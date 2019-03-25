UFC возвращается в Россию 20 апреля! Волков — Оверим. LIVE

20 апреля в Санкт-Петербурге на арене СК «Юбилейный» пройдёт второй в истории России турнир главного ММА-промоушена планеты. UFC Fight Nights 149 возглавит бой сильнейшего тяжеловеса нашей страны Александра Волкова с легендарным Алистаром Оверимом. Также внутри клетки на арене в Питере появятся Ислам Махачев, Сергей Павлович и многие другие известные бойцы из России.

«Не стану прыгать через октагон, чтобы побить секундантов Оверима» Александр Волков, ещё двое бойцов UFC и президент российского отделения компании ответили на вопросы о втором турнире в России.

Первый турнир UFC в России, напомним, состоялся 15 сентября в Москве. Прошёл тот ивент при полных трибунах «Олимпийского» и с положительным для местных бойцов соотношением побед и поражений. А возглавил UFC Moscow поединок Алексея Олейника и Марка Ханта.

UFC в Москве: Россия vs мир — 9-2 в нашу пользу Дебютный турнир UFC на российской земле должен понравиться президенту Уайту.

25 марта

18:30. Один из последних анонсов предстоящего UFC — St. Petersburg. Магомед Мустафаев — Рафаэль Физиев.