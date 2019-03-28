В UFC ожидается адское побоище. Гэтжи гарантирует

Каждый поединок Джастина Гэтжи претендует на звание «Зрелище года». В этом весь Джастин: радовать кровожадных фанатов ММА очередной дикой рубкой ему важнее, чем работать на результат с расчётом на победу по очкам. Каждое из четырёх выступлений Гэтжи в UFC можно пересматривать по несколько раз, пусть и статистика в них у Джастина не гроссмейстерская – две победы и два поражения.

Важно понимать: проигрывал он экс-чемпиону Эдди Альваресу и нынешнему претенденту на временный титул в лёгком весе Дастину Порье. Соперники из нижней части топ-10 дивизиона (Майкл Джонсон и Джеймс Уик) улетели от Гэтжи в нокаут. То есть Джастин не только оголтелый рубака, но и боец весьма высокого, околочемпионского класса.

UFC ON ESPN 2

#5 Эдсон Барбоза (20-6) – #6 Джастин Гэтжи (19-2), рейтинговый бой в лёгком весе

Где: Wells Fargo Center, Филадельфия, Пенсильвания, США

Когда: 30 марта

Откуда уверенность, что и в этот раз Хайлайту удастся отжечь в октагоне? Новый соперник идеально для этого подходит. На предстоящем UFC ON ESPN 2 в Филадельфии Гэтжи подерётся с Эдсоном Барбозой, одним из самых грозных ударников в UFC. Бразилец восстановился после тяжелейших поражений от Хабиба Нурмагомедова и Кевина Ли, жестоко избил Дэна Хукера и наверняка готов включить свой муай-тай на полные обороты против Гэтжи. Барбоза в первую очередь известен своими амплитудными ударами с ног, в этом аспекте силён и Гэтжи. Официальный «инстаграм» UFC Russia даже подготовил по такому случаю видеоподборку.

Попробуйте посмотреть это и не почувствовать боль:

Главный бой предстоящего UFC Philadelphia, вероятно, ещё сильнее запутает ситуацию в и без того странном лёгком дивизионе. Поскольку Гэтжи и Барбоза соседи в рейтинге, никто из них особо не улучшит своё положение среди лучших легковесов при любом результате боя (если выиграет Джастин, парни, скорее всего, просто поменяются местами). Однако оба имеют имеют возможность одержать вторую победу подряд, что наверняка вернёт их в титульную гонку. В особенности это касается Гэтжи — его в случае успеха будут «тянуть» в сторону топовых соперников особенно сильно. Публика любит Джастина, а компании только это и нужно.

В целом турнир в Филадельфии не назовёшь особенно звёздным по составу. Достаточно сказать, что в соглавном ивенте выступят откровенно средние Дэвид Бранч и Джек Херманссон. Первый не так давно считался теневым претендентом на титульник в дивизионе до 84 кг, но начал проигрывать, как только ему доверили биться с лидерами категории. А второй – ведёт вполне достойную статистику (5:2 в UFC), однако среди побеждённых им отметить можно было бы, пожалуй, только предпенсионного Талеса Лейтеса. Остальных вы едва ли знаете.

Перед Бранчем и Херманссоном в октагоне появятся полулегковесы Джош Эммет и Майкл Джонсон. Оба, кажется, прошли пик карьеры, но всё ещё пытаются вернуться в список претендентов на бой за пояс. Первый больше года отсутствовал в боях: затянулось восстановление от перенесённого нокаута в бою с Джереми Стивенсом. У бывшего соперника Хабиба — Джонсона дела идут чуть лучше. Майкл стартанул в полулёгком весе в прошлом январе и сходу проиграл Даррену Элкинсу. Зато дальше последовали две победы — над Андре Фили и Артёмом Лобовым.

Джонсон и Эммет встретятся в клетке по окончании поединка двух милых дам (такое в ММА, кстати, бывает нередко) Мишель Уоттерсон и Каролины Ковалькевич. Девушки не без проблем строят карьеру в UFC: обе в начале своего пути считались перспективными — как со спортивной, так и с медийной точки зрения. Ковалькевич даже однажды дралась за пояс: в 2017 году она проиграла пять раундов соотечественнице Йоанне Енджейчик.

И всё же Каролина и Мишель пока не могут похвастать стабильностью. Обе начали карьеру в элитной лиге ММА серией побед, после чего забуксовали в самый ответственный момент. Очная встреча станет для девушек новым важным для дальнейшего пути эпизодом. В большей степени это касается Уоттерсон: для неё победа в Филадельфии станет третьей подряд. А это весомая заявка на претендентский бой.