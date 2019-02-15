«Думаю, Флойд победит Хабиба на ринге, но болеть буду за Нурмагомедова»

27 января, в день, когда Россия рыдала после обидного поражения Фёдора Емельяненко Райану Бейдеру, далеко не всем американцам было до ликования. Местный проспект Аарон Пико вышел в клетку на том же Bellator 214 — чуть раньше Последнего Императора. Восходящей звезде компании дали в соперники крепкого, но посредственного Генри Корралеса. По идее, Пико должен был без проблем проходить очередную преграду на пути к вершине, но что-то пошло не так уже в первом раунде.

Фёдора Емельяненко уничтожили за 35 секунд. Похоже, это конец Это было слишком быстро.

Поначалу Аарон владел преимуществом и даже отправил оппонента в ранний нокдаун. Однако Корралес и не думал сдаваться. Рефери дал ему возможность восстановиться, а Пико по какой-то причине не стал вкладываться в добивание всеми силами. В итоге Генри поднялся, пришёл в себя и ответил Аарону крепким попаданием – и в свою очередь не упустил возможности завершить бой досрочно.

«Чемпионат» застал Пико в Минске. Боец прилетел в столицу Беларуси ради участия в мероприятии, организованном создателями игры World of Tanks Blitz, лицом которой и является.

— Да, тот удар вышел очень тяжёлым, но сейчас с моим здоровьем всё отлично, — сразу уточняет Пико. — Никому не нравится проигрывать, но самое важное – то, как ты возвращаешься. Великие чемпионы известны тем, как они переносили неудачи. Я всё ещё собираюсь стать лучшим, моя главная цель никуда не делась.

— Как скоро вернётесь в клетку?

— Вероятно, через несколько месяцев. Как уже сказал, я здоров, а это важнее всего. Нужно встретиться со Скоттом Кокером (президентом Bellator. – Прим. «Чемпионата») и поговорить об этом. Надеюсь, скоро вернусь.

— Месть Корралесу – главная цель на сегодня?

— Надеюсь, что получу ещё один бой с ним. Знаю, что я лучше него. Я был близок к победе, но Корралесу повезло попасть по мне отличным ударом. Вероятно, я переоценил свои силы, неправильно себя повёл.

— Не многие сомневались в вашей победе. Может, это и сбило правильный настрой?

— Я прекрасно ощущал себя и до выхода на бой, и находясь в клетке. Да, ощущал определённое давление, но его испытывают все. Такое бывает: можно проиграть даже тот бой, в котором, кажется, у тебя всё получается идеально. Это самое прекрасное, что есть в нашем спорте. Так или иначе, я окажусь на вершине.

— Вы планировали стать чемпионом Bellator в 2019 году. Всё в силе?

— Конечно. Мне всего 22 года, впереди долгая карьера. К сожалению, иногда я не могу контролировать некоторые вещи, касающиеся моих выступлений. Если я получу реванш с Корралесом, думаю, смогу приблизиться к своей цели.

— Сразу после вашего боя Фёдор Емельяненко за 35 секунд проиграл Райану Бейдеру внутри той же самой клетки. Успели посмотреть?

— После своего боя я какое-то время общался с тренером в раздевалке. Мы долго обсуждали случившееся со мной в бою с Корралесом, поэтому бой Фёдора я посмотрел только в записи. Несмотря на поражение от Бейдера, Фёдор для меня легенда навсегда. Он проделал фантастическую работу в своё время и продолжает выступать до сих пор. Надеюсь, когда-нибудь добьюсь таких же высот.

— Фанаты в Сети активно обсуждают перекрёстные бои между звёздами Bellator и UFC. Вам это интересно?

— Как фанату мне это интересно. Звучит здорово. Поклонники только выиграли бы от таких боёв. Не могу сказать, с кем из UFC хотел бы подраться, поскольку представляю и продвигаю другую организацию. Но считаю себя лучшим, и выступать хотелось бы с лучшими.

— У вас солидная база в боксе. Не хотели бы попробовать себя на профи-ринге, как это однажды сделал Конор Макгрегор?

— Вопрос даже не в том, хочу ли я этого, а в том, когда наступит этот момент. Определённо хочу участвовать в этом, и, когда настанет подходящее время, я не ограничусь лишь одним боем. В боксе я также хотел бы соревноваться с чемпионами.

— В России, кажется, готовы встречать дебют Хабиба Нурмагомедова в ринге. Как вам эта идея?

— Считаю, Хабиб может быть успешным в боксе. Если проведёт необходимую работу, его навыки выйдут на высокий уровень. Да, в боях с чемпионами и лидерами рейтингов у него будут проблемы, но его навыки всё же на довольно высоком уровне.

Наш великий боец Фёдор Емельяненко — в жестком нокауте. Как же так? Американец уничтожил Фёдора на первой же минуте. Неужели это конец большой карьеры знаменитого российского бойца?

— Хабиб вызывает на бой Флойда Мейвезера.

— Думаю, он проиграет Флойду, но болеть в этом бою я всё же буду за Хабиба. Всегда с удовольствием смотрю бои Нурмагомедова и очень уважаю его как человека. Без сомнений, я буду на его стороне.

— Слышал, ваш прадед был танкистом. Расскажите об этом.

— Всё верно. Он был стрелком в танковой дивизии. Воевал в Европе. Прадед не так много рассказывал о войне. Для него это было очень личным, и я понимаю это.

— Ну, наверняка была хотя бы одна история — ваша любимая.

— Окей, есть одна. Её мне рассказал отец. Однажды во время битвы мой прадед был вынужден поменять позицию обстрела, а на его месте оказался другой солдат. В итоге спустя всего несколько минут после того, как они с однополчанином поменялись позициями, того парня застрелили. Прямо на том самом месте. Вот так. Постоянно вспоминаю эту историю. Если бы они тогда не поменялись, я бы сейчас не сидел здесь и не давал это интервью.