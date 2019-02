Месть по-русски. Как отечественные боксёры проводили реванши

2 февраля на арене The Ford Center at The Star, что во Фриско (штат Техас, США), состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого сойдутся чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес и двукратный экс-чемпион мира Сергей Ковалёв. Это будет вторая дуэль этих соперников. В первом бою россиянин проиграл нокаутом и потерял чемпионский пояс.

Элейдер Альварес — Сергей Ковалёв: реванш. LIVE Поединок состоится 2 февраля.

Интересно, что для Крашера это будет четвёртый матч-реванш в профессиональной карьере. По этой причине мы решили вспомнить и самые яркие рематчи с участием Ковалёва и других видных российских боксёров.

Олег Маскаев – Хасим Рахман

12.08.2006. Лас-Вегас. США

Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе

Результат первого боя: победа Маскаева нокаутом в 8-м раунде

История противостояния Олега Маскаева и Хасима Рахмана не совсем типична для реваншей. Между первой и второй очной дуэлью боксёров прошло без малого 7 лет. В 1999 году Олег Маскаев нокаутировал Рахмана. Ко второй встрече с Хасимом The Big O подходил уже с багажом травм и в солидном возрасте – 39 лет. Все эти факторы играли явно не в пользу россиянина.

Ход поединка оправдывал опасения болельщиков Олега, тот совсем не доминировал на ринге и, с учетом того, что бой проводился в США, уже к его середине стало очевидно, что лучший шанс для Маскаева – досрочная победа. Ну а болельщики со стажем наверняка помнят наставления, которые давались Маскаеву перед последним раундом – «за маму, за папу, за Родину».

Эмоциональный заряд, судя по всему, подействовал на Олега и в заключительном раунде он перевернул всё с ног на голову, сумев одержать досрочную победу, невзирая на всю грязную работу Рахмана. Таким образом, Маскаев стал чемпионом мира по самой престижной из версий и после даже однажды сумел защитить этот титул. Добавим, что бой с Рахманом получил статус «возвращения года» по версии журнала The Ring.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Николай Валуев – Джон Руис

30.08.2008. Берлин. Германия

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе

Результат первого боя: победа Валуева решением большинства судей

На повторный поединок с Джоном Руисом Николай Валуев уже выходил с далеко не самой безупречной репутацией и уже без нуля в графе «поражения». За два года до того он проиграл «Белому Тайсону» Руслану Чагаеву, но усилиями промоутеров снова сумел получить шанс сразиться за пояс, который Чагаев вынужден был оставить вакантным.

Перед встречей с Руисом многие эксперты вспоминали неоднозначный результат первого боя и отмечали, что Джон, по сути, снова проведёт бой на арене противника. Как бы то ни было, Руиса не пугала такая перспектива: коренастый американец активно работал первым номером и напирал на Валуева от раунда к раунду. Тем не менее, это не принесло ему плодов. Немецкая «фемида» вновь не была к нему благосклонной, и снова противоречивая победа ушла Валуеву – 114:113, 116:111, 116:113.

Фото: Matthias Kern/Bongarts/Getty Images

Сергей Ковалёв – Дарнелл Бун

01.06.2012. Бетлехем, США

Рейтинговый бой в полутяжёлом весе

Результат первого боя: победа Ковалёва раздельным решением судей

1 июня 2012 года в Бетлехеме (штат Пенсильвания, США) прошёл вечер бокса, в котором Сергей Ковалёв первый раз в своей профессиональной карьере провёл бой-реванш. Соперником россиянина стал Дернелл Бун.

Первая встреча соперников состоялась в 2010 году в Атланте (штат Джорджия) и стала самой сложной, на тот момент, в карьере Ковалёва. В ней он впервые оказался в нокдауне.

После той встречи Крашер признался, что после шестого раунда он действовал на автомате и не мог вспомнить, что происходило в последних двух трёхминутках. Так что повторный бой с Буном был интригующим. Подогревал к нему интерес и тот факт, что это было первое выступление Сергея после трагического боя с Романом Симаковым и тогда не было вполне ясно, в какой психологической форме пребывал россиянин. Но Ковалёв быстро развеял сомнения всех скептиков. В этот раз он отнёсся к сопернику максимально серьёзно и нокаутировал его уже во втором раунде.

Сергей Ковалёв обвиняется в избиении женщины. Его могут посадить в тюрьму Главному боксёру России грозит 4 года лишения свободы. Что происходит?

«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра Аброр Турсунпулатов работал с Ковалёвым в период, когда тот, по сообщениям американских СМИ, напал на женщину.

Евгений Градович – Билли Диб

23.11.2013. Макао, Китай

Бой за звание чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе

Результат первого боя: победа Градовича раздельным решением судей

Весовая категория, в которой блистал Русский Мексиканец в последнее десятилетие практически не привлекает внимания болельщиков. Потому заслуги Градовича освещались не так ярко, как победы других россиян-чемпионов, да и забываться стали очень скоро. Между тем Евгений – один из самых ярких представителей отечественной школы бокса, из всех когда-либо выступавших за океаном россиян.

Первый бой с Билли Дибом стал для Градовича одновременно первым титульником. 1 марта 2013 года россиянин в плотном противостоянии одолел австралийца, завоевав победу раздельным решением судей.

После Евгений провёл одну добровольную защиту, а позже, согласно условиям контракта на первый бой с Дибом, дал тому реванш. Во второй раз Градович снял все вопросы о сильнейшем в этой паре, нокаутировав соперника в 7-м раунде.

