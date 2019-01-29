Хабиб сможет вернуться в клетку весной. Итоги слушания в Лас-Вегасе

Нурмагомедова оштрафовали в США на $ 500 тыс. Макгрегора забанили на полгода. Хабиб говорит о политике. Подробности.

Атлетическая комиссия штата Невада (США) вынесла решение по делу о беспорядках в зале арены T-Mobile, устроенных Хабибом Нурмагомедовым после главного боя UFC 229. Россиянину «впаяли» девять месяцев дисквалификации и штраф в полмиллиона долларов. После того боя говорилось, что Хабиб заработал $ 2 млн. гарантированного гонорара и всего около 10 с учётом дохода от проданных платных трансляций.

Макгрегору комиссия запретила выходить в клетку ближайшие полгода, а штраф за участие в драке с одноклубниками Нурмагомедова он должен выплатить в размере всего $ 50 тысяч долларов. Видимо, эту разницу в строгости наказания, в сравнении между двумя спортсменами, и прокомментировал в своём «твиттере» российский боец словами «политика навсегда».

Прежде чем вернуться к началу истории со стычкой команды Хабиба с товарищами Конора, отметим, что российский боец может вернуться в октагон уже в апреле. Для этого Нурмагомедову необходимо принять участие в социальной программе, направленной на борьбу с хулиганством. Иронично.

Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашение с судом штата Невада

Начало

Вечером 6 октября в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов провёл без малого четыре раунда в клетке со своим главным врагом в спорте Конором Макгрегором. За это время россиянин успел забороть, отправить в нокдаун, пару раз бросить и наконец «задушить» ирландца до сдачи. Идеальный расклад: бой века на бумаге оказался таковым и по сценарию, соперник постучал, признав свою слабость, толпа приветствует непобедимого неоспоримого чемпиона.

UFC 229: Хабиб заставил сдаться Конора. Как это было После победы над Макгрегором Нурмагомедов устроил массовую потасовку в клетке и за её пределами. Скандал в Лас-Вегасе.

Однако Хабибу стало этого мало – за всё выслушанное от Макгрегора за время раскрутки их боя, Нурмагомедов решил отомстить не только Конору, но и его тренеру по бразильскому джиу-джитсу Диллону Данису. Только рефери Херб Дин успел оттащить разъярённого чемпиона лёгкой категории от разбитого претендента, как тот переключился на команду Макгрегора: Нурмагомедов перекинулся парой слов с его угловыми, швырнул в их сторону капу и, видимо, от большого желания закрепить главную победу в жизни, перемахнул через клетку, бросившись прямо на компанию в белых футболках.

Команда бойца из России, состоявшая из секундантов Ислама Махачева, Зубайры Тухугова, Абубакара Нурмагомедова и поддерживавшего Хабиба с трибун Эседуллы Эмиргараева, решила не оставаться в стороне от конфликта, и сопровождавшие нашего соотечественника друзья, бросились в октагон – к уже поверженному Макгрегору.

Пока шокированные сотрудники службы безопасности сориентировались, Конор успел обменяться ударами с Тухуговым, Абубакаром Нурмагомедовым и Эмиргараевым. Последний напал на ирландца со спины после того, как тот кинулся на Абубакара, отвечавшего за сохранность знаменитой папахи Хабиба. Из представителей штаба российского чемпиона до потасовки не добрались Ислам Махачев (он поскользнулся по пути к октагону) и тренер из АКА Хавьер Мендес.

Зубайра Тухугов, находящийся на контракте у UFC, получил дисквалификацию длинной в год. Учитывая, что Дэна Уайт изначально, казалось, был настроен уволить бойца из Чечни, можно сказать, что ультиматум Хабиба сработал. Зубайра сможет вернуться в клетку UFC уже к концу осени. Если до этого момента компания не уволит русского друга Макгрегора Артёма Лобова, мы наверняка станет свидетелями ещё одного интригующего поединка между бойцами из двух вражеских лагерей.

Нурмагомедов заплатит штрафы за Тухугова и за брата

Предыстория

Конфликт Хабиба и Конора начался в 2016 году, перед турниром UFC 205 в Нью-Йорке. Оба участвовали в том ноябрьском ивенте – россиянин провёл второй поединок после возвращения, а ирландец закрывал шоу, став в тот вечер первым в истории единовременным чемпионом в двух весовых категориях (лёгкой и полулёгкой).

Нурмагомедов обратил на себя внимание фанатов на «Мэдисон Сквер Гарден» своим скандальным послематчевым интервью. Только что «переехавший» Майкла Джонсона разъярённый Хабиб вызвал на разборку «чикена» Конора Макгрегора.

