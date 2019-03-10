Бивол без проблем убрал очередного претендента. Скоро бой с Ковалёвым?

Бивол опять победил. Ковалёв хочет боя с ним

9 марта в Вероне (Нью-Йорк, США) Дмитрий Бивол (16-0, 11 КО) выиграл 16-й бой в карьере. В пятый раз 28-летний боксёр из России защитил пояс в полутяжёлом весе по версии WBA и окончательно утвердил себя в роли самого стабильного и всё ещё перспективного чемпиона из нашей страны.

Дмитрий Бивол легко победил Джо Смита-младшего в США. Как это было Есть пятая удачная защита титула чемпиона мира!

Артур Бетербиев (владеет титулом в том же весе, что и Бивол, но по линии IBF) дерётся реже и почти всегда с соперниками классом ниже, чем у Бивола. А Сергей Ковалёв, после завоевания и одной успешной защиты пояса WBO в полутяжах, успел потерять титул и вернуть его в недавнем реванше с Элейдером Альваресом. При этом, Бетербиев и Ковалёв старше Бивола: Артур на пять лет (ему 34), а Сергей — на семь (2 апреля ему исполнится 36). В дивизионе также есть Александр Гвоздик. Украинец недавно забрал ремень от WBC у канадца Адониса Стивенсона и, пожалуй, именно он наряду с Биволом является потенциальным лидером дивизиона до 79,4 килограммов.

Вероятнее всего, с кем-то из трёх вышеперечисленных чемпионов и разделит ринг Дмитрий Бивол в объединительном бою ближе к концу года. Тот же Ковалёв уже успел вызвать соотечественника.

«Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксёрскому миру. Я готов! А что насчёт тебя?» — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».

Ковалёв и Бивол могут встретиться в конце лета

А пока, надо думать, боксёр из Санкт-Петербурга планирует отдохнуть: в ночь на 10 марта Бивол уверенно разбил американца Джо Смита-младшего (24-2, 20 КО), который пытался завладеть его поясом.

Претендента сложно отметить за какие-то особые заслуги, кроме, пожалуй, его победы над великим Бернардом Хопкинсом в 2016 году. Смит — первый, кому удалось победить Хопкинса досрочно, и это можно было бы считать большим достижением, если бы не возраст Бернарда на момент боя — 51 год. К поединку с Биволом Смит-младший подходил со статистикой 2-1 в трёх последних боях. Летом 2017-го Джо уступил Салливану Баррере, который в свою очередь меньше года назад рухнул в поздний нокаут от Бивола.

Логично, что Смит-младший считался безоговорочным андердогом против Бивола, а шансом американца все называли лаки-панч. Более техничный россиянин был готов к попыткам претендента ошеломить его активным началом, потому встречал атаки внимательно и чаще всего удачно. Бивол больше работал на отходе в стартовых раундах, но это не мешало ему всаживать точные одиночные удары навстречу. Когда Дмитрию хотелось сбить агрессивный настрой соперника, он сам шёл вперёд и доставал Джо уже комбинациями.

Один из немногих опасных моментов для Бивола произошёл в четвёртом раунде. Смит-младший поймал соперника плотным ударом справа через переднюю руку. Бивол быстро сориентировался и завязался со Смитом в клинче, но Джо и в этом положении сумел нанести короткий крюк с правой. Российский боксёр явно почувствовал пропущенные удары, но не потерялся. Остаток раунда Бивол провёл в аккуратной, защитной манере, хотя и успел до конца трёхминутки пару раз достать Смита.

Начиная с пятого раунда Бивол полностью взял ход боя под свой контроль, а в седьмой трёхминутке чуть было не «удосрочил» Смита: у россиянина прошёл крепкий левый боковой на скачке. Джо уцепился за соперника и сумел выжить. Дальше американец выживал до 11 раунда, в котором он будто бы активизировал все оставшиеся в его теле резервы, за счёт чего наверняка забрал предпоследнюю трёхминутку. Но уже в следующем, заключительном отрезке боя снова был близок к досрочному поражению.

Судьи посчитали бой — 118-110, 119-109, 119-109 в пользу Дмитрия Бивола. Россиянин за 12 раундов выбросил 714 ударов, 208 из них всадил точно (29%). 107 ударов из числа точных были силовыми. Американец за весь бой выбросил 395 ударов и только 39 из них достигли цели (9,9%).

