Конор, дела ещё не закончены! Пять боев для Макгрегора

Как гром среди ясного неба 26 марта эпатажный Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Решение крайне странное, особенно в свете постоянных напоминаний о себе ирландцем в «Твиттере» и ставших чем-то обыденным вызовов экс-чемпионом двух весовых на бой находящихся на слуху спортсменов.

Конор Макгрегор снова завершил карьеру. Президент UFC ему подыгрывает Возможно, в этот раз ирландец не блефует.

С Дональдом Серроне всё почти получилось – Ковбой грезил этим боем, как игрок в покер мечтает о флэш-рояле. Да и Макгрегор был не прочь разделить октагон с именитым ветераном ММА. Не срослось – второй по значимости бой турнира (первым может быть только титульник, но Конор его пока не заслуживает) не понравился ирландскому спортсмену… Но потом стало ясно, что дело далеко не в маленькой фотографии на постере под более крупными изображениями атлетов первого по значимости боя.

«Да я готов. Я же говорю, никаких проблем — давайте драться! Если в UFC хотят, чтобы я выступил во втором главном событии шоу, помог в раскрутке главного события, если у их бойца не настолько раскручено имя — конечно же, я готов помочь и выступить во втором главном событии шоу. Только прошу, давайте говорить о бизнесе.



Итак, что вы от меня хотите? Чтобы я продвигал шоу, так? Я помогу, без проблем. Но дайте мне тогда мою заслуженную долю в компании. Больше я ничего не прошу. В таком случае можете меня поставить хоть в первом поединке карда; заодно посмотрим, что из этого получится», — давил главный актив промоушена на президента организации Дэну Уайта.

Собственной части UFC ирландец не увидел. А нет акций – нет Конора. Макгрегор (вроде) покидает промоушен, очевидно шантажируя компанию. И пока руководство организации думает, как утрясти все дела с вышедшим из-под контроля бизнесменом, мы предлагаем вашему вниманию топ-5 сочных боев, которые ирландцу не удалось провести… Или, ради которых он ещё сможет вернуться в клетку.



Этих поединков жаждут фанаты — вот почему они продадутся, как горячие пирожки! Конор, продолжай делать бизнес.

5. Макс Холлоуэй. Бил мальчишку, а побьёт ли мужчину?

«Макс, своими порванным крестообразными связками я надрал тебе задницу в тот вечер. У тебя до сих пор болит пятая точка? Я уже много лет жду второго боя с тобой. Счастливого Дня Святого Патрика», — написал Конор, подбрасывая целую охапку дров в костёр разгорающегося конфликта. Холлоуэй, с которым ирландец бился шесть лет назад, не оставил без внимания выпад бывшего оппонента.

«Наконец-то, вот такого настоящего Конора хотят видеть все. Я принимаю твой вызов. Тот 21-летний Макс, который находился на уровне белого пояса, вспомнил о тебе во время своего недавнего визита в Дублин. Я рад, что прежняя уверенность вернулась к тебе именно в Бостоне. А свои порванные связки ты получишь снова, когда в июле мы проведем реванш на турнире в Лас-Вегасе», — ответил Холлоуэй.

Благословенный прав: много воды утекло с тех пор. Из худенького мальчишки гаваец превратился в машину для убийств, разбирающую по запчастям всех своих противников. Доминирующий чемпион полулёгкого дивизиона против возвращающегося Конора, повторная встреча спустя долгие годы – чем не афиша главного боя вечера?

4. Флойд Мейвезер. Ещё одно боксерское шоу на ринге из купюр

Август 2017-го в корне изменил карьеру Конора: мировая слава и сотня миллионов долларов за без малого полчаса в ринге с непобеждённым Флойдом снесли голову ирландскому спортсмену. После этого он грамотно инвестировал полученные деньги, вложив их в собственные проекты, а свое имя окончательно превратил в один из самых успешных брендов в истории маркетинга.



И пускай спорта в подобных «денежных» боях мало, и пускай много грязи льётся из уст Конора… Макгрегор скучает по тому сладкому времени. И хочет ненадолго в него вернуться.



«Мы показали с Флойдом великолепный бокс! И в следующий раз я всё сделаю иначе в тренировочном лагере. А почему бы и нет? Да, я верю, что реванш состоится. И я буду готов. Подберу на этот раз спарринг-партнёров, которые боксируют агрессивно, первым номером. Бой пройдёт по совсем другому сценарию. Чем всё в итоге завершится? Понятное дело — я отправлю его голову в зрительский зал», — мечтает о больших деньгах Макгрегор.

Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Как это было Боксёр Флойд Мейвезер-младший досрочно победил бойца ММА чемпиона UFC Конора Макгрегора.

