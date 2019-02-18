«Отломал бы ногу, которая летит в пах». Олег Тактаров против всех

Минувшие выходные получились для российских любителей смешанных единоборств сложными и нервными. В субботу утром (мск) Сергей Харитонов не смог продолжить бой спустя всего 15 секунд от его начала. Виной тому пропущенный запрещённый удар между ног, исполненный соперником российского тяжеловеса Мэттом Митрионом.

Спустя сутки другой звёздный представитель хэвивэйта из нашей страны Виталий Минаков спорным решением потерпел первое поражение в карьере от Чейка Конго и на неизвестное расстояние отодвинул себя от чемпионского титула Bellator, которым владел когда-то. Поединки российских тяжей Харитонова и Минакова случились на турнирах Bellator 215 и 216 соответственно.

Российские тяжеловесы продолжают проигрывать в США На этот раз не повезло Виталию Минакову. Поражение от Конго – первое в его карьере.

На родине к случившемуся с Харитоновым и Минаковым за океаном все, как всегда, отнеслись с пониманием. Российские коллеги Сергея и Виталия по цеху в основном выразили поддержку соотечественникам, которым не очень повезло накануне. Отличился нестандартным взглядом только первый русский обладатель пояса UFC Олег Тактаров.



На просторах своего «инстаграма» один из первопроходцев российских ММА не стесняется критиковать никого, это не секрет. Но реакция Тактарова на «No contest» Харитонова и поражение Минакова продолжает провоцировать «ответки» от самых разных представителей мира смешанных единоборств России. Что же такого сказал Олег Николаевич в своём «инстаграме» и кого это задело?

«Упал, стал ныть»

«Представьте, ты боец, ты вышел сражаться, и летит тебе удар в пах, — раскрывает свой взгляд на бой Харитонова с Митрионом Олег Тактаров. — Ты должен быть к этому готов, блокировать его. Я раньше даже щитки не ставил, это мне помогало концентрироваться на сто процентов. Я бы отломал ногу, которая летит в пах, если бы она специально туда летела. А что это было? Он упал, стал ныть. С Сергеем всё было понятно ещё десять лет назад, когда из него хотели сделать знаменитость, а он выбрал «Легион» в Японии за чуть большую сумму».

Может, без щитков бойцу и правда проще концентрироваться на защите собственного паха, только вот глядя на повтор боя Харитонова и Митриона, как-то не верится, что Сергей симулировал боль.

Во-первых, российский тяжеловес никогда не производил впечатление человека, способного изображать мучения, чтобы соскочить с поединка (в чём по прошествии 15 секунд схватки смысла особо не было, а на дисквалификацию Митриона едва ли можно было рассчитывать). А во-вторых, на тот самый удар даже с экрана ТВ было больно смотреть, потому Харитонову очень хотелось верить.



Тем не менее Олег Тактаров не особо впечатлился. А сутками позже ему под горячую руку попался уже Виталий Минаков, уступивший свой поединок Чейку Конго.

«Минаков – не боец»

«За Виталием наблюдал месяц. Прекрасный парень, обаятельный. Его ребята любят. Если бы его отправили в художественную школу, он бы, наверное, стал хорошим художником. В самбо, где нет ударов, нет удушающих, он себя проявил и доказал, что он талантливый человек. Но он не боец. Тони Фергюсон — боец. Возьмём боксёров, Барреру, Моралеса, — бойцы, а Виталик — нет. Не понимаю, почему он до сих пор выступает, вроде как попал в струю. Но не понимаю, зачем он продолжает делать то, что ему не нравится», — сказал Тактаров на видео, размещённом на его официальной странице в «Инстаграме».

Здесь Олег Николаевич, в принципе, ничего ужасного не сказал. Просто бывший боец высказал своё мнение (на которое имеет полное право) о человеческих и спортивных качествах Виталия Минакова на своей же собственной площадке, где, как он верно заметил позднее, действительно очень многие ждут аналитических разборов от Тактарова.

«Хватит говниться

Но именно этот самый аналитический разбор повлёк за собой реакцию видных деятелей ММА-индустрии нашей страны.



Например, глава Fight Nights Global Камил Гаджиев уверен, что Тактарову просто понадобилось, как это сейчас говорится, похайпить на «громких негативных заявлениях».

«В последнее время Олег Тактаров разошёлся не на шутку, став этаким блогером от MMA. Всё бы ничего, но в каждом своём видео он только и делает, что выражает негатив по отношению к бойцам — соотечественникам, а порой и целым регионам.



