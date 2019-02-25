Александр Емельяненко отвесил подзатыльник ученику на мастер-классе

24 февраля в «инстаграме» REDFURYMMA появилось видео со спорным эпизодом с мастер-класса Александра Емельяненко в одном из спортивных залов Москвы. На записи тяжеловес стоит в клинче с условным соперником по эпизоду и в какой-то момент резко реагирует на действия оппонента хлёстким и неожиданным подзатыльником.

На видео слышно, как Александр сперва делает замечание спарринг-партнёру:

«Не виси! Не надо так говорить, хорошо? Дома так будешь, с женой своей», — затем следует звонкий хлопок. Это раскрытая ладонь Емельяненко-младшего прилетела в затылок обескураженного ученика.

Видеозапись быстро разлетелась по Сети, и подавляющему большинству увидевших этот эпизод поведение профессионального бойца показалось возмутительным. Не остались в стороне и коллеги Александра Емельяненко. Например, средневес ACA Вячеслав Василевский назвал выходку Емельяненко-младшего позором.

«Интересная штука, Александр Емельяненко остаётся самым обсуждаемым бойцом, даже несмотря на то что он не выступает в профессиональных боях. И сегодняшний его мастер-класс по раздаче чапалахов — яркое тому подтверждение. Если серьёзно, то это позор, применять свою силу на слабых — это раз, а второе — люди пришли к тебе на мастер-класс, чтобы поучиться, деньги заплатили, а ты их подзатыльниками воспитываешь и показываешь своё превосходство.

И второй момент, более глобальный, что Александр — фигура публичная, его многие знают и по нему судят о бойцах. И после этого говорят, что боец — недалёкий, агрессивный, невоспитанный человек. Александру нужно задуматься, прежде чем совершать такие вещи», — сказал Василевский в видео, опубликованном в «Инстаграме».

Сегодня, спустя сутки после публикации скандальной видеозаписи, решил высказаться «пострадавший». Человека, получившего пощёчину от Емельяненко, зовут Сергей Демидов, и вот как он прокомментировал яркий эпизод со своим участием.

«Развирусили СМИ видос с мелким инцидентом. Его спецом не выкладываю, ибо #измухислона. Но, видимо, стоит объяснить. По факту я тоже хорош был, пошутил, когда Александр меня шеей поднял. Все, кто меня знает, привыкли к моему юмору, но вот здесь, конечно, неудачно получилось. Косяк… А в целом мелочь, непонятно, зачем столько внимания. Не ведитесь на всякую ерунду. Кстати, треня отличная была. Всем спорта и спокойствия) и путешествий. Как без этого».

Стоит напомнить, что Александр Емельяненко 26 ноября 2016 года освободился из мест лишения свободы, куда был заключён за обвинения в сексуальном насилии. Спустя год младший брат великого российского тяжеловеса Фёдора Емельяненко дебютировал в лиге «Ахмат» (WORLD FIGHTING CHAMPIONSHIP AKHMAT), где впоследствии провёл три боя, два из которых выиграл.

А. Емельяненко впервые отбился вничью, друг Макгрегора улетел в нокаут Александру ещё никогда так не доставалось.

Дружба Александра с чеченским клубом вызвала немало споров, ведь некоторые его представители ранее открыто конфликтовали со Фёдором. В тот период между братьями случился конфликт, после которого они, насколько известно сейчас, даже не общались.

«Я тебе не Федя!» Что происходит между братьями Емельяненко Фёдор Емельяненко жёстко и откровенно ответил брату Александру на скандальное интервью. Рассказываем, что привело к ссоре.

В конце прошлого года Александр объявил в «Инстаграме», что больше не является резидентом клуба «Ахмат». За период работы в рядах чеченской команды Емельяненко набрал впечатляющую физическую форму. Многие отмечали, что Александр не был таким атлетичным даже в молодости. На данный момент беспроигрышная серия тяжеловеса составляет шесть поединков (5 побед и 1 ничья).

Контракт с лигой «Ахмата», которая недавно объединилась с ACB (лига «Беркута») в новую организацию — ACA, подошёл к концу в ноябре 2018 года, и теперь Емельяненко дожидается своего следующего поединка на новом месте работы — в RCC. Матчмейкеры RUSSIAN CAGEFIGHTING CHAMPIONSHIP дважды устраивали бои с участием скандального тяжеловеса и теперь ждут его возвращения к выступлениям 4 мая в Челябинске.

«Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко. Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре», — заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.