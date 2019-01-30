«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра

18 января на портале TMZ.com появилась шокирующая новость. Сергей Ковалёв, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по трём версиям (WBA, WBO и IBF), якобы обвиняется в нападении на женщину.

В заметке говорится, что россиянин 9 июня 2018 года, находясь в городе Биг-Бэр (штат Калифорния, США), познакомился с предполагаемой пострадавшей на вечеринке. В ходе общения между ним и новой знакомой завязался конфликт, после чего, как отмечается на портале, Ковалёв в сопровождении друга проследовал за женщиной до её дома, и возле него нанёс ей удар. Подробнее история изложена в этом материале:

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В промежутке между 9 июня, когда Крашер якобы преступил закон, и 18 января, когда об этом рассказали в прессе, российский боксёр провёл один бой. 4 августа он упал в нокаут в седьмом раунде поединка с колумбийцем Элейдером Альваресом и отдал тому во владение пояс чемпиона мира по версии WBO. К тому бою Ковалёва готовил тренер олимпийского чемпиона Рио Фазлиддина Гаибназарова — Аброр Турсунпулатов. У него мы и решили узнать, как российский боксёр провёл уик-энд с 8 по 10 июня.

— Заметка об инциденте вышла подозрительно поздно — лишь 18 января. Когда вы впервые узнали об этой истории?

— Тогда и узнал. Увидел по ТВ рекламу реванша Альварес — Ковалёв 2, а после неё говорилось, что Сергея обвиняют в таком преступлении. Сам с ним об этом не говорил. Серёга готовится ко второму бою, на него лучше такими разговорами не давить.

— Вы помните, что было в Биг-Бэре 9 июня?

— В те выходные меня там не было. В Биг-Бэре рядом с Серёгой находился тренер по физподготовке. А я уехал оттуда тремя днями ранее. У Ковалёва в тот период шла тяжёлая физическая работа, и моей задачей было – заезжать к нему и несколько дней работать над «школой», чтобы разбавлять нагрузки. Всё шло по плану.

— 9 июня — разгар вашей с Ковалёвым подготовки к первому бою с Альваресом. Мог он в то время позволить себе пойти на вечеринку?

— Чтобы Серёга пошёл в кафе и что-то там выпил – такого быть не может и уже давно. Он много времени не употребляет спиртного. Может иногда 50 граммов красного вина выпить вечером, чтобы головой отдохнуть, но это максимум. А чтобы на вечеринку пошёл, а потом такое сделал… Не верю. Не может быть.

— Вы виделись с Сергеем в течение той недели. Он делился с вами планами на выходные?

— Когда я уезжал из Биг-Бэра, на обратном пути встретил жену Сергея Наталью. Она ехала к нему в гости вместе с сыном. Помахал им рукой: «Привет!», и направился дальше.

— То есть, Ковалёв планировал тот уик-энд посвятить семье.

— Верно. Он и мне предлагал остаться, побыть в гостях. Я тогда отказался: «Отдыхай с семьёй, а я поеду». Понимаете, я мусульманин. Мне было бы сложно находиться в доме, если там жена. У нас в этом плане всё по-другому. Но я знал, что Ковалёв отдыхает с родными дома. Вот ещё одна причина, почему я не верю в то, что сейчас пишут. Да и вообще, я этого человека хорошо знаю. Он не мог такое сделать.

— В день, когда Ковалёв, предположительно, нарушил закон, он выложил в «Инстаграме» кадры с тренировки. На видео боксёр работает над функционалкой. Вы помните его форму на тот момент?

— Конечно. Серёга был отлично готов в плане физики, но вот психологически – не очень хорошо.

— В каком смысле?

— Мы недавно говорили об этом. Вспоминали. Я сказал: «Помню твоё состояние за две недели до боя. С ним был непорядок». Последние дни перед первым поединком с Альваресом Серёга нервничал, и мы не смогли привести его в норму. В этом есть и моя вина.

— В чём была причина его проблем с психологией?