3. Жозе Алду. Отомстить за 13 секунд

Легендарный поединок, закончившийся до того, как многие зрители успели занять свои места на арене в Лас-Вегасе, до сих пор будоражит умы поклонников ММА. «Конор залез ему в голову…». «Алду был сам не свой…». «Везение снова на стороне Мака!» И быть бы реваншу сразу после деклассирования бразильца, но пиар-машина UFC с Макгрегором у руля катком проехалась по Жозе и с ещё большей скоростью рванула дальше, пустив по нисходящей карьеру некогда величайшего легковеса.

А Конор всё помнит: понимая, что ремейк старой битвы привлечёт миллионные продажи видеотрансляций, ирландец уже прощупал почву для повторного противостояния своим громким заявлением.



«Реванш не имеет смысла, если побеждаешь человека в доминирующем стиле в первом раунде. Но если человек возвращается в рейтингах, если сохраняет фокус и позитивный настрой, то ситуация меняется. Алду сейчас заполучил победу и хорошо показал себя в двух последних боях. Да, у него был спад, но сейчас на его счету две отличные победы. Я думал вернуться в этот поток и встретиться с ним, но обсуждение прекратилось из-за привычки проводить вторые бои. Если он победит в следующем поединке, то будет среди кандидатов на реванш. Конечно, это был нокаут за несколько секунд, но он смог снова подняться и заслуживает реванша», — заявлял Конор в феврале.



Не меньше ирландца хочет реванша и Алду, лелеющий надежды на реабилитацию за декабрьский вечер 2015 года:



«Выйти против Макгрегора в Бразилии? Для меня это было бы здорово. Особенно, если бы поединок прошел в лёгком весе и мне не пришлось бы страдать из-за весогонки. Я думаю, это был бы отличный поединок. Ведь в первом я не смог продемонстрировать свои способности, поскольку он поймал меня отличным ударом. Но если у меня будет еще одна возможность, то история будет совсем другой».

2. Нейт Диаз. Завершение легендарной трилогии

Безусловно, одно из ярчайших противостояний в истории как ММА, так и всего спорта. Нескончаемый поток трештока с мастерскими оскорблениями и смешными издевками, стычки на взвешиваниях и война кланов дважды перерастали в отменные рубки в восьмиугольнике. В первом бою Нейт совершил апсет года, задушив уставшего Макгрегора во втором раунде. В реванше Конор вернул должок. Вот только победа раздельным решением судей получилась крайне спорной, да и вряд ли именно так хотел поквитаться с обидчиком злопамятный ирландец.

С августа 2016 года парень из Стоктона больше не выходил в октагон: его почти силой затащили на поединок с Дастином Порье, но тот снялся из-за травмы. Всё, больше в новостях связанных с бойцовской карьерой, персону Нейта фанаты не видели.



Однако Конора не смущает простой Диаса-младшего: третья, заключительная часть боевика просто обязана стать историей.



«Он бился со мной и победил. Он предоставил мне возможность взять реванш в поединке в той же весовой категории, это настоящий боец. Я испытываю к нему только уважение… Я должен ему третий бой, и эта трилогия состоится», — сказал Макгрегор

1. Хабиб Нурмагомедов. Реванш в клетке с Орлом

«Нурмагомедов был очень серьёзным соперником. Для меня стало полной неожиданностью, что он был хорошо готов к драке в стойке. Я недооценил это и просто не был готов.



Хабиб сейчас на вершине, однако рано или поздно он поймёт, как тяжело поддерживать в себе мотивацию. Реванш должен пройти, так как наша история еще не закрыта, ведь я ударил его брата», — отметил Конор.



Грандиознейший бой в истории UFC с лютой ненавистью оппонентов друг к другу, почти 2,5 млн купленных трансляций и потасовкой в конце поединка. Каждый аспект октябрьской бойни намекает на повторное свидание Нурмагомедова и Макгрегора в клетке.



И не важно, что эксперты считают явным отсутствие интриги в этой паре; что работа ирландца в партере в разы хуже высококлассной борцовской базы дагестанца и что Хабиб обязан провести защиту против Тони Фергюсона – третий раунд, прошедший в стойке, показал, что Конор не безнадёжен и может что-то противопоставить Орлу в будущем.

Поединок Хабиба и Конора – вершина ММА Крупнейший бой в истории UFC получился действительно лучшим. Во всём.

Но россиянин отбывает дисквалификацию и ждёт сентября, когда, по сообщению многих приближённых к чемпиону в лёгком весе, и состоится возвращениe Хабиба. Конор и рад бы подождать, вот только переговоры не сдвинулись с места и о реванше пока стоит забыть.



Однако, не приходиться сомневаться: в этом противостоянии точка еще не поставлена. Король в джунглях всегда один. Но претендент на это звание ещё может вернуться.