Есть новый кандидат на нокаут года. Бывшая главная звезда UFC снова в ударе

Энтони Петтис образца 2013 года – главная звезда UFC, чемпион компании в лёгком весе, яркий ударник с «проходной» внешностью и человек, чьё лицо печатают на коробке с кукурузными хлопьями.

Он же в 2019 году – потерявшийся между весовыми категориями сбитый лётчик, который последние годы побеждает, дай Бог, через раз. А если вспоминать о карьере Петтиса в период с марта 2015-го по апрель 2016-го, то это – сплошное горе: три поражения подряд, потеря титула, а затем и статуса уникального таланта.

Петтис разными способами пытался вернуться на вершину. Некогда популярнейшему бойцу даже предоставляли возможность подраться за временный титул в полулёгком весе с Максом Холлоуэем. Энтони уверял, что столь экстремальная сгонка не повлияет на его боевой потенциал, однако в лимит до 66 кг ему уложиться не удалось. Как не удалось дать достойный бой Холлоуэю, нынешнему королю того самого дивизиона.

Последним внятным успехом Шоутайма (прозвище Петтиса) до этого уик-энда считалось участие в лучшем поединке прошедшего года с Тони Фергюсоном. Парни два раунда крушили друг друга так, словно продолжать карьеру в боях после того вечера никто из них не собирался. На третью пятиминутку Энтони уже не вышел: продолжить не позволила сломанная рука.

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Да, Петтис вновь проиграл, но в этот раз претензии ему предъявить было не за что: Шоутайм вышел против явного фаворита и закатил тому один из сложнейших боёв в карьере. Разобравшись со здоровьем, Энтони снова решил рискнуть. В начале года экс-чемпион лёгкого веса UFC вызвал на дуэль бывшего двукратного претендента на пояс в полусреднем весе Стивена Томпсона, одного из лучших ударников всей организации.

Поначалу казалось, что матчмейкеры UFC едва ли подхватят идею Петтиса: слишком уж неравным казался такой бой на бумаге. Томпсон, помимо своих удивительных навыков, заметно превосходил предполагаемого соперника ещё и в габаритах. И всё же бойцы договорились.

«Слышал, что кое-кто ищет бой. Что вы думаете? Взять мои таланты, перенести в полусредний вес и применить их на этом парне Томпсоне?», — написал Шоутайм в «Твиттере».

Ответ Томпсона не заставил себя ждать — идея Петтиса ему понравилась:

«Все ради фанатов! Если Энтони Пэттис хочет попытать счастья в полусреднем весе, то вы все знаете, что я готов. У нас обоих есть красочная подборка моментов, так давай сделаем ещё!»

Как в воду глядел.

В итоге атлеты заняли место в мейн-ивенте UFC Fight Night 148. Первые минуты боя остались за фаворитом: Томпсон регулярно доносил до цели фирменные сайд-кики и нередко пробивал плотные удары по блоку Петтиса, отсушивая тому руки.

Энтони хоть и пропускал, но продолжал держаться плана: он постоянно шёл вперёд на соперника, заставляя того работать активнее и терять силы. Сам же он выжидал нужный момент.

При этом более лёгкий Петтис действовал медленнее Томпсона, что, казалось, лишало его единственного шанса на победу. Как выяснилось, Шоутайм попросту готовил взрывную атаку.

До конца второго раунда оставались считанные секунды. Томпсон решил забрать концовку, чтобы выглядеть предпочтительнее в глазах боковых судей: он слишком явно пошёл вперёд на Петтиса, зажал того у сетки и начал забрасывать ударами. Случись подобный эпизод ближе к концу пятираундового боя, Стивен вполне мог и «доработать» соперника. Однако к концу 10-й минуты поединка Петтис всё ещё был слишком опасен.

Смотрим, что случилось в последние мгновения поединка:

Просто вау. Нокаут супермен-панчем в момент, когда в тебя не верил никто. Переоценить важность такого выступления невозможно. Только вдумайтесь: вчерашний неудачник Петтис сегодня реально претендует на поединок с Конором Макгрегором.

