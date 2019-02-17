Любимый тяжеловес Фёдора Емельяненко возвращается спустя три года

«Глава Bellator Скотт Кокер сказал, что я лучший боец на все времена? Лично мне очень нравится Кейн Веласкес, но сейчас он не бьётся, к сожалению», — сказал не так давно Фёдор Емельяненко.

Фёдора с Кейном постоянно включают в список лучших тяжеловесов в истории ММА. Вот только россиянин, несмотря на почтительный возраст, продолжает выходить в клетку и добираться до финала престижных труниров, а представитель США (который младше нашего бойца на шесть лет) пропал с бойцовских ориентиров почти три года назад.

Кейн не дрался с июля 2016 года, когда на провальном UFC 200 взял верх над супругом иконы смешанных единоборств Ронды Роузи — Трэвисом Брауном. И затем как отрезало… В последнее время имя Кейна мелькало в новостной ленте разве что из-за его попыток выбить себе более крупный контракт.

К счастью для фанатов, боссы UFC пошли на уступки легенде: сочное предложение на четыре боя и перспективы возвращения пояса после ухода на пенсию друга и партнёра по тренировкам Даниэля Кормье растопили сердце бывшего двукратного чемпиона промоушена в тяжёлой весовой категории. Настало время исправлять ситуацию с застоем.



Когда: 17 февраля (18-е по Москве)

Где: Арена «Токинг Стик Ризот», Финикс, США

— Фрэнсис Нганну. Бой в тяжёлом весе UFC on ESPN 1Когда: 17 февраля (18-е по Москве)Где: Арена «Токинг Стик Ризот», Финикс, США Кейн Веласкес — Фрэнсис Нганну. Бой в тяжёлом весе

«Хабиб, будь Веласкесом! Я хочу видеть Веласкес-стайл»

Перед вторым раундом боя Нурмагомедов – Макгрегор, в котором дагестанец устроил настоящее уничтожение ирландской суперзвезды как в стойке, так и в партере, тренер Хабиба Хавьер Мендес настаивал на том, чтобы Орёл не шёл в размен, а продолжал сражаться в стиле Кейна Веласкеса.

Манера ведения боя американца действительно поражает: обладая феноменальной борцовской базой, Кейн блистает и ударной мощью. При этом главным козырем Веласкеса был невероятный прессинг: в лучшие годы мексиканец буквально забирал души своих соперников, работая с недоступной никому другому интенсивностью и агрессией. Брок Леснар не даст соврать.

Этот стиль стал визитной карточкой и многих партнёров Веласкеса по Американской академии кикбоксинга (АКА): именно там и шёл к званию непобедимого чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов.

Кстати, Кейн ещё и вдохновлял юного Орла на новые свершения. Занятный факт: именно с Веласкесом стоял россиянин на своей первой фотографии в «Инстаграме», ныне – самом популярном российском аккаунте в данной социальной сети.

Вдохновлять других — дело хорошее, но сейчас надо сконцентрироваться на себе. Бросая вызовы Джону Джонсу и строя планы на будущее, можно проморгать удар Фрэнсиса Нганну, первостепенной цели прямо сейчас.

Для успешного завершения боя Кейну будет необходимо избрать тактику Миочича на поединок с тем же соперником: измотать в партере превосходящего в весе француза в первые два раунда, после чего не боясь переходить к поединку в стойке.

Так или иначе, просто выглядит тактика лишь на бумаге. Но Хавьер Мендес от этого верит в своего подопечного не меньше:

«Он всё ещё на пути к тому, чтобы стать величайшим тяжеловесом в истории. Думаю, когда Веласкес вновь заберет титул чемпиона, он им станет. А Кормье останется лучшим p4p».

Уверен в своих силах и сам Кейн. Бой с уроженцем Камеруна ни в коем случае нельзя проиграть, вот почему Веласкес, столько времени не выходивший в восьмиугольник, осторожничает и старается акцентировать внимание на собственной внимательности:

«Мы всегда пытаемся развиваться. Этот вид спорта всё ещё очень молод. Мы каждый раз пробуем разные вещи и пытаемся получить новые инструменты. То, чего ещё никто не видел от меня. Я всегда работаю над улучшением. Нганну представляет много опасностей, поэтому я должен быть очень внимателен к своей игре, когда выйду сражаться. Я готов к этому».

«Этот бой не будет матчем по борьбе». Два вопроса для Нганну

«Я был очень рад предложению провести бой с Кейном. – признаётся Фрэнсис. — Два года назад после боя с Орловским я упоминал Веласкеса. Тогда он сказал, что у него травмы. Я всегда стремился получить этот бой. И вот, наконец, он состоится. Я хочу увидеть лучшую версию Кейна Веласкеса. И я к ней готов».

Соперник у главной персоны вечера пускай и андердог, но всё равно чрезвычайно непрост. Экс-претендент на пояс вернулся на победную тропу после поражений от Миочича и провала с Льюисом и не думает с неё сворачивать.

Но как быть с выносливостью Нганну, которую не критикует только ленивый?

И что делать с навыками борьбой, в которых Фрэнсис, очевидно, на порядок слабее Кейна?

Нокаут – вот решение всех проблем по мнению нигерийца. Удар в стиле «апперкота для Оверима» и поднятая судьей рука выведут Нганну на Кормье:

«Этот бой будет не матчем по борьбе. Это ММА. Я чувствую себя уверенно во всех аспектах. Каким я вижу окончание поединка? Как и всегда — нокаут. Но более всего я хочу получить удовольствие от поединка. Ведь я давно хотел с ним сразиться. Мне ничего не говорили, но я предполагаю, что с победой над Кейном мне дадут в придачу титульный бой».