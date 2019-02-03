Крашер вернулся и сурово отомстил обидчику в Америке

В ночь на воскресенье 3 февраля во Фриско (штат Техас, США) состоялся большой вечер бокса, во главе которого титульный реванш провели Элейдер Альварес и Сергей Ковалёв. В августе прошлого года колумбиец неожиданно для многих нокаутировал россиянина в седьмом раунде их первой встречи и завладел чемпионским поясом по версии WBO в полутяжёлом весе.
Несмотря на такой результат, ход того поединка нельзя было назвать односторонним. По сути, Альварес «затащил» благодаря отличной реализации вдруг полученного преимущества. В середине того злосчастного седьмого раунда Элейдер сумел крепко потрясти соперника, после чего провёл грамотное, хладнокровное добивание растерявшегося российского боксёра. При этом, в трёх предшествующих развязке раундах Ковалёв смотрелся увереннее и, казалось, был готов наращивать превосходство.
После того поражения многие советовали Крашеру уйти из бокса. Однако Сергей решил иначе: подумав какое-то время, российский боксёр сделал несколько важных заявлений о своей дальнейшей карьере. Во-первых, он прекратил сотрудничество с тренером Аброром Турсунпулатовым, вместе с которым выиграл два поединка (с Вячеславом Шабранским и Игорем Михалкиным) и проиграл один (с Альваресом).
А во-вторых, Ковалёв воспользовался возможностью получить чемпионский реванш со своим недавним обидчиком из Колумбии и нанял для подготовки к нему известного заокеанского специалиста Бадди Макгирта.
Глядя на соцсети российского боксёра в период подготовки к рематчу с Альваресом, можно было сделать вывод, что всё идёт хорошо, и Крашер обрёл так называемую химию с новым наставником. Однако за две недели до схватки в западных СМИ появились скверные новости из лагеря Ковалёва. В TMZ опубликовали заметку, в которой говорится о об обвинениях российского боксёра в нападении на женщину прошлым летом.
Согласно истории, описанной журналистами, боец 9 июня 2018 года познакомился на вечеринке с девушкой, решил за ней поухаживать, но взаимного желания пообщаться со стороны предполагаемой пострадавшей не увидел. Дальше, как следует из новости, Ковалёв сопроводил новую знакомую до её дома, возле которого и нанёс ей удар.
Разбирательства по данным обвинениям Ковалёва отложены на март. Но уже сейчас самым странным в этой истории кажется та пауза, с которой скандальный инцидент со звездой бокса был обнародован в прессе. И почему-то та самая девушка решила высказаться прямо накануне одного из важнейших боёв в карьере российского экс-чемпиона. Об этом в интервью «Чемпионату» сказал и Аброр Турсунпулатов, работавший тренером Ковалёва в период, когда тот, предположительно, совершил преступление.
Вот с таким багажом начал, возможно, важнейший бой в своей карьере Сергей Ковалёв. Несмотря на столь тяжёлый психологический груз Крашер с первых минут боя предстал сосредоточенным и терпеливым боксёром – чего ему зачастую не хватало в прежних боях. Раньше от его пушечных ударов большинство соперников валилось в первой половине схватки, а теперь, когда напротив бойцы уровня Альвареса, Ковалёву необходимо уметь распределять силы на всю дистанцию боя.
С этим Сергей справился отлично. Он, как и обещал перед схваткой Бадди Макгирт, боксировал с соперником, не позволяя тому почувствовать себя комфортно в периметре ринга. Ковалёв не вкладывался всеми силами в большинство атак, а комбинации прерывал на третьем-четвёртом ударе.
Альварес поначалу не собирался мешать работе Ковалёва, а после середины боя — просто не смог этого сделать. Момента, когда россиянин истратит всё топливо в попытке донести сокрушительную атаку, в бою так и не наступило. А ведь именно этого ждал Элейдер. Колумбиец попёр на россиянина после седьмого раунда. Но Ковалёв оказался к этому готов. Хотя примерно с этого момента и по 10-ю трёхминутку казалось, что Сергей потяжелел на ногах, «задышал» и стал уже не так крепко держать руки, но эпизодов, когда за российского боксёра было тревожно, так и не возникло.
К финальным раундам Ковалёв вновь добавил (выходит, работал Крашер с неплохим запасом), и даже агрессивные выпады Альвареса, которыми он начинал каждую из трёх последних трёхминуток, не внушали опасений за положение российского боксёра. В 12 раунде показалось, что Сергей даже мог закончить бой досрочно, если бы чуть активнее включился, скажем, в предыдущем отрезке боя. Но к счастью, Ковалёв решил не искушать судьбу и без риска отработал всю дистанцию боя. Итог: победа российского чемпиона с красноречивым счётом 116-112 (дважды) и 120-108.
После победы Ковалёв заверил, что отныне его целью является объединение титулов в полутяжёлом весе. Сергей вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO. Поясами по другим значимым версиям (WBA, WBC, IBF) владеют Дмитрий Бивол, Александр Гвоздик и Артур Бетербиев соответственно. Это значит, что в 2019 году мы с вами почти наверняка увидим хотя бы одно русскоязычное чемпионское дерби в профи-боксе. Станет ли его участником Сергей Ковалёв, зависит от промоутеров и того, насколько быстро Крашер решит свои проблемы вне ринга.