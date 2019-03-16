Звёзды профи-бокса, которых били любители из России. Часть первая

Пока Эррол Спенс и Майки Гарсия проводят последние приготовления к одному из самых ожидаемых поединков года, а Василий Ломаченко, Александр Усик и Деонтей Уайлдер продолжают оставаться едва ли не хедлайнерами в мире профессионального бокса, российским любителям спорта впору рассуждать о кадровом кризисе в этом виде.

Майки Гарсия рискует здоровьем ради нового титула. Спенс — Гарсия. LIVE В ринге сойдутся 7-й и 10-й номера рейтинга вне зависимости от веса.

Да, у страны по-прежнему есть три чемпиона – Сергей Ковалёв, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Но как бы грустно это ни звучало — карьера первого вышла на финишную прямую. Второй по большей части занят юридической волокитой и время от времени «поколачивает» соперников явно не своего уровня. И лишь у последнего есть радужные перспективы. Конечно, нужно упомянуть и Мурата Гассиева, но после потери титулов в бою с Александром Усиком он ещё не выходил на ринг и его перспективы не совсем ясны.

В остальном же картина видится не очень-то весёлой. Александр Поветкин близок к уходу из спорта. Бои Дениса Лебедева у зрителей всё чаще вызывают негодование и острую критику. Максим Власов и Руслан Файфер свои титульные шансы упустили. Миша Алоян, невзирая на многочисленные авансы, столкнулся с трудностями в профи. Карьера братьев Чудиновых и Эдуарда Трояновского пошла на спад, ну а о Дмитрии Кудряшове после поражения от Дортикоса, кажется, и вовсе забыли.

Между тем, не стоит забывать, что советская, а теперь уже и российская школа любительского бокса по-прежнему является одной из сильнейших в мире. И если порыться в истории сборной России по любительскому боксу, то многие с удивлением обнаружат, что её представители били тех же Усика, Ломаченко, Спенса и других. О самых ярких победах россиян над звёздами мирового профессионального бокса расскажем в этой статье.

Алексей Тищенко – Юриоркис Гамбоа – финал Кубка Мира-2005. Весовая категория до 57 кг

О Кубке Мира по боксу в последние годы основательно позабыли. А ведь ещё в середине прошлого десятилетия он проводился три раза и собирал сильнейшие сборные в основных составах.

Не исключением стали и соревнования 2005 года, которые состоялись в Москве. Тогда формат турнира предусматривал матчевые встречи группового этапа с дальнейшим выходом в плей-офф. Поединок сборных России и Кубы пришёлся на финал турнира. Хозяева ринга тогда вновь блеснули. К примеру, Андрей Баланов побил будущего чемпиона мира Эрисланди Лару, а Ислам Тимурзиев справился с Одланьером Солисом.

Алексей Тищенко Фото: Jonathan FerreyGetty Images

Один из лидеров той сборной России Алексей Тищенко в финале встретился с Юриоркисом Гамбоа. Тот бой прошёл в весовой категории до 57 кг, и это противостояние без преувеличения было гвоздём программы. На ринге бились два Олимпийских чемпиона 2004 года. Зал гудел буквально с первых секунд боя, предвкушая яркое зрелище. Боксёры, словно внимая рёву трибун, сразу же начали работать на максимальных оборотах. Первый раунд прошёл в относительно равной борьбе с небольшим преимуществом Тищенко. А в дальнейшем Алексей уже чувствовал себя полноправным хозяином в ринге и оформил уверенную победу.

Дальнейшие события в карьере обоих спортсменов хорошо известны. Тищенко завоевал медали чемпионата мира (золото и бронзу) и награду высшей пробы на первенстве Европы, а в 2008 вновь праздновал триумф на Олимпиаде. В 2011 году спортсмен официально объявил о завершении карьеры.

Что касается Гамбоа, то кубинец ярко начал в профессионалах, завоевав титулы в трёх весовых категориях. Но после поражения от Теренса Кроуфорда звезда Юриоркиса стала гаснуть и робкие попытки 37-летнего боксёра вернуться в число топов, кажется, уже ни к чему не приведут.

Альберт Селимов – Василий Ломаченко – финал чемпионата мира 2007 года. Весовая категория до 57 кг

Лидер рейтинга P4P по версии журнала The Ring Василий Ломаченко провёл на любительском ринге почти 400 боёв и потерпел в них всего одно поражение. Случилось оно в финальном поединке чемпионата мира 2007 года, который проходил в Чикаго.

