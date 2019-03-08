Надежда России. 5 главных побед в карьере Дмитрия Бивола

В ночь на 10 марта мск в Вероне (штат Нью-Йорк, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. Его главными участниками станут чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол и крепкий середняк дивизиона Джо Смит. Для россиянина это уже будет пятая защита полновесного титула. И, учитывая это обстоятельство, менеджмент Бивола мог бы подобрать ему соперника посильнее.

Дмитрий Бивол – Джо Смит. Пятая защита пояса для российского чемпиона. LIVE Главная молодая звезда российского бокса вернётся на ринг в ближайшие выходные.

Да, многие вспоминают о победе американца над Бернардом Хопкинсом, но Би-Хопу на тот момент шёл 52-й год, и было очевидно, что рефлексы Чужого когда-то дадут сбой. Смиту повезло сорвать джек-пот и встретиться с Хопкинсом именно в этот момент. Но снять сливки с того триумфа Джо толком так и не смог. После него он проиграл возрастному Салливану Баррере и провёл бой с ноунеймом в лице Мелвина Расселла. Так что получение титульного шанса в бою с Биволом – ещё один счастливый билет для Джо.

Сумеет ли он им воспользоваться? Шансы на это минимальны. В связи с этим возможную победу Бивола сложно будет назвать важнейшей в его карьере. А потому уже перед встречей 9 марта можно смело составлять рейтинг пяти главных успехов Дмитрия на профессиональном ринге на сегодняшний день.

Дмитрий Бивол – Феликс Валера

21 мая 2016 года. Москва. Бой за звание временного чемпиона мира по версии WBA

Дата 21 мая 2016 года стала поворотной в профессиональной карьере Дмитрия. Тогда ещё 25-летний парень вышел лишь на свой седьмой бой в профи, но бой этот был не простым, а титульным. У Дмитрия появился шанс стать первым чемпионом мира из России, который завоевал титул за столь короткий промежуток времени, и он им с лихвой воспользовался.

Соперником Бивола был временный чемпион мира по версии WBA крепкий доминиканец Феликс Валера. На тот момент на счету Валеры было 13 поединков в профессионалах, во всех из них он победил и при этом 12 раз досрочно. Титул Феликс завоевал на вечере бокса в Ялте, где впервые прошёл все 12 раундов и не смог нокаутировать талантливого, но так до конца и не раскрывшегося дончанина Станислава Каштанова.

Тем не менее, Бивол не стушевался перед соперником со столь «устрашающими» цифрами в профессиональном рекорде и весь бой гонял его по рингу, дважды отправив в нокдаун.

Дмитрий Бивол – Седрик Агнью

17 июня 2017 года. Лас-Вегас (штат Невада, США)

После завоевания титула временного чемпиона мира Дмитрий Бивол провёл пару проходных защит титула, пока, наконец, не вышел на бой с Седриком Агнью. Для россиянина эта встреча была знаковой по двум причинам. Первая – Агнью, будучи экс-претендентом на титул чемпиона мира, стал первым серьёзным соперником, с которым встретился Дмитрий после победы над Валерой. Вторая – противостояние с Седриком проходило в андеркарде боя Сергей Ковалёв – Андре Уорд и на глазах американской публики, под пристальным вниманием сотен камер, было крайне важно показать максимально эффективный и эффектный бой.

Бивол с этой задачей справился на ура. Уже в первом раунде Агнью побывал на канвасе. В превосходстве фаворита сомневаться не приходилось и, в конце концов, в четвёртом раунде он оформил досрочную победу, заставив заговорить о себе всё экспертное сообщество за океаном.

