Свирепая польская красавица. Однажды она почти стала чемпионкой UFC

Этой ночью (если ориентируетесь на московское время) в Филадельфии состоится 10-й в году турнир UFC. Главным событием ивента станет встреча двух ярких ударников Эдсона Барбозы и Джастина Гэтжи. Пятый и шестой номера рейтинга легковесов поборются за возвращение в чемпионскую гонку.

В UFC ожидается адское побоище. Гэтжи гарантирует Ни слова о Макгрегоре.

В мейн ивенте UFC Philadelphia зрителям наверняка предстоит увидеть фейерверк, однако и до начала главного боя на турнире будет на кого посмотреть. Четвёртым по значимости поединком предстоящего UFC ON ESPN 2 организаторы поставили встречу двух представительниц дивизиона «соломинок» — Каролины Ковалькевич из Польши и местной Мишель Уотерсон. Одной из них и посвящён наш материал.

Каролине Ковалькевич 33 года, в UFC она выступает с 2015-го. За это время польская спортсменка провела в октагоне восемь поединков. Из них пять она завершила удачно и три проиграла.

Ковалькевич начала карьеру в UFC с трёх побед. В конце этой серии она одолела нынешнюю чемпионку Роуз Намаюнас и вышла на титульный бой с тогдашней королевой дивизиона Йоанной Енджейчик. Польское дерби на историческом UFC 205 в ноябре 2017 года закончилось победой чемпионки судейским решением, однако многие тогда отметили несгибаемый характер претендентки Ковалькевич.

Конечно, все бойцы ММА по умолчанию люди духовитые. Однако Каролина внешне совсем не похожа на кого-то, кто может быть опасен для вас в тёмном переулке. К слову, несмотря на род занятий, девушка не старается добавить к своему образу брутальности. Женственность не мешает ей «выносить» соперниц одну за другой.

Ковалькевич гармонично смотрится как в платье, так и в экипировке бойца UFC.

А ещё Каролина умеет эффектно появиться на церемонии фейс ту фейс.

Как и любая другая девушка в наше время, польская экс-претендентка на пояс UFC обожает фотосессии.

Некоторые посвящены работе.

Для Каролины Ковалькевич Бразилия — не обязательно место, в котором ей иногда приходится драться на глазах у дикой публики против местной соперницы, но и замечательные пляжи, где можно позагорать.

Как раз бразильянке (Джессике Андраде) Ковалькевич и уступила свой крайний поединок. Однако уже на предстоящем UFC ON ESPN 2 польская девушка-боец может начать новую победную серию. Второе поражение, скорее всего, поставит её в ряд так называемых гейткиперов — опытных, именитых атлетов, которых матчмейкеры сводят с подающими надежды новичками.

Учитывая возраст и пройденный путь, у Каролины осталась последняя возможность забраться на вершину рейтинга и получить новый титульный шанс. Это значит, что её сопернице Мишель Уотерсон придётся несладко — Ковалькевич будет максимально сфокусирована. Прямо как на фото ниже.