«Мне интересна встреча с Макгрегором, это будет весёлый бой. Мне нравится его стиль, так что, если он захочет такой поединок, давайте его организуем. Вы знаете, я не слежу за тем, что делает Конор. Думаю, он классный боец и много сделал для нашего спорта, но я не буду ждать его долго. Если не с ним, то встречусь с кем-нибудь другим. Если такой бой состоится, мне бы хотелось провести его в полусреднем весе. Нам нужно устраивать весогонку, чтобы встретиться в лёгком весе, но бой не будет титульным, так что в этом просто нет смысла», — сказал Петтис в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.

Не факт, что Шоутайму сразу же дадут в соперники главную звезду спорта. Да и Конор едва ли захочет выходить за рамки самого удобного для себя лёгкого веса (Петтис предлагает встречу в категории до 77 кг). Но даже само обсуждение такого варианта указывает на возможный перезапуск карьеры Петтиса. На Энтони по-прежнему интересно смотреть в клетке: он не забывает раз за разом доказывать, что прозвище «Шоутайм» ему досталось не случайно. Если вернётся ещё и результат, то многочисленным фанатам Петтиса вскоре снова можно будет помечтать и о титульном поединке.

UFC Fight Night 146. Основной кард



Стивен Томпсон — Энтони Петтис — победа Петтиса нокаутом во втором раунде

Кёртис Блейдс — Джастин Уиллис — победа Блейдса единогласным решением судей

Джон Макдесси — Хесус Пинедо — победа Макдесси единогласным решением судей

Жюссьер Формига — Дэйвесон Фигейредо — победа Формиги единогласным решением судей

Луис Пенья — Стивен Петерсон — победа Пеньи единогласным решением судей

Мэйси Барбер — Джей Джей Олдрич — победа Барбера техническим нокаутом во втором раунде

Сутками ранее свой турнир провела и компания номер два в мире — Bellator. Ивент под номером 218 прошёл при участии трёх бойцов из России — и все они ученики Фёдора Емельяненко. Парни из Fedor Team уже не первый год терзают ростер Bellator. Прошедшее событие организации Скотта Кокера также можно назвать суперудачным для подопечных Последнего Императора: все трое — Валентин Молдавский, Анатолий Токов и его брат Владимир — одержали победы. Стоит отметить, что никому из них просто не было. Особенно ярким вышло противостояние Токова-старшего с 39-летним Джеральдом Харрисом.

Россиянин, казалось, должен был проходить не особо звёздного соперника без проблем. Однако Харрис на этот счёт имел свою точку зрения. В первом раунде Джеральд подловил Анатолия не самым хитрым с виду оверхэндом через финт (он показал проход в ноги) и уронил того в нокдаун. В том эпизоде Токов был очень близок к самому обидному поражению в карьере: соперник бросился добивать нашего бойца и нанёс тому полтора десятка ударов на земле. Судья минимум дважды мог остановить поединок в том моменте, но отчего-то поверил в российского бойца. И правильно сделал.

Токов поднялся и достоял первую пятиминутку. Перерыва хватило Анатолию для восстановления, и на следующий раунд он вышел более собранным. Собственно, в нём бойцы не пробыли внутри клетки и минуты. Первый значимый эпизод раунда случился меньше чем через полминуты от его начала, а уже на 37-й секунде Анатолия Токова признали победителем: прошла сложнейшая по исполнению гильотина. Это уже четвёртая победа Токова в Bellator. С таким результатом россиянин вполне может рассчитывать на скорый титульник, о чём он сам намекает в разговорах со СМИ:

«Хочу попробовать свои силы в бою с Гегардом Мусаси. Как я вижу этот бой? Он может закончиться как в первом раунде, так и в пятом. Гегард очень сильно борется. Но и я могу хорошо попасть или задушить его. Это будет очень напряжённый бой и очень интересный. Потенциально это будет самый большой и важный бой в моей карьере», — рассказал Токов в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.

Если не чемпионский, то уже претендентский бой (с условным Рафаэлем Карвалью) Токов действительно заслуживает уже сегодня. А в Bellator, думается, ни разу не пожалели о подписании многочисленного российского отряда. Токов не первый боец из Fedor Team, кому удалось вплотную подобраться к схватке с чемпионом. Главным претендентом на титульник в полутяжёлом весе сегодня считается ещё один ученик Емельяненко Вадим Немков.