Дмитрий Бивол и Седрик Агнью Фото: Christian Petersen/Getty Images

Дмитрий Бивол – Салливан Баррера

3 марта 2018 года. Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США). Бой за звание полноценного чемпиона мира по версии WBA. Вторая защита Бивола

Вскоре после победы над Агнью в карьере Бивола случилось важное событие, связанное с решением Андре Уорда покинуть профессиональный спорт. Американец оставил свои титулы вакантными и во Всемирной боксёрской ассоциации недолго думая назначили Бивола полноценным чемпионом мира. В этом статусе он провёл проходной бой с Трентом Брендхёрстом, нокаутировав того в первом раунде. А уже после в команде Дмитрия задумались о получении более значимых поединков.

Перспективному и яркому боксёру в послужном списке явно не хватало серьёзного скальпа, потому менеджмент спортсмена взялся организовать своему клиенту встречу с 36-летним Салливаном Баррерой. Уже тогда в послужном списке кубинца значились победы над Вячеславом Шабранским, тем же Джо Смитом, Феликсом Валерой и Каро Муратом, а также достойное (но всё-таки неудачное) поражение от Андре Уорда.

Принимая во внимание это, можно было констатировать, что уровень оппозиции Бивола возрос в разы. Но чемпион справился с таким вызовом и красиво разобрался с Баррерой, даже остановив того досрочно, пусть и в 12 раунде. Победа, безусловно, придала карьере россиянина новый импульс. Он снова выступил в андеркарде боя Сергея Ковалёва и снова эффектно победил. Акции спортсмена взлетели вверх и разговоры об объединительном бое уже перестали казаться необоснованными.

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Дмитрий Бивол – Айзек Чилемба

4 августа 2018 года. Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Бой за звание полноценного чемпиона мира по версии WBA. Третья защита Бивола

И опять Дмитрий Бивол выступил на одном вечере бокса с Сергеем Ковалёвым и снова уверенно победил. Поединок с Чилембой можно считать небольшим шагом назад по сравнению с противостоянием с Баррерой: всё-таки разница в классе спортсменов видна невооружённым взглядом.

С другой стороны, встреча с малавийцем должна была показать, насколько Бивол умеет справляться с живучими соперниками, способными быстро восстанавливаться после тяжёлых атак. Казалось, доминирование Дмитрия должно было снять все вопросы по этому поводу. Но всё же бой показал некоторые недостатки в работе россиянина. Чилемба сумел затянуть соперника в поздние раунды и хоть уступал в каждой трёхминутке, в конце встречи противостояние уже не было столь односторонним как в начале. Так что небольшой осадок всё же остался.

Как бы то ни было, Биволу удалось повергнуть очередного экс-претендента на титул и показать яркий бокс, что ещё больше активизировало разговоры о скором объединительном поединке в полутяжёлом весе.

Дмитрий Бивол – Жан Паскаль

24 ноября 2018 года. Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Бой за звание полноценного чемпиона мира по версии WBA. Четвёртая защита Бивола

24 ноября Дмитрий Бивол проводил на профессиональном ринге 15-й поединок в карьере. Его соперником стал экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль. Да, канадца уже давно можно было считать сбитым лётчиком, а на команду Бивола — обрушить порцию критики за организацию мисматча.

Но всё-таки этот бой стал для россиянина крайне важным с точки зрения развития карьеры. Впервые в США его поединок стал главным событием вечера, так что провести его на уровне было основной задачей. И с ней чемпион справился на отлично. В первой половине встречи Дмитрий имел заметное преимущество, а во-второй позволил немного поработать и Паскалю и даже пошёл в несколько неприятных разменов с соперником.

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В целом же россиянин выступил в традиционной для себя манере – чётко, дисциплинированно и используя богатый арсенал в атаке. Невзирая на красивую победу, Бивол не смог получить объединительный бой, о котором он твердил уже не в одном интервью. Теперь ему предстоит встреча с середняком. Конечно, Смит не худший вариант (привет Александру Гвоздику и Дуду Нгумбу), но всё же в 2019 году хотелось бы увидеть столь яркого боксёра в деле с другими чемпионами. А пока насладимся боем со Смитом.