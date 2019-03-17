Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок

Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

У Тони Фергюсона серьёзные проблемы. Собственная семья считает его сегодняшнее поведение настолько опасным и неадекватным, что за последние месяцы от его жены Кристины в полицию поступило несколько сигналов с пометкой «Домашнее насилие». Разберёмся в этой истории по порядку.

Всё началось с того, что Фергюсон не так давно почему-то пролетел мимо боя за временный титул в лёгком весе. UFC вновь хочет провести это странное событие, поскольку чемпион дивизиона до 70 кг Хабиб Нурмагомедов пропустит год из-за дисквалификации. За не совсем настоящий пояс подерутся Дастин Порье, третий номер рейтинга легковесов, и Макс Холлоуэй, король полулёгкого веса. Так решили в компании в конце зимы, и этот анонс большинству экспертов и болельщиков показался как минимум странным.

Многие фанаты задавались вопросом: как UFC может лишать давно заслуженной возможности одного из самых устрашающих бойцов в истории дивизиона? Напомним, Тони Фергюсон – бывший временный чемпион организации (титула он лишился не в бою: всему виной травма колена, из-за которой сорвалась четвёртая попытка устроить его бой с Хабибом), а его победная серия на данный момент составляет 11 мощнейших поединков. Таким «винстриком» в данной весовой сегодня может похвастаться только чемпион Нурмагомедов.

Кто-то предположил, что для Тони в компании приберегли вариант чемпионского боя с Хабибом. Но эта версия исчезла, как только Нурмагомедов принялся отговаривать от пенсии Жоржа Сен-Пьера, предложив тому подраться в сентябре.

Также для Фергюсона имело бы смысл оспорить статус претендента номер один с Конором Макгрегором. Однако Ноториус едва ли хочет ввязываться во вторую подряд войну в клетке и наверняка предпочёл бы заработать реванш с чемпионом победой над кем-то попроще.

Альтернативным вариантом развития карьеры для Тони при таком грустном раскладе оставался переход в другой дивизион. Но и тут не всё идеально для Эль Кукуя: для полулёгкого веса он явно крупноват, да и сгонять вес в 35 лет – слишком рискованное занятие. В полусреднем весе Фергюсон уже когда-то выступал и даже выиграл 13-й сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter в рамках лимита до 77 килограммов. Но сегодня там и без Тони хватает интриг и звёзд в очереди на бой с новым чемпионом Камару Усманом.

Полное отсутствие новостей о будущем недавнего топ-10 вне зависимости от веса не просто удивляло – пугало. Но ещё страшнее стало, когда новости о текущих делах Фергюсона всё-таки появились.

«Боюсь, что однажды Тони убьёт меня и сына»

«Я и моя мать находимся в постоянном страхе из-за опасного поведения Тони, который в любой момент может вспыхнуть, как спичка. Его неустойчивое поведение постоянно ухудшается и становится более угрожающим. Я боюсь, что однажды Тони убьёт меня и сына… Либо же сам покончит с собой.

Произошло множество инцидентов, о которых мне ещё предстоит рассказать. У меня есть видео и фото параноидального поведения мужа, где он плачет, смеется и что-то бормочет без каких-либо причин», — запрос жены Фергюсона на ордер о запрете мужу не приближаться к себе и ребенку ошеломил как фанатов Эль-Кукуя, так и всех поклонников ММА.

Свои слова девушка подкрепила фотографией из дома, погром в котором устроил Тони. Выглядит ужасающе.

Разгромленный дом Тони Фергюсона Фото: TMZ Sports

Популярный портал Sherdog несколько недель назад уже указывал на проблемы в семье бойца. Подробности же стали известны позже: по информации американских журналистов, Кристина Фергюсон аж пять раз подавала в полицию заявления на собственного супруга с просьбой оградить её и их сына от мужа. Девушка хоть и указывала в причинах жалоб «Домашнее насилие», но сейчас всячески открещивается от данной формулировки, добиваясь лишь медицинского обследования мужа.

А оно Эль Кукую необходимо. Вот несколько высказываний жены спортсмена из разных интервью, по которым становится окончательно ясно – Тони предстоит бой не с Нурмагомедовым, а с самим собой.

«Он тайком забрал от моих родителей двухлетнего сына домой и поменял замки на дверях».

«Тони не спал три дня и крушил всё в доме, включая камин, уверяя, что в его ногу вставили чип и что кто-то был в стене. Я не могла заставить мужа выйти на улицу, чтобы посетить доктора!»

«Супруг брызгал на меня святой водой».

«Христос, второй Иисус и ведьма»

Кристина искренне пыталась помочь любимому человеку, подключая друзей и родных. Безуспешно: затащить Тони ко врачу не вышло – с каждым днём становилось только хуже. Чтобы понять это, достаточно пробежаться по более свежим словам миссис Фергюсон.

«Как-то я была с сыном у своих родителей, и ночью туда неожиданно приехал Тони. Он спросил у сына: «Не хочешь прокатиться?» Мы с мамой пытались его успокоить, но он схватил ребенка, выбежал через черный ход и перелез с ним через забор. Мальчик был без обуви и подгузников».

