Крашер вернулся и сурово отомстил обидчику в Америке

В ночь на воскресенье 3 февраля во Фриско (штат Техас, США) состоялся большой вечер бокса, во главе которого титульный реванш провели Элейдер Альварес и Сергей Ковалёв. В августе прошлого года колумбиец неожиданно для многих нокаутировал россиянина в седьмом раунде их первой встречи и завладел чемпионским поясом по версии WBO в полутяжёлом весе.

Сергей Ковалёв взял реванш у Элейдера Альвареса! Как это было Крашер сломал своего обидчика во втором бою!

Несмотря на такой результат, ход того поединка нельзя было назвать односторонним. По сути, Альварес «затащил» благодаря отличной реализации вдруг полученного преимущества. В середине того злосчастного седьмого раунда Элейдер сумел крепко потрясти соперника, после чего провёл грамотное, хладнокровное добивание растерявшегося российского боксёра. При этом, в трёх предшествующих развязке раундах Ковалёв смотрелся увереннее и, казалось, был готов наращивать превосходство.

Крашер не прошёл краш-тест. Альварес нокаутировал Ковалёва Сергей Ковалёв впервые проиграл тяжёлым нокаутом.

После того поражения многие советовали Крашеру уйти из бокса. Однако Сергей решил иначе: подумав какое-то время, российский боксёр сделал несколько важных заявлений о своей дальнейшей карьере. Во-первых, он прекратил сотрудничество с тренером Аброром Турсунпулатовым, вместе с которым выиграл два поединка (с Вячеславом Шабранским и Игорем Михалкиным) и проиграл один (с Альваресом).

А во-вторых, Ковалёв воспользовался возможностью получить чемпионский реванш со своим недавним обидчиком из Колумбии и нанял для подготовки к нему известного заокеанского специалиста Бадди Макгирта.

Глядя на соцсети российского боксёра в период подготовки к рематчу с Альваресом, можно было сделать вывод, что всё идёт хорошо, и Крашер обрёл так называемую химию с новым наставником. Однако за две недели до схватки в западных СМИ появились скверные новости из лагеря Ковалёва. В TMZ опубликовали заметку, в которой говорится о об обвинениях российского боксёра в нападении на женщину прошлым летом.

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Согласно истории, описанной журналистами, боец 9 июня 2018 года познакомился на вечеринке с девушкой, решил за ней поухаживать, но взаимного желания пообщаться со стороны предполагаемой пострадавшей не увидел. Дальше, как следует из новости, Ковалёв сопроводил новую знакомую до её дома, возле которого и нанёс ей удар.

Разбирательства по данным обвинениям Ковалёва отложены на март. Но уже сейчас самым странным в этой истории кажется та пауза, с которой скандальный инцидент со звездой бокса был обнародован в прессе. И почему-то та самая девушка решила высказаться прямо накануне одного из важнейших боёв в карьере российского экс-чемпиона. Об этом в интервью «Чемпионату» сказал и Аброр Турсунпулатов, работавший тренером Ковалёва в период, когда тот, предположительно, совершил преступление.

«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра Аброр Турсунпулатов работал с Ковалёвым в период, когда тот, по сообщениям американских СМИ, напал на женщину.

Вот с таким багажом начал, возможно, важнейший бой в своей карьере Сергей Ковалёв. Несмотря на столь тяжёлый психологический груз Крашер с первых минут боя предстал сосредоточенным и терпеливым боксёром – чего ему зачастую не хватало в прежних боях. Раньше от его пушечных ударов большинство соперников валилось в первой половине схватки, а теперь, когда напротив бойцы уровня Альвареса, Ковалёву необходимо уметь распределять силы на всю дистанцию боя.

С этим Сергей справился отлично. Он, как и обещал перед схваткой Бадди Макгирт, боксировал с соперником, не позволяя тому почувствовать себя комфортно в периметре ринга. Ковалёв не вкладывался всеми силами в большинство атак, а комбинации прерывал на третьем-четвёртом ударе.

Альварес поначалу не собирался мешать работе Ковалёва, а после середины боя — просто не смог этого сделать. Момента, когда россиянин истратит всё топливо в попытке донести сокрушительную атаку, в бою так и не наступило. А ведь именно этого ждал Элейдер. Колумбиец попёр на россиянина после седьмого раунда. Но Ковалёв оказался к этому готов. Хотя примерно с этого момента и по 10-ю трёхминутку казалось, что Сергей потяжелел на ногах, «задышал» и стал уже не так крепко держать руки, но эпизодов, когда за российского боксёра было тревожно, так и не возникло.

К финальным раундам Ковалёв вновь добавил (выходит, работал Крашер с неплохим запасом), и даже агрессивные выпады Альвареса, которыми он начинал каждую из трёх последних трёхминуток, не внушали опасений за положение российского боксёра. В 12 раунде показалось, что Сергей даже мог закончить бой досрочно, если бы чуть активнее включился, скажем, в предыдущем отрезке боя. Но к счастью, Ковалёв решил не искушать судьбу и без риска отработал всю дистанцию боя. Итог: победа российского чемпиона с красноречивым счётом 116-112 (дважды) и 120-108.

После победы Ковалёв заверил, что отныне его целью является объединение титулов в полутяжёлом весе. Сергей вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO. Поясами по другим значимым версиям (WBA, WBC, IBF) владеют Дмитрий Бивол, Александр Гвоздик и Артур Бетербиев соответственно. Это значит, что в 2019 году мы с вами почти наверняка увидим хотя бы одно русскоязычное чемпионское дерби в профи-боксе. Станет ли его участником Сергей Ковалёв, зависит от промоутеров и того, насколько быстро Крашер решит свои проблемы вне ринга.