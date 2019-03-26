«Шанс, что Макгрегор больше никогда не будет драться, 0%»
«Ещё один лузер, который решил стать клоуном в WWE».
«Бип-бип-бип, мой измеритель дерьма зашкаливает».
«Ты настолько боишься Хабиба, ха-ха? Я бы тоже боялся».
«Макгрегор блефует, а Дэна это поддерживает. Не может быть, что он решил закончить».
«Это правда. Хабиб прилично ему навалял, и то же самое сделают все остальные бойцы. Отец-время приходит за всеми».
«Хорошее решение, ведь тебе больше никогда не одержать победу в UFC».
«Есть ощущение, что он ушёл, чтобы вернуться и заработать больше денег».
«Хабиб реально прикончил Макгрегора».
Ну и знаменитое…
«Может, это такая шутка.
Макгрегор: я ухожу.
Мир: не-е-е-т!
Макгрегор: Да-а-а-а.
И потом такой: Нет, конечно. Я просто хотел привлечь ваше внимание».
«Когда это случилось в последний раз, он довольно быстро объявил о следующем бое».
«Иди домой, всего хорошего».
«Хабиб не просто победил его, он ещё сделал так, чтобы тот завершил карьеру».
«Руки-макаронины Конора готовы ко всему».
«До 1 апреля ещё шесть дней».