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Цыган снова на коне

Бразильский ветеран Джуниор дос Сантос считался одним из лучших тяжеловесов своего поколения. В 2011 году, когда весь дивизион боялся попасть под горячую руку чемпиону Кейну Веласкесу, Цыган (прозвище дос Сантоса) нокаутировал американца мексиканского происхождения всего за минуту в чемпионском бою. Затем была удачная защита против Фрэнка Мира и очень болезненная (морально и физически) потеря титула: это Веласкес вернулся за своим. Поединок с Кейном обернулся для ДДС 25-минутным избиением, после которого, как считается, бразилец уже не сумел вернуться в прежние кондиции.

Зато ему удалось быстро вернуться в титульную гонку: в конце 2013 года дос Сантос и Веласкес провели третий бой. Эта трилогия считается величайшим противостоянием тяжеловесов в истории UFC. Решающий поединок остался за Кейном: Веласкес долго и свирепо избивал дос Сантоса так же, как это было в их второй встрече. Правда, в этот раз боец из США всё же «прикончил» соперника, добив того в пятом раунде.

Джуниор долго отходил от схваток с главным соперником своей жизни. За следующие три года ДДС подрался лишь трижды: сперва была сложнейшая победа над будущим чемпионом Стипе Миочичем, после — поражение нокаутом от Алистара Оверима, а затем снова победа — над тогда ещё топовым Беном Ротвеллом.

Не самая уверенная статистика в период с 2014 по 2017 год не помешала дос Сантосу получить уже третий и пока что последний титульный шанс. В 2017-м чемпионом UFC среди тяжеловесов был Миочич, и американцу хорватского происхождения хотелось взять реванш у Джуниора за поражение трёхлетней давности. Стипе добился своего, отправив бразильца спать уже в начале реванша. Казалось, дос Сантос больше такого шанса не получит.

Сегодня, в марте 2019 года, 35-летний бразилец вновь в шаге от титульника. В минувшую субботу Джуниор дос Сантос довёл новую победную серию до трёх успешных выступлений. На UFC FIGHT NIGHT 146 ДДС нокаутировал третьего номера рейтинга Деррика Льюиса во втором раунде главного боя вечера. А началась и продолжилась удачная серия Цыгана победами над Благоем Ивановым и Таем Туивасой.

После яркой и уверенной победы над Льюисом дос Сантос вызвал на бой Фрэнсиса Нганну. Второй номер тяжёлого веса также идёт к титульнику: на сегодняшний момент у камерунского бойца две победы подряд: над Кёртисом Блейдсом и Кейном Веласкесом. Встреча с дос Сантосом, который теперь наверняка залетит в топ-5 рейтинга, была бы логичным ходом для Нганну. Все остальные крутые тяжеловесы уже получили соперников, а единственный свободный звёздный тяж Стипе Миочич ни за что не подерётся с вами, если вы не Даниэль Кормье.

Фрэнсис Нганну и Джуниор дос Сантос однажды уже должны были подраться. Летом 2017 года им назначили бой, но бразильца в клетку не допустили из-за проваленного теста на допинг. Тогда карьеры двух самых опасных ударников дивизиона на какое-то время разошлись, но сегодня их матч вновь могут организовать. В этом случае мы получим крутейшую афишу на вторую половину года, а дос Сантос — новый шанс выйти на чемпиона.

UFC FIGHT NIGHT 146 так же стал знаковым для двух представителей России. Экс-претендентка на титул UFC и бывшая чемпионка Invicta FC Яна Куницкая одержала вторую победу в лучшей лиге мира, и она наверняка запомнит этот вечер, как один из самых сложных в жизни. Такой вывод можно сделать, если посмотреть на фото ниже. На снимке рефери поднимает руку Куницкой после её схватки с Марион Рено.

Юбилейный десятый бой в UFC провёл Омари Ахмедов. Россиянину противостоял ветеран из Америки Тим Боуч. Поединок прошёл всю дистанцию, а по итогу судьи насчитали победу Ахмедову. Омари не проигрывает уже на протяжении четырёх боёв и новый успех наверняка выведет его на ещё более именитого соперника в следующий раз. Хотя и победа над Боучем может считаться солидным успехом. Напомним, Тима за карьеру успел побить, например, Джонни Хендрикса, Гектора Ломбарда, Брэда Тавареса и Юшина Оками.