Тогда Ломаченко встретился с одним из сильнейших представителей российской сборной Альбертом Селимовым. Та дуэль прошла в бескомпромиссной и яркой борьбе. Василий уступил россиянину в первом раунде, но в дальнейшем стал наращивать темп. Впрочем, Селимов не терялся и отвечал на атаки украинца своими точными попаданиями. В конечном счёте Альберту удалось удержать преимущество, хотя решение судей у некоторой части любителей бокса вызвало негодование. Кадры, когда рефери поднимает руку Селимову, а 19-летний Ломаченко плачет прямо на ринге, наверное, известны каждому фанату украинца.

Но дуэт отца и сына Ломаченко не стал искать виновных, а вместо этого проделал работу над ошибками. Уже в следующем году, в первом же бою на Олимпиаде в Пекине, жребий свёл принципиальных соперников вновь. Селимов, как и на первенстве мира в Чикаго, выиграл первый раунд, но затем Василий включил инстинкт убийцы и доминировал на протяжении всей встречи, попутно провоцируя его призывами к канатам. Тогда украинец в блестящем стиле завоевал золото Олимпиады, а также получил индивидуальную награду – трофей имени Вэла Баркера (вручается самому техничному боксёру турнира).

Дальнейшие достижения Ломы известны всем. Что касается Селимова, то впоследствии он и в третий раз встретился с принципиальным соперником. В полупрофессиональной серии WSB он выступал за азербайджанскую команду «Огни Баку» и проиграл Ломаченко во второй раз.

По большому счёту, Селимову так и не удалось до конца раскрыть весь свой потенциал. В одном из интервью он и сам признавал, что победа в бою с Ломаченко его сильно расслабила, что и стало причиной дальнейшего спада.

«Бой получился очень тяжелый. Помню, после второго раунда сел и у меня уже всё отказало — руки, голова. Всё. Пришла такая мысль, что нужно или выйти и умереть на ринге, или страшно опозориться. Хорошо, всевышний дал мне силы. Бой был потрясающе тяжёлый. Потом оказалось, что больше Ломаченко не проиграет никому. После того боя моя жизнь сильно поменялась. Сам себе слабинку дал, немножко расслабился», — говорил Селимов.

Игорь Ружников – Рой Джонс – полуфинал Игр Доброй воли-1986. Весовая категория до 63,5 кг

Бой, о котором упомянуть стоит в обязательном порядке, состоялся ещё в эпоху СССР. В 1986 году в Москве прошли первые в истории Игры доброй воли. Сборная СССР по боксу на том турнире по-настоящему доминировала, завоевав 11 наград высшей пробы, 9 серебряных медалей и 4 бронзовые. Одно золото принёс Ружников, победивший в финале весовой категории до 63,5 кг венесуэльца Энгельса Педросу.

На пути к финалу советский спортсмен остановил 17-летнего Роя Джонса-младшего. Тогда 21-летний уроженец Архангельской области одержал уверенную победу. По его собственному признанию он даже не помнит, как прошла та встреча, уж слишком она казалась рядовой. Между тем до победы Дениса Лебедева над Джонсом-младшим уже много лет спустя, Ружников оставался единственным спортсменом из стран бывшего СССР, которому удавалось нанести поражение легендарному американцу.

Победа на Играх доброй воли не стала пиком карьеры Ружникова. В 1989 году он завоевал звание чемпиона СССР, чемпиона Европы и чемпиона Мира. Позже боксёр попробовал свои силы в профессионалах, но не снискав там лавров, быстро покончил с этой затеей. На сегодняшний день Игорь Ружников посвящает себя работе детского тренера. Ну, а про достижения Джонса напоминать, наверное, нет нужды.

Гайдарбек Гайдарбеков – Джермейн Тэйлор – Полуфинал Игр Доброй воли-1998. Весовая категория до 67 кг

Достижения Гайдарбека Гайдарбекова, впрочем, как и большинства героев этого материала, заслуживают отдельного обзора. Выбирая одну из многочисленных побед уроженца Чародинского района Дагестана на любительском ринге, отдать предпочтение какой-то конкретной было сложно. Россиянин за годы выступлений сумел победить Джермейна Тэйлора, Джеффа Лэйси и Геннадия Головкина. О таком списке, пожалуй, мечтает и каждый профессионал.

Гайдарбек Гайдарбеков и Джефф Лэйси Фото: Mandatory Credit: Al Bello/ALLSPORT

Поединок с Тэйлором прошёл в ходе предпоследних в истории Игр доброй воли. На ринге Нью-Йорка спортсмены встретились в полуфинальном поединке и в напряжённой схватке Гайдарбек одержал победу со счётом 13:9.

Спустя три года Тэйлор перекочевал в профессионалы и сделал себе громкое имя, став абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Гайдарбеков же продолжил брать высоты в любителях.

