UFC в Праге 23 февраля: четверо россиян в одном карде

23 февраля в Праге сразу четыре российских бойца UFC выступят на турнире UFC FIGHT NIGHT 145. Главным поединком ивента станет встреча топовых полутяжеловесов — Яна Блаховича из Польши и Тиагу Сантоса из Бразилии. Во втором по значимости событии вечера россиянин Пётр Ян сойдётся в клетке с восьмым номером рейтинга легчайшего веса и бывшим претендентом на пояс компании — Джоном Додсоном.

«Не дам Додсону почувствовать себя звездой. Звезды на небе» Если вы ещё не следите за успехами Петра Яна в UFC, вам срочно надо начать.

Чуть раньше Яна в клетке появится легковес из России Рустам Хабилов, для которого поединок с Карлосом Диегу Ферейрой станет 12-м в UFC. В данный момент Хабилов идёт на серии из шести побед, что при отсутствии проблем с американской визой вполне могло бы обеспечить ему место в топ-10 рейтинга.

Также на турнире в Праге зрители увидят ещё два поединка с участием бойцов из России. Магомеду Анкалаеву и Дамиру Исмагулову предстоит подраться с Фариасом де Абреу и Жоэлем Альваресом соответственно.

Стоит отметить, что в карде UFC FIGHT NIGHT 145 выступит и ещё один атлет, связанный происхождением с нашей страной. Молодой австрийский боец чеченского происхождения Исмаил Наурдиев вызвался заменить получившего травму Рамазана Эмеева (тоже россиянина) в поединке с Мишелем Празересом из Бразилии. Для 22-летнего Наурдиева предстоящий бой станет дебютным в UFC.