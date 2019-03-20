«Добровольно отказываюсь от титула». Ещё один чемпион UFC пойман на допинге

2019 год становится настоящим проклятием для Ти Джея Диллашоу. 19 января боец неудачно спустился в весе за вторым поясом, где его негостеприимно встретил Генри Сехудо: градом ударов и достаточно спорной остановкой на первой же минуте поединка обладатель олимпийского золота Пекина отправил дерзкого оппонента восвояси.

Макгрегор нашёл себе соперника, судья испортил супербой двух чемпионов Первый турнир UFC в году завершился. Что ждёт его главных героев?

Все сошлись на том, что нужен реванш уже в легчайшей весовой — Ти Джей начал было подготовку к потенциальной защите… И вот теперь новый, куда более серьезный удар по карьере одного из самых ярких бойцов в истории ММА, провоцирующий борьбу в дивизионе не менее жаркую, чем в сюжете популярного сериала.

33 несчастья двух заклятых врагов

Два бывших партнёра по залу, ныне — одни из самых заклятых врагов в организации Ти Джей Диллашоу и Коди Гарбрандт продолжают идти в ногу. Вместе они добираются до высот — вместе они с них и падают. Повторно захвативший золотой пояс в 2017 году, Ти Джей в прекрасном стиле нокаутировал ненавистного соперника, пустив карьеру набравшего миллионную армию фанатов «No Love» под откос. После этих пощёчин Коди проиграл ещё и Педро Муньосу, и вовсе поставив под сомнение свои дальнейшие перспективы в дивизионе.

Вместе с ним на дно неожиданно пошёл и Диллашоу. Чемпион UFC в легчайшем весе вдобавок к краху

надежд на получение звания Ти Джей (после победы над Сехудо он планировал добраться до короля полулёгкого дивизиона Макса Холлоуэйя) провалил допинг-тест.

В свете постоянных новостей о Джоне Джонсе, прецеденты с положительными пробами уже не кажутся чем-то необычным. Но только не в случае с Ти Джеем: образцовый спортсмен, буквально одержимый своим делом, примерный семьянин – образ американца никак не вяжется с «читерством». И пока Американская антидопинговая комиссия (USADA) проводит расследование случившегося, не разглашая вещество, найденное в образцах бойца, чемпион с честью принял удар судьбы и добровольно отказался от титула.

«USADA и Атлетическая комиссия штата Невада сообщили мне о следах запрещённого препарата в допинг-пробе с последнего боя. Сложно подобрать слова, как я разочарован, но знайте, что я и моя команда делаем всё возможное, чтобы понять, как это произошло и как разрешить эту ситуацию как можно быстрее. Из уважения к дивизиону я уже сообщил UFC о том, что добровольно отказываюсь от чемпионского титула, пока буду заниматься этим вопросом. Заранее благодарю всех за поддержку», — заявил Диллашоу.

Известный журналист Ариэль Хельвани уже придал огласке суровое наказание амбициозного спортсмена: штраф в 10 тысяч долларов (не страшно) и… Отстранение на год от Спортивной комиссии штата Нью-Йорк (кошмар).

Кстати, от реванша с Диллашоу уже открестился Сехудо, который одним из первых отреагировал на громкое известие и теперь не хочет делить октагон с мухлюющим соперником.

«Мне неприятно. Очевидно, что в спорте бывают исключения. Некоторых спортсменов ошибочно обвиняли в прошлом. Но такие люди, как Лэнс Армстронг и Мэрион Джонс должны жить с сожалением и осознанием своей нечестности до конца своих дней. Конечно, не стоит судить раньше времени. Но не хотелось бы встречаться в октагоне с кем-то, кто использует допинг. Это не бейсбол, не баскетбол. Здесь один человек бьёт другого

перчатками весом в четыре унции!» — озвучил свою позицию Генри.

Возвращение Доминатора, рвение Яна. Каковы расклады?

Вскоре пояс, очевидно, обретёт нового владельца, а кто это будет — пока большой вопрос. Без Диллашоу очевидным лидером дивизиона остался Марлон Мораес. Но с кем свести бразильца в титульнике?

Есть Педро Муньос, сокрушивший Гарбрандта; есть Генри Сехудо, который с недавних пор стал нацелен на второе чемпионство. Также кулаки потирают Алджэмейн Стерлинг, Джимми Ривера и Джон Линекер…

Не списываем со счетов и легендарного Доминика Круза. Прославленный ударник продолжает мучиться от травм (в настоящий момент Доминатор залечивает плечо), но совсем скоро он должен вернуться в строй. Экс-чемпион, как раз и забравший у Диллашоу пояс в 2016-м, может вновь вернуться на трон.

Отреагировал на проваленный допинг-тест чемпиона UFC и идущий девятым в рейтинге российский боец Пётр Ян. Четыре победы в четырёх боях в промоушене – чем не повод замахнуться на большее?

«Если UFC скажут мне драться за вакантный титул завтра, то я соглашусь без всяких

сомнений. Всё равно кто будет моим соперником — я просто хочу этот пояс», — сказал атлет

из России.

«Не дам Додсону почувствовать себя звездой. Звезды на небе» Если вы ещё не следите за успехами Петра Яна в UFC, вам срочно надо начать.

Вот так в одном из самых прагматичных дивизионов с почти непоколебимым чемпионом

за вакантный титул бьются аж семь претендентов. Да начнётся игра престолов!