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Дмитрий Бивол — Джо Смит-младший. 9 марта, бой за чемпионский пояс. Онлайн

Дмитрий Бивол
«Чемпионат»
Фото: Elsa/Getty Images
Дмитрий Бивол – Джо Смит. Пятая защита пояса для российского чемпиона. LIVE
Главная молодая звезда российского бокса вернётся на ринг в ближайшие выходные.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Дмитрий Бивол с 2017 года защищает титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе и впереди у него очередной важный бой. Соперник – Джо Смит-младший, 29-летний экс-чемпион по линии WBC (International) из США. Из 26 поединков на профи-ринге Смит выиграл 24 и в двух уступил. Последнее на данный момент поражение американец потерпел от Салливана Барреры, которого Бивол нокаутировал ровно год назад.

Дмитрий Бивол (15-0, 11 КО) – Джо Смит-младший (24-2, 20 КО)

Бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA (пятая защита Бивола)
Когда: 9 марта
Где: арена Turning Stone Resort & Casino, Верона, штат Нью-Йорк, США

Матч ТВ покажет бой Бивол – Смит в прямой трансляции рано утром 10 марта. Начало в 6:00

Для Дмитрия (15-0, 11 КО) бой против Смита станет 16-м в профессиональной карьере и четвёртым подряд на американской земле. Бивол не так давно заключил соглашение со стримминговым сервисом DAZN. Это означает, что карьера набирающего обороты российского чемпиона и дальше будет развиваться на Западе. Поединок со Смитом Бивол проведёт в Вероне, штат Нью-Йорк, США.

6 марта

21:05 Кадры с тренировки Дмитрия Бивола. Российский чемпион готов к очередной защите титула!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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