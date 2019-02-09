«Не дам Додсону почувствовать себя звездой. Звезды на небе»

Последние несколько месяцев Петру Яну приходится как никогда много путешествовать. Россиянин набрал мощный ход (23 февраля он выйдет в клетку UFC в четвёртый раз за восемь месяцев) и пока не собирается притормаживать. Компания оценила рвение яркого проспекта выступать как можно чаще, и после уверенной победы на UFC 232 Ян получил в соперники звездного Джона Додсона.

— 29 декабря, после победы вылетел в Москву (Ян дрался в Лос-Анжелесе с Дугласом Силвой де Андраде – прим. «Чемпионата»). Оттуда 30-го – домой, в Екатеринбург. Там меня в аэропорту встретила семья. Сразу повезли к праздничному столу. Всем большим семейством посидели, отметили. Следующую неделю я отдыхал, а потом предложили бой с Додсоном, я собрал вещи и отправился в Москву. Оттуда с семьёй вылетели на Пхукет.

— Столько перелётов вперемешку с тренировками. Не бьёт по организму?

— Не чувствую себя загнанным. В противном случае взял бы небольшой отдых. Но мне предложили топового соперника, достойные условия и желание драться у меня никуда не делось. Знаю, на что иду. Всё тысячу раз обдумал и взвесил.



— Вы сказали, что бой с Додсоном вам предложили через неделю после победы на UFC 232. Всю эту неделю не думали о перерыве?

— Да, я собирался отдохнуть чуть дольше, а в клетку планировал вернуться в апреле – на турнире в Питере. Но видите, как всё повернулось.



— Изначально вы просили в соперники Джона Линекера, а вам дали Джона Додсона. Нет досады по этому поводу?

— Я доволен. Додсон – восьмой номер рейтинга. Это сложный соперник с большим опытом и именем в спорте. С таким я смогу показать свой уровень.



— Мы знаем про Додсона, что он: а) дважды дрался за титул в наилегчайшем весе с Деметриусом Джонсоном; б) побеждал ранним нокаутом чемпиона вашего дивизиона Ти Джея Диллашоу. Чтобы вы к этому добавили?

— Его особенность – он может кинуться на тебя в любой момент. Перед каждым боем ты пытаешься составить план, глядя на стиль соперника. Но с Додсоном не получится.



— А как получится?

— Нужно выйти с самого начала собранным и сфокусированным и отработать так всю дистанцию. Я люблю диктовать сопернику свой бой, заставляю делать то, что нужно мне. Это мой стиль. Таким ребятам, как Додсон, нельзя позволять чувствовать себя топовыми бойцами, звёздами. На хрен это. Звёзды на небе, точно вам говорю.



— Додсон вроде бы дружит с Андреем Орловским, который, как и вы, связан договором с клубом «Архангел Михаил». Не было мысли поспрашивать Андрея о Додсоне?

— Зачем? И так в интернете предостаточно информации. Обычно мне хватает посмотреть крайние бои своих соперников, чтобы понять их. Бои Додсона даже не смотрел пока. Не помню, как он дрался с Деметриусом Джонсоном, а нокаут Диллашоу видел только в нарезке.

— В этот раз вся ваша подготовка пройдёт в Таиланде?

— Да. Даже на акклиматизацию в Чехию не полечу. Хотя погода там и отличается от здешней – в Праге сейчас промозгло, слякотно. Планирую быть там дня за три или четыре – UFC обычно так и вызывает.



— Уверены, что после четырёх выступлений за восемь месяцев ваш организм будет готов на максимум к такому сопернику? Есть мнение, что в боевом спорте атлет может набирать стопроцентную форму не чаще, чем один-два раза в год.

— Это же всё индивидуально. Многое зависит от психологии и отношения к тренировкам. Честно, я и сам не знаю, в каком состоянии буду в день боя, но обязательно постараюсь выйти на свой максимум.

Ян: готов выскочить против Гарбрандта в Москве, а Лобов мне неинтересен Самый яркий российский дебютант UFC этого года снова рвётся в бой.

