.

Во втором раунде Силва перевёл бой в партер, занял доминирующую позицию (топ-маунт), из которой обрушил на Фёдора шквал тяжёлых ударов своими гигантскими руками. Россиянин пропустил слишком много, но «выжил». Фёдор был готов продолжать схватку, но врачи решили иначе: они остановили встречу после второго раунда, чтобы гематома, образовавшаяся на лице россиянина, в последствие не обернулась для него более серьёзными проблемами со здоровьем.

Фёдор Емельяненко – Ден Хендерсон

30 июля 2011 года

"Клинч передач" В бою с Дэном Хендерсоном Фёдор Емельяненко потерпел третье поражение кряду, добавив к сдаче и остановке врача проигрыш техническим нокаутом.

Несмотря на заявление о завершении карьеры после боя с Силвой, Емельяненко принял решение продолжить боевой путь. Следующий поединок после поражения от Бигфута он провёл уже через пять месяцев. 30 июля 2011 года Император вышел против действующего чемпиона Strikeforce Дена Хендерсоном.

События в этой встрече разворачивались стремительно. Бойцы со стартовым гонгом полетели в обоюдоострый размен, и вскоре у Фёдора открылась сечка у правого глаза. Тем не менее, в одной из следующих перестрелок Емельяненко сумел свалить соперника на канвас, но во время добивания упустил инициативу и, пропустив несколько ударов, рухнул лицом о настил октагона, чем вынудил рефери остановить встречу. Таким образом, россиянин проиграл в третий раз подряд.

Фёдор Емельяненко – Мэтт Митрион

24 июня 2017 года

Катастрофа в Нью-Йорке. Фёдор Емельяненко в нокауте за 74 секунды Емельяненко и Митрион потрясли друг друга, но американец поднялся быстрее и добил. Фёдору после нокаута стоит подумать о здоровье.

Следующее поражение Емельяненко случилось через шесть лет. В этот промежуток времени он успел завершить карьеру и вновь её возобновить. Бой с Митрионом стал для Императора первым в Bellator, и едва ли все участники сделки по переходу Фёдора во вторую лигу мира были рады такому дебюту российского бойца.

В главном бою турнира Bellator в Нью-Йорке всё завершилось, не успев начаться. Поединок стартовал без разведки: бойцы с первых же секунд бросились бить друг на друга с ударами и вскоре отметились редким достижением – обоюдным нокдауном. Более молодой Митрион сумел восстановиться быстрее и пошёл на добивание соперника. Рефери остановил бой, зафиксировав досрочное поражение Фёдора.

Невзирая на столь тяжёлую неудачу в 40-летнем возрасте, Емельяненко уже на пресс-конференции заявил, что намерен доработать контракт с Bellator до конца. Здесь стоит отметить, что после провала в противостоянии с Бейдером Последний Император даже не вышел на общение с прессой.

Фёдор Емельяненко – Райан Бейдер

26 января 2019 года

Фёдора Емельяненко уничтожили за 35 секунд. Похоже, это конец Это было слишком быстро.

После тяжёлого поражения от Митриона Емельяненко заявился в Гран-при Bellator, где за 2018 год провёл два удачных поединка. К победам над «пробитыми» и возрастными Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом можно относиться по-разному. Но как бы то ни было, Фёдор вышел в финал престижного турнира, получив возможность завершить карьеру громкой победой.

Да, не многие верили, что Емельяненко по силам одолеть 35-летнего Райана Бейдера, набравшего лучшую форму в жизни. Но что поражение Фёдора будет столь обескураживающим, наверняка не ожидали даже самые преданные фанаты таланта американского бойца. Говорить тут не о чем: 35 секунд, после которых, очевидно, карьера Фёдора по сути закончилась.

Единственное, что могло бы ненадолго удержать Фёдора в спорте, — прощальный бой с какой-нибудь легендой ММА, сопоставимой по популярности с Емельяненко. О возможной организации такого поединка уже сказал президент Bellator Скотт Кокер. Да и многие эксперты высказались за необходимость свести Последнего Императора с оппонентом из его возрастной категории.

Состоятся почётные проводы Емельяненко из спорта или же он закончит свой путь в MMA поражением от Бейдера, не так уж и важно. Ведь, как заметили многие, в том числе и сам Бейдер, сегодняшняя неудача никак не повлияет на наследие Последнего Императора.