Олимпиада-2004 была для российского бокса очень успешной. Команда привезла на Родину 6 наград – 3 золотые и 3 бронзовые. Удалось это сделать конкурируя с одним из самых талантливых поколений последних десятилетий. Что и говорить, на той Олимпиаде выступали такие мастера как Цзу Шимин, Юриоркис Гамбоа, Гильермо Ригондо, Марио Кинделан, Амир Хан, Геннадий Головкин, Андре Уорд и Одланьер Солис. И это без учета россиян – Александра Поветкина, Олега Саитова, Алексея Тищенко и других.

И вот в такой компании серебряный призёр игр в Сиднее Гайдарбек Гайдарбеков умудрился взять золото. В финале турнира в весовой категории до 75 кг Россиянин встретился с 22-летним Геннадием Головкиным.

Бой начался для Гайдарбекова не лучшим образом — уже после первого раунда он проигрывал с разницей в 4 очка. После второго раунда Головкин продолжал вести в счёте. А в третьей двухминутке россиянин сумел переломить ход боя, а в заключительном раунде дожал соперника, завоевав победу.

По словам Гайдарбекова, ту встречу он до сих пор вспоминает с чувством гордости. После афинской Олимпиады спортсмен повесил перчатки на гвоздь, перейдя на тренерскую работу. О переходе в профессионалы боксёр не задумывался, признав, что такой ход можно было бы сделать после игр в Сиднее.

Геннадий Головкин и Гайдарбек Гайдарбеков Фото: Al BelloGetty Images

Андрей Замковой – Эррол Спенс – четвертьфинал Олимпийских игр-2012. Весовая категория до 69 кг

Олимпийский турнир по боксу в 2012 году складывался для россиян уже не так ярко, как это было в Сиднее (2000) или Афинах (2004). В мужском зачёте команда взяла 4 медали, из них 1 золотая и 3 бронзовые. Одним из бронзовых призёров стал Андрей Замковой. На пути к медали он устранил одного из лидеров нынешнего рейтинга P4P и действующего чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса. Да-да, того самого, который сейчас кажется непобедимым и которому в ближайшие выходные предстоит встреча с Майки Гарсией.

Четвертьфинальный бой Олимпиады со Спенсом прошёл для Замкового непросто. Невзирая на преимущество в опыте и в габаритах, россиянину пришлось приложить немало усилий, чтобы вырвать путёвку в полуфинал – 16:11. В целом же поединок подарил зрителям красивое противостояние двух технарей. В ½ финала Замковой уступил Серику Сапиеву.

Андрей Замковой и Эррол Спенс-младший Фото: Scott HeaveyGetty Images

После Олимпиады в Лондоне самой крупной победой Андрея на международных турнирах стало золото Универсиады-2013. Тем не менее, уже 31-летний боксёр, похоже, не намерен отказываться от планов пободаться за высшие награды на главных турнирах. Осенью 2018 года он в шестой раз стал чемпионом России, что сохраняет за ним статус первого номера сборной в своей весовой категории. Ну а что касается Эррола Спенса, американец творит свою историю на наших глазах и подводить итоги его карьеры слишком рано.

Матвей Коробов – Дэниел Джейкобс – групповой этап Кубка Мира-2005. Весовая категория до 75 кг

Ещё один бой в нашем списке пришёлся на уже упомянутый Кубок Мира 2005 года. На групповом этапе турнира российская команда провела дуэль со сборной США. Максим Халиков тогда победил Гэри Рассела-младшего, а всё тот же Баланов справился с Деметриусом Андраде. Но, пожалуй, самый яркий успех оформил Матвей Коробов.

Один из самых талантливых любителей в истории российского бокса одолел Дэниела Джейкобса. И не просто одолел, а сделал это в блестящем стиле. Матвей доминировал на протяжении всей встречи, во втором раунде отправил соперника в нокдаун, а в третьей трёхминутке бой был остановлен за явным преимуществом хозяина ринга.

Матвей Коробов Фото: Matthew StockmanGetty Images

В том же 2005 году Коробов завоевал титул чемпиона мира и повторил этот успех в 2007 году. А на Олимпиаде-2008, будучи фаворитом турнира, Коробов не сумел оправдать этот статус, вылетев во втором круге соревнований после поражения от Бахтияра Артаева.

Позже Матвей перешёл в профессионалы и продолжает выступления до сегодняшнего дня. За это время он уже дважды претендовал на титул, но в обоих случаях уступал. Что же касается Джейкобса, то Дэниел всё ещё на топ-уровне: американец владеет титулом по версии IBF в среднем весе, а 4 мая ему предстоит объединительный бой с Саулем Альваресом.

Продолжение следует...