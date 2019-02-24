В UFC появилась новая звезда из России

Пётр Ян снова победил и теперь он в топ-10. Что его ждёт дальше.

«Я люблю диктовать сопернику свой бой, заставляю делать то, что нужно мне. Это мой стиль. Таким ребятам, как Додсон, нельзя позволять чувствовать себя топовыми бойцами, звёздами. На хрен это. Звёзды на небе, точно вам говорю», — сказал Ян «Чемпионату» в интервью от 9 февраля.

«Не дам Додсону почувствовать себя звездой. Звезды на небе» Если вы ещё не следите за успехами Петра Яна в UFC, вам срочно надо начать.

23 февраля Пётр вышел в клетку на пражском турнире UFC и от слов перешёл к делу. Первый соперник россиянина из топ-10 легчайшего пройден ярко и уверенно. Есть четвёртая победа за восемь месяцев, и лучший старт в UFC среди всех россиян отныне на счету Яна.

Поединок с Додсоном вышел для российского бойца не самым простым. Американец все три раунда был вынужден работать вторым номером, что не мешало ему время от времени опасно контратаковать. Во втором раунде Джону даже удалось отправить нашего соотечественника в нокдаун: прошёл удар с левой у сетки. Но даже ту пятиминутку боковые судьи в итоге были вынуждены отдать Яну – настолько агрессивнее и упорнее действовал Пётр.

Российскому бойцу удалось лишить Додсона пространства. Джон ни разу за поединок не получил передышки – ему постоянно приходилось думать о защите и о том, как бы сбить темп, заданный соперником. Ян давил до последней секунды, раз за разом попадал с правой руки и не позволил Додсону забрать ни одного значимого эпизода боя, если не считать того нокдауна.

В момент объявления победителя Додсон сделал вид, будто он на что-то рассчитывает, но рефери поднял руку российского бойца. Боковые судьи посчитали в пользу Яна все три раунда, и это значит, что вскоре мы, вероятно, увидим афишу с ним и кем-то из первой пятёрки рейтинга. Сам Ян уже бросил вызов человеку, с которым хотел бы разделить октагон после небольшого отдыха.

«Единственный, кто свободен и выше меня в рейтинге – это Джимми Ривера. Хочу боя с ним. Он – шестой номер, мне нужна его строчка! Собираюсь его нокаутировать», – надумал россиянин.

Ривера ещё до середины прошлого года считался одним из самых грозных претендентов на пояс в легчайшем весе. Американец не проигрывал на протяжении почти десятка лет, пока не встретился в клетке с Марлоном Мораесом летом 2018-го.

Бразилец нокаутировал атлета из США за полминуты, чем, очевидно, не слабо подорвал его уверенность в себе. Ривера сумел закрыть то поражение в следующем же поединке (кстати, с Джоном Додсоном), но затем вновь проиграл. 17 февраля на турнире UFC on ESPN 1 Джимми в одну калитку вынес Алджамейн Стерлинг.

Ян вполне логично обратился именно к Ривере, ведь тот: а) не в том положении, чтобы выбирать соперника, поскольку проиграл два из трёх последних боёв; б) находится на околопретендентской шестой строчке табеля легчайшего веса; в) крайний поединок провёл буквально только что и нового соперника получить ещё не успел.

К тому же стиль боя, поднявший Риверу в его сегодняшний статус, вполне подходит Яну, чтобы проявить себя во всей красе. Главное, чтобы на этот раз российский боец всё-таки нашёл возможность перевести дух и заложить на подготовку к следующему выступлению стандартные для этого дела 8-10 недель.

Безусловно, впечатляет тот напор, с которым Ян ворвался в топ-10 лучшей лиги мира всего за восемь месяцев. Но в дальнейшем, по мере того, как уровень оппозиции Петра в UFC будет расти, подобный подход к выступлениям кажется слишком рискованным. С другой стороны, благодаря столь частым и удачным боям Яна в последние месяцы, мы теперь можем сказать – в UFC появилась новая звезда из России.