Ирландец никак не ответил на тот выпад со стороны россиянина, а вот его товарищ по фамилии Лобов — отреагировал, пусть и с опозданием. Летом 2017-го российский журналист Александр Лютиков дозвонился до Артёма. В разговоре российско-ирландский боец напомнил собеседнику о частых снятиях Хабиба с боёв из-за травм, отметив, что так делают только «ссыкуны». Весной прошлого года Нурмагомедов спросил с Лобова за эти слова. Стычка Хабиба и Артёма произошла за три дня до UFC 223 (где Хабиб одолел Яквинту и стал чемпионом) прямо в отеле Бруклина. Вот та история:

«Ты назвал меня ссыкуном!» За что Хабиб предъявил Лобову. Видео Нурмагомедов поговорил на повышенных тонах с другом Макгрегора.

Через сутки в Нью-Йорке неожиданно объявился Конор Макгрегор с бандой разъярённых ирландских друзей и напал на автобус с участниками UFC 223, в котором находился и Хабиб. Ноториус при содействии товарищей растолкал охранников на парковке отеля, где в тот день проходил медиа-день с участием атлетов UFC, вооружился тележками и стульями и разгромил фургон, нанеся в процессе травмы двум спортсменам. За это ирландца всего лишь приговорили к общественным работам, и 6 октября 2018 года Конор уже дрался с Хабибом.

Макгрегор напал на автобус с Хабибом. В Бруклине опять дичь. Видео Конор и команда закидали стульями автобус с бойцами. Ирландца уже арестовали.

Макгрегор избежал тюрьмы и готов драться с Хабибом Конор может вернуться в клетку UFC до конца года. Подробности.

Также стоит напомнить, что до непосредственно боя Нурмагомедов с Макгрегором встретились на двух пресс-конференциях. На них (в особенности это касается первой) Конор, по мнению абсолютного большинства видевших это, наговорил слишком много гадостей — не только о сопернике, но и его отце Абдулманапе Нурмагомедове, менеджере Али Абдель-Азизе и родине Хабиба — Дагестане. Россиянин всю дорогу терпел, молчаливо, ждал боя и сорвался на пограничные эмоции сразу после долгожданной уверенной победы над Конором.

«6 октября ты умрёшь». Полная версия пресс-конференции Хабиба и Конора Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Зиявудин Магомедов — кого только не вспоминал разгорячённый ирландец.

Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор, пресс-конференция № 2. Как это было Бойцы не пообщались с глазу на глаз в этот раз, но у них ещё будет такая возможность.

Взвешивание UFC 229: Хабиб – Конор. Дикие ирландцы, драки на сцене и в зале Порвали два баяна.

Последствия

Хабиб имеет все шансы вернуться к боям в UFC уже весной. Что это значит и кто должен стать соперником? Скорее всего, им будет американец Тони Фергюсон. Похоже, компания морально приготовила себя и фанатов к грядущей пятой попытке организовать бой Нурмагомедова с нынешним первым претендентом на пояс чемпиона. Тони и Хабиб по два раза слетали со встречи друг с другом из-за травм. Вероятно, теперь они всё-таки сумеют уберечь себя для самой интригующей схватки в современном лёгком весе. Интригует она потому, что в октагоне никогда не дрались обладатели 11-матчевых победных серий.

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно? Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.

С чего бы UFC не раскачать столь прибыльную на первый взгляд идею реванша с Конором, если ирландец также освободится весной? Сейчас не очень многие верят в его шансы в потенциальном втором поединке с Хабибом. Как ирландцу заставить общественность поверить целесообразность такой переигровки? Ему нужно вернуться к ярким победам. Для этого в Абсолютном бойцовском чемпионате начали прорабатывать идею с боем Ноториуса против суперпопулярного американского ветерана Дональда Серроне, недавно перезапустившего карьеру двумя подряд успешными выступлениями.

Макгрегор нашёл себе соперника, судья испортил супербой двух чемпионов Первый турнир UFC в году завершился. Что ждёт его главных героев?

Пока Макгрегор и Серроне будут заняты своими алко-разборками, Нурмагомедов сможет разобраться со старым другом — Фергюсоном, и к концу года, если всё пойдёт по плану, наверняка вновь сядет за стол переговоров с UFC и Конором. Непобедимый чемпион с обновлённым идеальным рекордом (28-0) в реванше против самого популярного бойца ММА на планете, вернувшегося к победам — потенциально новое самое прибыльное событие в истории компании.

Бой Нурмагомедова с Макгрегором помог UFC установить новый рекорд

И Фергюсон, и Серроне — соперники непростые, но не непроходимые для главных звёзд лайтвэйта. Имея такие варианты боёв на вторую половину 2019 года, в UFC не могли позволить «строгой» Атлетической комиссии штата Невада слишком надолго закрыть двери клетки для своих самых прибыльных атлетов. Полгода дисквалификации (да, Хабиб получил девять месяцев бана, но это по факту условно) — примерно столько времени топовые бойцы и берут на перерыв между выступлениями.

По сути, наказали Нурмагомедова с Макгрегором только лишь рублём (долларом, конечно), но Орёл и так был готов оставить американской стороне всю сумму своего гонорара, удержанную Комиссией на время расследования инцидента на UFC 229.