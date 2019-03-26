Конор Макгрегор уверяет, что ушёл в отставку. Президент UFC ему подыгрывает

Такое уже было. Однако на этот раз ирландец, вероятно, настроен серьёзно.

«Ребята, короткое объявление. Я решил завершить карьеру в спорте, который называется ММА. Я желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Пина колада за мой счёт, друзья», — вдруг объявил Макгрегор в «Твиттере» накануне.

Вот так оригинально решил вдруг «порадовать» своих поклонников ирландец. Самый звездный боец ММА на сегодня (кто бы что ни говорил) объявил об уходе из спорта, находясь на пике возможностей. Вроде бы в этом месте можно и погрустить, однако, как это часто бывает в историях с ирландцем, есть огромное жирное но. Об этом знают болельщики Конора, которые следят за его биографией хотя бы дольше двух лет.

Уж они-то помнят, как в апреле 2016-го Макгрегор поступил точно так же.

«Я решил уйти в отставку молодым. Увидимся позже», — написал тогда ирландец и… вернулся в бои летом того же года, устроив эпохальный реванш с Нейтом Диазом.

Та история мучительно напоминает сегодняшнюю: Конор только-только оправился от чувствительного поражения удушающим приёмом и точно так же, как и тогда, пытается выбить себе реванш с недавним обидчиком. В 2016-м ирландец своего добился — ему позволили переиграть схватку с Диазом и присудили если не спорную, то уж точно не самую очевидную победу.

Стоктон за слова не ответил: Макгрегор сравнивает счёт Макгрегор в реванше побеждает Диаса, Джонсон за 13 секунд нокаутирует Тейшейру – в обзоре уик-энда.

Дальше был исторический турнир UFC 205 в Нью-Йорке, на котором Макгрегор забрал чемпионский пояс во второй весовой категории и окончательно поссорился с Хабибом Нурмагомедовым. Да, именно с декабря 2016 года тянется их вражда.

Другими словами, мы уже видели, чем заканчиваются подобные заявления импульсивного Макгрегора. Однако это вовсе не означает, что в этот раз объявление о завершении карьеры всего лишь пиар-ход. Как предположил Олег Тактаров, хорошо понимающий устройство медийной части спорта, Конор мог таким образом проверить, насколько его фанаты ему верны и какова их активность в соцсетях на данный не самый простой для него момент.

«Ну, может, вечерком дал вольную, расслабился, выпил. Это может быть осторожная проверка реакции публики, потому что такой ход использовался на протяжении последних 30 лет. Завершаешь карьеру, а потом тебя твой болельщик уговаривает остаться. Но я допускаю, что он потерял интерес, заработав два пояса.

Видимо, пиар-компания виски по всему миру занимает всё его время, а на полноценные тренировки уже ничего не остаётся. Может, UFC навязывает Конору новый бой. Да и поединок с Мейвезером показал, что он закончил карьеру, а дальше были только деньги, пиар и бизнес", — сказал Тактаров «Чемпионату».

Всё верно: Конор уже давно богат, знаменит и всё ещё здоров и молод. Продажи виски Proper Twelwe превзошли все ожидания, плюс линия классических костюмов Макгрегора, говорят, пользуется популярностью у модников. К тому же не стоит забывать, что в семье Конора не так давно появился второй ребёнок. Всё это веские причины если не плюнуть на всё, то хотя бы задуматься об этом всерьёз. Примерно то же самое прессе сказал и президент UFC Дэна Уайт, которому, казалось бы, в последнюю очередь должно быть радостно от такого решения своей главной звезды. Либо просто подыгрывает, как он умеет:

«У него достаточно денег, чтобы уйти в отставку, а его виски уже имеет оглушительный успех. В завершении карьеры определённо есть смысл. На его месте я бы тоже ушёл в отставку. Конор завершает карьеру в ММА, но не прекращает работать. Он будет заниматься виски, и я уверен, найдёт себе другое занятие. За ним было так весело наблюдать, и он достиг невероятных результатов в этом спорте. Я очень рад за него и буду с нетерпением ждать его успеха во всех делах вне октагона».

Стоит также обратить внимание и на сам пост Макгрегора, с которого всё началось. В нём Конор особенно подчёркивает, что покидает спорт под названием ММА. Что может означать буквально следующее: ирландец, которому так и не удалось выбить себе реванш с Хабибом либо другой кассовый мейн-ивент со своим участием, решил податься в другую боевую дисциплину. В какую например?

Во-первых, ирландца всегда ждут в ринге — так повелось ещё с августа 2017 года, когда Конор устроил весьма достойное шоу на пару с лучшим боксёром поколения Флойдом Мейвезером. Макгрегор сам не так давно говорил о возможном реванше с американцем. А если Мейвезер-младший в свои 42 всё же решит не возвращаться в спорт, то у Конора всегда есть запасной вариант поединка с давно обиженным на него экс-чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи.

А во-вторых, в последнее время набирают обороты кулачные бои без перчаток, которые устраивает компания Bare Knuckle Fighting Championship. Под баннером BKFC успели выступить экс-бойцы UFC Джонни Хендрикс и Бек Роулингз, а в ближайшем будущем там же дебютирует Артём Лобов, русский друг Макгрегора. Так почему бы и Конору не переквалифицироваться в бойца новой формации? Тем более там его уже поджидает всё тот же Малиньяджи.

В общем, на данный момент у Конора хватает причин как для отставки, так и для банального пиара за счёт громких заявлений. В ближайшее время, думается, спортсмен более развёрнуто объяснит суть своего последнего твита. А пока его фанатам стоит приготовиться к действительно интересным новостям.