Сергей Ковалёв – Жан Паскаль

30.01.2016. Монреаль, Канада

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF в полутяжёлом весе

Результат первого боя: победа Ковалёва нокаутом в восьмом раунде

Для любителей российского бокса противостояние Ковалёва с Паскалем является одним из самых любимых. По крайней мере, именно на этот период пришёлся пик карьеры Крашера. В первой встрече с Паскалем россиянин доминировал на протяжении большей части боя. Но позволил себе пропустить от соперника пару тяжёлых «бомб».

В восьмом раунде встреча была остановлена рефери, и, по мнению Паскаля, третий в ринге тогда ошибся, остановив бой преждевременно. Это, а также редкие точные попадания, позволили Жану требовать реванша, на что Ковалёв ответил согласием.

Повторному поединку предшествовало много трештока и в результате соперники выходили в ринг имея друг к другу множество претензий. Тем не менее, как себя не заводил перед боем Паскаль, толку от этого было мало. Во второй раз Сергей выглядел даже лучше, чем в первой встрече, методично избивая экс-чемпиона раунд за раундом. В конечном итоге Фредди Роуч пожалел здоровье своего подопечного Паскаля и выбросил полотенце после 7-го раунда.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Фёдор Чудинов – Феликс Штурм

20.02.2016. Оберхаузен, Германия

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA Super во втором среднем весе

Результат первого боя: победа Чудинова раздельным решением судей

Противостояние Фёдора Чудинова и Феликса Штурма в обоих случаях оставило неприятный осадок. Да, первая встреча принесла россиянину титул, но очевидная победа Фёдора была смазана отвратительным немецким судейством, которое едва не отобрало успех у россиянина.

Тем удивительнее было решение команды Чудинова провести повторный поединок снова в Германии, тем более, что это была добровольная защита титула. Как бы то ни было, решение было принято, и Фёдор вновь приехал на территорию соперника. Второй бой не сильно отличался по сценарию от первого, где превосходство россиянина было заметным. Тем не менее, иного мнения были судьи, насчитавшие победу Штурма решением большинства.

Ну, а в апреле история имела продолжение, допинг-проба Феликса дала положительный результат. Команда Чудинова потребовала аннулирования результата повторного поединка и возвращение титула Фёдору. Но эти требования удовлетворены не были. Дальше в карьере Ночного Волка наступил заметный спад, который он не преодолел и сегодня.

Эдуард Трояновский – Сесар Рене Куэнка

08.04.2016. Москва, Россия

Бой за звание чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе

Результат первого боя: победа Трояновского нокаутом в шестом раунде

Эдуард Трояновский стал одним из самых возрастных чемпионом мира среди россиян. Титул ему покорился лишь в возрасте 35 лет. Долгожданный пояс он завоевал в ноябре 2015 года, нокаутировав как раз Сесара Куэнку. Первая встреча боксёров прошла в Казани. Для аргентинца это была первая защита титула. До этого Куэнка почти все свои бои провёл на родине. Потому никого не удивил тот факт, что во втором поединке в карьере за пределами Аргентины он проиграл почти без шансов.

Тем не менее, так не считал сам Куэнка, который сославшись на травму, якобы полученную из-за запрещенных ударов в исполнении Трояновского, требовал признания поединка несостоявшимся. Такое решение принято не было и Эдуарду присудили победу техническим нокаутом. Как бы то ни было, осадок остался и в следующем бою Трояновский дал Куэнке реванш.

Вторая встреча боксёров прошла в Москве, и на этот раз уроженец Омска не оставил гостю из Южной Америки никаких шансов, методично избивая его раунд от раунда. К экватору поединка рефери уже отсчитал Куэнке два нокдауна, и в ходе седьмого раунда команда аргентинца остановила встречу.

17.06.2017. Лас-Вегас, Лас-Вегас

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в полутяжёлом весе

Результат первого боя: победа Уорда единогласным решением судей

О противостоянии Сергея Ковалёва и Андре Уорда сказано уже очень многое. Эта дуэль претендует на звание одной из самых скандальных в уходящем десятилетии. В 2016 году Ковалёв уступил Уорду единогласным решением судей. Такой вердикт представителей Фемиды вызвал неоднозначную реакцию экспертов и публики. Мнения разделились, кто-то считал, что победа действительно досталась американцу по праву, а кто-то оспаривает такое суждение.

Сам Ковалёв до сих пор называет решение в первой встрече «грабежом». Мы не станем претендовать на истину в последней инстанции и выносить своё решение, но факт в том, что в бою с Уордом Крашер не был похож на лучшую версию самого себя и, возможно, именно в этом стоило искать причину поражения.

В 2017 году сторонам удалось организовать реванш, тем более, что он был оговорён и контрактом на первую встречу. Как и в первом бою, Ковалёв неплохо выглядел в стартовых раундах, но уже очень скоро стал уставать, судя по всему, сказывалась и очень вязкая и грязная работа Уорда, которая забирала у Сергея много сил.

Развязка наступила в восьмом раунде. Уорд нанёс удар на грани фола, попав практически ниже пояса. Ковалёв стал отходить, а Андре донёс до корпуса Сергея ещё несколько ударов, приправив их жёстким попаданием справа в голову. В этот момент Крашер не отвечал и рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом Уорду.

Сразу после боя эмоции зашкаливали и практически абсолютное большинство видело в таком решении предвзятость со стороны рефери. А сам Ковалёв настаивал, что американец пробивал ниже пояса постоянно. Но с течением времени, когда головы болельщиков уже остыли, почти каждый из них признаёт, что то поражение россиянина было заслуженным. Посмотрим, что принесёт Ковалёву четвёртый реванш в его карьере. Пока же счёт в реваншах в его пользу – 2:1.