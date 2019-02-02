«Плевать на статус андердога, я выиграю оставшиеся бои!» Алду завершает карьеру

Жаркая на события неделя в мире ММА (обсуждение боя Емельяненко — Бейдер, итоги слушания в Лас-Вегасе по случившемуся после поединка Нурмагомедов – Макгрегор и яркая пресс-конференция участников одного из лучших по именам турнира в истории UFC под номером 235) завершится в ночь с субботы на воскресенье в Бразилии, где UFC Fight Night 144 подарит фанатам два крайне интересных противостояния.

UFC FIGHT NIGHT 144

Когда: 2 февраля (3-е по Москве)

Где: Арена «Centro de Formaçao Olimpica do Nordeste», Форталеза, Бразилия

Мойкано рвётся к Холлоэю, Алду – к наследию

Жозе Алду — Ренато Мойкано Карнейро. Бой в полулёгком весе

В ко-мейн ивенте турнира порадуют родную публику два бразильца. Бой, по своей вывеске обязанный быть главным событием турнира, стал лишь вторым из-за нежелания Алду драться пять раундов.

Понять Жозе можно: после двух проигрышей действующему чемпиону, на титульный шанс рассчитывать не приходится. Горечь поражения от Конора Макгрегора – рана, пустившая, под откос карьеру доминирующего чемпиона и не заживающая на сердце до сих пор, — также не обрела лекарства в виде реванша. Жозе было бросил вызов обидчику в октябре после поражения ирландца от Хабиба. Однако лишь СМИ обратили внимание на заявление Алду – Дэне Уайту дела до второй главы 13-секундной дуэли уже не было:

Теперь же, учитывая последнее громкое заявление ветерана, он может полностью диктовать свои условия. Правда, с соперниками не суперзвёздного статута:

«Я хочу завершить свою карьеру здесь, в Бразилии. Так мы и планировали. Я хочу провести ещё три боя… – признавался Алду в конце прошлого года. — Сейчас я буду драться в Форталезе и уже готов к переговорам по поводу моего следующего поединке в мае, на турнире UFC 237. Если не ошибаюсь, он пройдет в Куритибе. А во втором полугодии, по моей информации, будет еще один ивент в Бразилии, где я и закончу.

Нет причин требовать титульный бой, но можете быть уверены: я стану проблемой для каждого, кого передо мной поставят. Я выиграю все три боя, что мне осталось провести!».

Соперник не из лёгких: Мойкано за 15 боёв проиграл лишь однажды – Брайану Ортеге, при этом одержав ряд значимых побед над Зубайрой Тухуговым, Джереми Стивенсоном и Кабом Свонсоном. Чем не повод (вкупе с закатом карьеры оппонента) для экспертов выбрать именно Ренато фаворитом боя с Алду? Однако Жозе это не смущает:

«Мне наплевать на статус андердога. Абсолютно плевать! Меня совершенно не интересуют котировки букмекеров. Я сконцентрирован только на своих тренировках, команде и потенциале. Моя задача — выйти в клетку и выиграть этот поединок».

И если у Алду в мыслях лишь мечта о красивом завершении долгой карьеры на глазах соотечественников, то планы Мойкано куда более глобальные.

«Людям нужно помнить, что против меня выйдет не обычный соперник, а легенда, чемпион. Он парень, которого я сильно уважаю. Но я думаю только о том, чтобы добыть победу.

Я тот, кто побьет Холлоуэя. У меня аналогичные физические характеристики, начиная с размаха рук и заканчивая контролем дистанции. Макс делает это очень хорошо, но в боях с небольшими парнями.

Я на сто процентов уверен, что я буду тяжелейшим матчем для него во всём дивизионе, у меня отличные шансы на победу. Кроме того, не стоит забывать тот факт, что у меня есть навыки в грэпплинге, а Хлоллоуэй почти не использует джиу-джитсу и уже был засабмичен раньше", — не знает скромности Ренато.

Бой-реванш и выход на Диллашоу

Рафаэл Ассунсао — Марлон Мораес. Бой в легчайшем весе

В главном бою вечера произойдет встреча топовых бойцов легчайшей весовой категории.

«Мы с Марлоном стали лучше, как атлеты, и одержали по паре хороших побед с тех пор, как встретились первый раз, — делится ожиданиями фаворит Ассунсао. — Я потратил много времени на то, чтобы улучшить все компоненты. Думаю, теперь всё будет по-другому. Сейчас мы оба голодны до побед. Однако, я считаю, что в конце поднимут именно мою руку, и я заполучу очередную победу. Это всё, что меня сейчас волнует".

Как известно, это уже вторая встреча спортсменов: первый поединок прошёл летом 2017 года, когда Ассунсао раздельным решением судей победил Мораеса, только дебютировшего в UFC после несольких лет доминирования в WSOF.

Много воды утекло с тех пор: и вот уже эти имена возглавляют турнир, а победителя ждет неплохая награда. Если верить Уайту, победитель этого поединка действительно станет следующим претендентом на титул. Вот только с кем придётся за него биться? В легчайший дивизион за Ти Джеем Диллашоу уже идет Генри Сехудо.

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Россияне на бразильской земле

Рикардо Рамос — Саид Нурмагомедов, Магомед Бибулатов — Рожерио Бонторин

Стоит отметить, что в предварительном карде UFC Fight Night 144 в октагон выйдут россияне Саид Нурмагомедов (однофамилец, не более) и Магомед Бибулатов, против которых будут биться бразильцы Рикардо Рамос и Рожерио Бонторин соответственно. Для Нурмагомедова этот выход в октагон UFC станет вторым. В дебютном поединке экс-чемпион ACB раздельным решением одолел Джастина Скоггинса.

Бой Саида с местным оппонентом станет вторым в предварительной программе вечера. Открывать шоу предстоит бойцу из Грозного Магомеду Бибулатову. От Чаборза много ждали в год его подписания в UFC (2017), однако начал россиянин с рекорда 1-1 в двух первых боях под баннером лучшей лиги мира. Третий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате Бибулатов проведёт спустя почти 15 месяцев перерыва.

Сейчас каждому звёздному представителю наилегчайшего веса UFC необходимо побеждать, чтобы заставить компанию относиться к дивизиону с должным уважением. Магомеда с самого момента его подписания считали потенциальным претендентом на пояс. Потому для достойного возвращения ему необходимо забирать уверенную победу в Бразилии.