— Не было какой-то особенной причины. В один момент ему не хватило уверенности в себе. В спорте такое бывает. Но опять же, мы говорим о бое, который Ковалёв проиграл из-за одного эпизода. А ведь даже тогда всё могло получиться по-другому.

— Вспомните тот самый эпизод.

— Речь о втором нокдауне. В тот момент я уже приготовил нашатырь, думал, сейчас приведу своего боксёра в порядок и верну его в бой. Два следующих раунда поработали бы осторожно, а дальше можно было бы драться во всю силу. Тогда всё бы сложилось удачно. Но я не увидел, что до конца раунда на момент второго нокдауна оставалось слишком много времени. Тоже был измотан и сфокусирован на бое. Так бы, конечно, выбросил полотенце.

— Все говорят, что Сергею стоило «отзащищаться» после первого падения, а он пошёл вперёд на соперника.

— Он не понимал, что делает, потому что был потрясён. Серёга – опытный чемпион, который прекрасно знает, как вести себя в ринге. Но в таком состоянии ты действуешь на автопилоте – так же было и у Ковалёва. Альварес – серьёзный боксёр, тоже опытный. Он умеет правильно добить.

— После того боя вы сказали, что Сергею лучше завязать с боксом. Жалеете, что он решил продолжить?

— Мои слова тогда передали некорректно. В каких-то моментах я не могу правильно выражать мысли на русском. Иногда мне помогают с этим русские друзья. Тогда я имел в виду, что для тренера самым главным должно быть здоровье его боксёра. Вот о чём я думал в первую очередь. Я сказал, что хотел бы, чтобы Серёга ушёл раньше, чем у него могут возникнуть проблемы. Посмотрите, что произошло со Стивенсоном: человек уже не будет прежним. Молюсь за его здоровье.

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В бою с Альваресом Сергей проиграл, и мне тоже было больно от его поражения, ведь я душу в него вложил. Хоть мы сейчас и не тренируемся, я молюсь за него и желаю ему только победы.

— Подытожим. Вы не советовали Ковалёву уходить из бокса?

— Нет. Сергей ещё может драться на высоком уровне. Браун, Джек, Бивол, Бетербиев, Гвоздик – всё это лидеры дивизиона. Ковалёв может конкурировать с ними ещё два-три года.

— Почему вы перестали работать с Ковалёвым?

— Решили, что так будет лучше. Никаких обоюдных претензий не было, мы нормально разошлись. До сих пор его каждый день вижу – он готовится к реваншу (с новым тренером Бадди Макгиртом – прим. «Чемпионата») в том же зале, в котором я работаю.

— Ого! И как вам состояние Ковалёва сейчас?

— Психологически – намного лучше, чем перед первым боем. Специально наблюдаю за ним. Потому и говорю, что Серёга выиграет реванш у Альвареса. Главное – голова у Ковалёва сейчас в порядке, а боксирует он лучше колумбийца.

— Не общались с Макгиртом по поводу тренировочного процесса? Может, что-то советовали?

— Нет, ни в коем случае. Это с моей стороны было бы неэтично. Общаемся и с Бадди, и с Сергеем на другие темы, чтобы вообще никак не отвлекать Ковалёва от тренировок. Сейчас он выйдет на пик формы, и всё будет отлично.

— Вы так хорошо отзываетесь о Ковалёве. Судя по «Инстаграму», у Макгирта с Сергеем тоже сложились неплохие отношения. Почему о нём так плохо говорил предыдущий наставник Джон Дэвид Джексон?

— Не понимаю этого. Серёга – профессионал, он послушный, дисциплинированный спортсмен и хороший человек. Мне он очень нравится. Мы больше не работаем, как раньше, но продолжаем видеться. Если бы было иначе, я бы не общался с вами. Сказал бы: «Слушай, друг, про Ковалёва говорить не буду». До сих пор благодарен ему за опыт, который мне помогает и сегодня, в работе с нынешними учениками.