«Тони разбудил нас посреди ночи, заявив, что сейчас будет наводнение. Он сказал, что уже купил лодку, на которой мы поплывём до острова, где будем в безопасности. После этого супруг пообещал мне пройти обследование у врача, если не будет наводнения. Однако затем он лег спать и наутро забыл о ситуации».

«Муж сказал, что наш сын – Иисус, он сам – второй Христос, а я – ведьма».

«Однажды он уменьшил мощность холодильника в два раза, утверждая, что там установлены камеры. Мол, если холодильник будет работать на полную, то нас выследят».

«Супруг разбил зеркало в ванной, заявляя, что за ним кто-то есть. А затем выбросил всю еду сына, думая, что её кто-то отравил».

«Тони сказал мне, что записался на приём к психотерапевту в некой клинике. Мы с моим отцом привезли его туда и увидели разрушенное здание. Там не было никакой клиники, только руины. На это Тони сказал, что нужно найти потайную дверь — за ней и будет доктор, который его примет».

В отличие от громких расставаний, которыми буквально кишит российский спорт, девушка не хочет разрыва с Фергюсоном, а лишь всем сердцем переживает за его психологическое состояние:

«Тони— хороший муж и хороший отец. Нынешнее судебное разбирательство является частью процесса, который гарантирует, что Тони получит помощь, необходимую для того, чтобы оставаться лучшим мужем и отцом. А также что он вернёт свою страсть к боям и чемпионству в UFC. Я ценю все положительные пожелания и надеюсь, что к нашей конфиденциальности будут относиться с уважением».

Слушание по делу Фергюсонов назначено на 5 апреля. Стоит ли напоминать, что именно в это время год назад семью Тони мучила другая напасть – тот самый разрыв крестообразных связок, чуть не пустивший под откос карьеру столь неоднозначного и столь одарённого бойца?

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно? Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.

«Тони пройдёт через это и станет сильнее!»

Слова поддержки переживающему не лучшие времена атлету и его семье выражают многие спортивные персоны. Среди них даже те, с кем у Эль Кукуя были не самые тёплые отношения. Так менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, часто конфликтующий в социальных сетях с американцем, тепло высказался в отношении Фергюсона.

Кровавый вечер в Вегасе и другие яркие поединки 2018 года. Первая часть Самые запоминающиеся бои последних 12 месяцев.

«Я знаю, что между мной и Тони в последнее время были стычки. Но он один из самых ярких бойцов UFC, который подарил нам много блестящих боев.

Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения и восхищения. Мы все в жизни проходим через испытания и трудности. Хочу выразить уважение Тони и его семье. Верю, что он пройдёт через это и станет сильнее», — написал Абдель-Азиз.

Выразил поддержку коллеге по бойцовскому цеху и Конор Макгрегор.

«Тони Фергюсон из тех парней, которые в трудный период могут всё преодолеть и вернуться как никогда более сильными. Восстановиться после истощающей травмы за рекордное время, чтобы дать нам кандидата на бой года! Вперед, Тони!» — верит в Эль Кукуя Макгрегор.

Обратная сторона зрелищного вида спорта

В личной жизни спортсменов ММА проблемы во взаимоотношениях с людьми не редкость: чего стоят только избиение Рейчел Остович мужем-бойцом, пожизненное заключение Джона Коппенхэйвера за похищение с последующим изнасилованием экс-супруги и порнозвезды Кристи Мак и проблемы с семьёй члена Зала славы UFC Мэтта Хьюза. Агрессивная среда отрицательно сказывается на жизни атлетов и вне стен спортзала. А множественные удары по голове несут необратимые последствия для работы головного мозга.

Показательна в этом контексте история Джордана Парсонса. Боец Bellator (11-2) ранним утром 1 мая 2016 года при переходе улицы был сбит летящей на полной скорости машиной. Ампутация нижней части правой ноги, борьба врачей до последнего за жизнь атлета ни к чему не привели — Парсон умер 4 мая 2016 года от полученных травм.

Своё тело спортсмен завещал на благо науки. Уже в октябре 2016 года было объявлено, что посмертный анализ мозга мужчины выявил дегенеративное заболевание мозга, в медицине называемого «хронической травматической энцефалопатией». Дистрофическое поражение мозговой ткани распространенного характера в результате воздействия различных патологических факторов… Каких факторов, думаю, говорить не приходится.

А что же Тони? Часто падавший в нокдаун и устраивающий из своих боев настоящие кровавые бани… Неужели это и есть горькая расплата за великолепную манеру ведения поединков и зрелищные, открытые приёмы?

Остаётся надеяться, что Фергюсон придёт в норму и ещё не раз порадует фанатов своим появлением в восьмиугольнике. Любящая семья, поддержка болельщиков и содействие лучших врачей ему только в помощь. Сам боец уже пообещал вернуться в клетку в скором времени и даже вызвал главного соперника Хабиба Нурмагомедова на бой.

«Скоро увидимся, ниндзя. Пока же время для активного отдыха», — написал Фергюсон на своей странице в «Инстаграме».