К слову, в оценке того, что Виталя Минаков продемонстрировал во вчерашнем бою с Конго, поспорить с Олегом сложно, но зачем примеры из серии «Художественная школа»? Я не против художников, но к чему это сравнение в принципе? Минаков не только в спортивном самбо, но и в смешанных единоборствах многое давно доказал. Я был с ним в день первого пятираундового боя с Конго, и этот бой он выиграл именно на бойцовском характере.



Думаю, Олегу кто-то сказал, что надо делать хайп на громких негативных заявлениях, чтобы не забывали. Сам Олег один из пионеров MMA в России, отличный был боец, хотя уровень его оппозиции и был довольно специфическим. Но последние лет 20 он сам себя позиционировал как шоумена больше, всё о Голливуде рассуждал, а теперь в единоборства вернулся аналитиком.

Олег, твой взгляд на единоборства действительно очень важен для всех фанатов MMA в России, но тебе надо сменить формат, как с точки зрения локации, переместившись из темных комнат в светлые студии, так и с точки зрения риторики, хватит говниться. Если Олег решит всерьёз заняться аналитикой, то я лично организую хорошую студию для регулярных интервью», — написал в своём «инстаграме» Гаджиев.



Спустя какое-то время Тактаров посвятил этому заявлению Гаджиева историю в «Инстаграме».



«Камиль, — обратился экс-боец к функционеру. – Ты подпишись и смотри первоисточник. И потом будешь давать оценки. Прошлого нет. Ни у меня, ни у Виталия, ни у тебя. Нам каждый день нужно доказывать, что мы чего-то стоим. Мой учитель в академии в Лос-Анджелесе говорил: I yell, because I care (я повышаю на вас голос, потому что вы мне небезразличны). Мы с тобой знаем, где, когда и как Виталий зарыл свой талант. Его ещё можно откапать, если его разбудить. Я не блогер. Меня просят сотни людей дать оценку, потому что они не получают аналитику ни от тебя, ни от мальчиков с «Матч ТВ». Я делаю это для молодёжи в первую очередь».

Тактаров прав: несмотря на явно критическое содержание своей аналитики боёв соотечественников, Олег Николаевич действительно не пытается распространять своё мнение за пределами площадки, на которой этого мнения ждут каждый день. Можно себе только представить, как бы на него ополчились, выскажи он что-то подобное в эфире аналитической программы на ТВ.



Стоит отметить, что к Гаджиеву также присоединился бывший чемпион М-1 Вячеслав Василевский. Боец ACA также высказался посредством «Инстаграма».



«Всё чаще в «Инстаграме» натыкаюсь на человека… Наверное, даже на Супермена, который готов отламывать любые части тела, все конечности, в общем, всё, за что можно схватить, — это Олег Тактаров. Сегодня прочитал его комментарий о поединке Виталия Минакова, где он говорит, что Виталий — вообще не боец, что ему нужно заниматься художествами или в театре выступать.



Харитонов как девка упал, начал ныть, а Олег Тактаров отломал бы ногу, летящую ему в пах на месте Харитонова. Мне интересно, что движет этим человеком и для чего он всё это говорит. Может, он сам снизойдёт до этого и мне объяснит или мне кто-то расскажет об этом», — сказал Василевский в видео, опубликованном в «Инстаграме».

«Пьяные речи непонятных пассажиров»

И вот сегодня на комментарии Тактарова ответил Сергей Харитонов. Разумеется, бойцу не понравилось то, что сказал о нём ветеран российских ММА. Заодно с этим Сергей немного раскрыл, что значат слова Тактарова о попытке сделать из Харитонова звезду.



«Знаю, что он там что-то высказывает. Но пьяные речи эти слушать разных непонятных пассажиров… Может, человек уже потихонечку с ума сходит. Может, пить надо меньше. Не знаю. У нас демократия в стране, каждый может высказывать все, что хочет. Каждому свое.



Тактаров из меня 10 лет назад никакую звезду делать не хотел. Тогда был какой-то турнир, мне предложили на нём выступить. Подробностей, почему не выступил, говорить не буду. У меня был контракт с одной организацией, а они решили поставить турнир на следующий день после турнира этой организации. Я физически не мог выступить на их турнире. После этого мы больше не общались с ним», — приводит слова Харитонова «Спорт-экспресс».



Пожалуй, следовало ожидать какую-то такую реакцию от наших бойцов на критику со стороны. Наверняка и Тактаров знал, чем могут обернуться его резкие высказывания. Справедливости ради стоит отметить, что Олег Николаевич всего-то высказал своё мнение. И можно отдать ему должное за то, что это мнение всегда отличается от большинства других. Наверное, где-то ему стоило бы быть аккуратнее в высказываниях (и то не факт), но он точно не заслужил массовой травли. Потому будем надеяться, что этот спор скоро забудется.