— Как это сделать и как понять, что ты на максимуме?

— Своё состояние пойму где-то на последней неделе кэмпа. А набирают свой максимум все по-разному. Я стараюсь выбирать как можно более крупных или неудобных ребят для спарринга. Пока работаешь в таком режиме, ты всегда себя тестируешь. Мне именно это и помогает понять моё состояние. Постоянно себя проверяю, в случае чего подбадриваю: «ага, вот это нормально у меня сегодня получилось».



— Не слишком ли опасно всё время в таком режиме готовиться?

— Да, бывают и настоящие зарубы. Но без этого, считаю, ты себя вообще не поймёшь как бойца. Хотя многие себя берегут: «В голову не бей», «Давай без лоу-киков сегодня» и так далее. Если у человека травма – вопросов нет. Но в остальных случаях хочется спросить – ты зачем в спарринг встаёшь, если не готов пропускать?



— Кадры с одного из ваших спаррингов недавно попали в Сеть. Там вы отправляете условного соперника в нокдаун ударом ногой в голову. Многим, судя по комментариям, показалось, что вы работаете чересчур агрессивно.

— Я работаю остро, чётко, но всё равно стараюсь быть аккуратным. В том моменте мы перешли в клинч, я обозначил удар по животу, потом – в голову. А когда расцепились, на выходе тут же «кинул» ножку. Соперник подумал, я разрываю дистанцию, и опустил руки. Удар вышел не сильным, но хлёстким. Парнишка не ожидал. Но тут вы должны понимать кое-что важное: во-первых, я никогда не стою в паре с новичками. Тот парень профи-кикбоксёр с шестью боями и в ММА он тоже выступает. А во-вторых, никто вообще от такого не застрахован в нашем спорте. Я и сам пропускал. Правда, не так сильно.

— В нокдаун не падали?

— Не припомню. Ноги заплетались – бывало такое. Но чтобы прямо сильно прилетало… Вообще, когда работаешь с ребятами на 10-12 килограмм тяжелее тебя, все их удары не кажутся лёгкими.



— Тот парень на вас не в обиде?

— Нет. Он был в обиде только из-за того, что видео разлетелось.



— Кто его выложил?

— Видео улетело с трёх источников, насколько я понимаю. Ребята просто ходили и снимали тренировку. Мой спарринг туда случайно попал. Умельцы тут же обрезали, ну и понеслась. Да знаете, сколько таких случаев было, но я же ничего никогда не выкладывал раньше. Зачем мне это?

— Почему, как думаете, многие так близко к сердцу восприняли этот эпизод?

— Ой, такую ересь пишут, если честно. «Как можно было так парня нокаутировать?» и всё в таком духе. Смотришь иной раз и думаешь: реально дебилы. Знающий человек ведь такой бред не напишет. Жалко только, что в интернете чуть ли не половина — идиоты. По крайней мере, складывается такое ощущение. С другой стороны, без них ведь никуда – жизнь скучной станет. Провокаторы тоже нужны.



— Похоже, спокойно к ним относитесь.

— К некоторым невозможно относиться серьёзно. Бывает, один и тот же человек сначала пишет «ты проиграешь», а стоит тебе выиграть, от него же приходит «брат, ты лучший». Вот ты красавчик, думаю. При этом иногда заводит, когда в тебя не верят, говорят, мол, от третьего – четвёртого бойца в рейтинге этот Ян «отлетит». Это подстёгивает. Я же знаю, что могу и с чемпионом конкурировать, и охота это доказать.



— Звучит, как план на 2019 год.

— План – драться ещё чаще, чем в 2018-м. Я же до UFC девять месяцев не выступал. Сперва вылетел на полгода: порвал связки колена. Только начал форму набирать, как снова надорвал связки на сборе с боксёрами. Ужасно соскучился по боям за это время. Сейчас я от каждого выхода в клетку получаю эмоциональный заряд. Чем дальше идёт, тем больше осознаю, на каком уровне способен конкурировать. И пусть это не будет самоуверенностью. Это просто понимание, что результат пришёл благодаря моей работе.