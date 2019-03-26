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Конор Макгрегор завершил карьеру 26 марта 2019 года. Реакция в «Твиттере»

Конор Макгрегор
София Михайлова
Фото: Harry How/Getty Images
«Ты настолько боишься Хабиба, ха-ха? Я бы тоже боялся»
Макгрегор объявил об отставке. В «Твиттере» над ним смеются.
Бокс/ММА / ММА

«Шанс, что Макгрегор больше никогда не будет драться, 0%»

«Ещё один лузер, который решил стать клоуном в WWE».

«Бип-бип-бип, мой измеритель дерьма зашкаливает».

«Ты настолько боишься Хабиба, ха-ха? Я бы тоже боялся».

«Макгрегор блефует, а Дэна это поддерживает. Не может быть, что он решил закончить».

Конор Макгрегор уверяет, что ушёл в отставку. Президент UFC ему подыгрывает
Такое уже было. Однако на этот раз ирландец, вероятно, настроен серьёзно.

«Это правда. Хабиб прилично ему навалял, и то же самое сделают все остальные бойцы. Отец-время приходит за всеми».

«Хорошее решение, ведь тебе больше никогда не одержать победу в UFC».

«Есть ощущение, что он ушёл, чтобы вернуться и заработать больше денег».

«Хабиб реально прикончил Макгрегора».

Ну и знаменитое…

«Может, это такая шутка.

Макгрегор: я ухожу.

Мир: не-е-е-т!

Макгрегор: Да-а-а-а.

И потом такой: Нет, конечно. Я просто хотел привлечь ваше внимание».

«Когда это случилось в последний раз, он довольно быстро объявил о следующем бое».

«Иди домой, всего хорошего».

«Хабиб не просто победил его, он ещё сделал так, чтобы тот завершил карьеру».

«Руки-макаронины Конора готовы ко всему».

«До 1 апреля ещё шесть дней».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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